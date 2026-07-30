اسم "احتياطي" قد يغضب الجمهور!.. خطة الأهلي الكاملة في ملف خليفة ماتياس يايسله

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

هذه الخيارات التي حددتها الإدارة الأهلاوية، لخلافة يايسله بشكلٍ رسمي؛ هي:

* 1/ المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

* 2/ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

* 3/ المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.