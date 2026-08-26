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أحمد فرهود

الأهلي محطة مهمة: من اتفاقية 2007 إلى حمزة عبدالكريم وعقد الطيران.. برشلونة يعيد "بناء جسوره" مع مصر!

فقرات ومقالات
برشلونة
الأهلي
حمزة عبد الكريم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز

السوق المصري يغري برشلونة..

لم تعد العلاقة بين العملاق الكتالوني برشلونة وجمهورية مصر العربية، مجرد ارتباط وجداني يقوده ملايين المشجعين الشغوفين بالكرة الجميلة؛ بل شراكة استراتيجية وتجارية غير مسبوقة.

نعم.. في العامين الأخيرين تحديدًا، أعاد برشلونة "بناء جسوره" مع مصر بقوة؛ سواء كان ذلك على المستوى الرياضي، أو بعقود تجارية تفيد الطرفين.

وأثناء بناء هذه الجسور بين برشلونة ومصر؛ كان العملاق القاهري النادي الأهلي، بمثابة "المحطة المهمة" لتحقيق ذلك.

الأهلي ذلك الكيان الرياضي الكبير، على المستوى المحلي والقاري وحتى العالمي، ارتبط بعلاقات قوية للغاية مع برشلونة؛ بداية من عام 2007، وحتى وقتنا هذا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف أعاد برشلونة "بناء جسوره" مع مصر، من جديد..

  • CHINA-AVIATIONAFP

    مصر للطيران.. شراكة "استراتيجية" تفيد برشلونة والشركة

    اليوم الأربعاء الموافق "26 أغسطس 2026"؛ أعلن العملاق الكتالوني برشلونة توقيع عقد رعاية مع شركة "مصر للطيران"؛ بداية من الموسم الرياضي الحالي ولمدة 3 سنوات كاملة، أي حتى 2029.

    وبموجب عقد الرعاية، الذي تم توقيعه بين برشلونة و"مصر للطيران"؛ سنُشاهد الآتي:

    * أولًا: "مصر للطيران" ستكون الناقل الرسمي لفريق كرة القدم الأول واليد والسلة بنادي برشلونة.

    * ثانيًا: ظهور شعار "مصر للطيران" على قميص فريق كرة اليد بنادي برشلونة.

    * ثالثًا: حصول برشلونة على مبلغ مالي سنويًا - غير معلن رسميًا -.

    وأساسًا.. هذه الرعاية ستخدم الطرفين؛ فهي تضمن لشركة "مصر للطيران" توسيع أسطولها وشبكة خطوطها الدولية، مع مواصلة تحسين خدماتها.

    أما بالنسبة لبرشلونة؛ فهي تُمثّل فرصة عالمية لتوسيع "علامة النادي التجارية"، والتواصل مع أسواق جديدة.

    • إعلان
  • FC Barcelona fansGetty Images

    عام 2026.. برشلونة يعود إلى مصر بقوة "تجاريًا ورياضيًا"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى أن ارتباط العملاق الكتالوني برشلونة بجمهورية مصر العربية "تجاريًا"؛ يأتي بعد الانتشار الرياضي في السنوات الماضية، سواء من خلال الأكاديميات أو الاتفاقات الثنائية مع النادي الأهلي القاهري.

    والحقيقة أن برشلونة كان لديّه أكاديمية رياضية، في العاصة المصرية القاهرة، تحت اسم "Barça Academy".

    لكن.. هذه الأكاديمية التي انطلقت عام 2006 تقريبًا، أغلقت أبوابها رسميًا في 2022؛ قبل أن يعود برشلونة إلى مصر في أغسطس 2026، باتفاق استراتيجي لإقامة معسكرين لـ"Barça Academy" في العام الحالي.

    أي أن العملاق الكتالوني عاد إلى السوق المصري بقوة، في العام الحالي "2026" تحديدًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * تجاريًا: عقد رعاية مع شركة "مصر للطيران".

    * رياضيًا: إقامة معسكرين لأكاديميته في مصر.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    الأهلي.. "المحطة الأهم" في بناء جسور برشلونة مع مصر مجددًا

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. فنحن ذكرنا عزيزي القارئ في سطورنا الماضية، اسم النادي الأهلي القاهري؛ كـ"محطة مهمة" في بناء جسور العملاق الكتالوني برشلونة مع مصر، من جديد.

    نعم.. هذه حقيقة لا يُمكن الاختلاف عليها؛ فالأهلي أعاد برشلونة إلى السوق المصري بقوة، عبر عدة محطات أبرزها:

    * أولًا: اتفاقية تعاون بين برشلونة والأهلي عام 2007؛ بالتزامن مع مشاركة العملاق الكتالوني، في الاحتفال بـ"مئوية" النادي القاهري.

    * ثانيًا: زيارة رئيس الأهلي محمود الخطيب إلى برشلونة عام 2025؛ حيث تم الاتفاق على استفادة النادي القاهري من خبرات العملاق الكتالوني، خاصة في تطوير الملاعب والمواهب الشابة.

    * ثالثًا: استعارة برشلونة للمهاجم حمزة عبدالكريم من الأهلي في يناير 2026؛ ومن ثم تفعيل "بند شرائه" بشكلٍ نهائي، في صيف العام الحالي.

    * رابعًا: مشاركة الأهلي التاريخية في بطولة كأس "جوان جامبر" الودية 2026؛ وهي تلك التي يُنظمها برشلونة على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بشكلٍ سنوي.

    كل هذه المحطات عززت من تواجد برشلونة المستمر، في المشهد الكروي بمصر؛ وهو أمر ضروري بالطبع لتعزيز الشعبية والعلامة التجارية، في واحدة من أهم دول المنطقة.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. مكاسب برشلونة من تحويل مصر إلى "منصة متكاملة"!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. هو أن العملاق الكتالوني برشلونة يعمل على تحويل مصر؛ من بلد يمتلك ملايين المشجعين له، إلى "منصة متكاملة" للنادي.

    هذه المنصة تتمثل في أكاديميات لاكتشاف المواهب، وشريك رياضي كالعملاق القاهري الأهلي، بالإضافة إلى إيرادات وانتشار عالمي عبر شركة "مصر للطيران"؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ المكسب الرياضي.. مصر "منبع اكتشاف المواهب"

    - الأكاديميات؛ ستمنح برشلونة قاعدة أوسع لاكتشاف المواهب المصرية والإفريقية مبكرًا.

    - الأهلي؛ يمثّل بالنسبة لبرشلونة بوابة إلى أكبر منظومة كروية جماهيرية في مصر.

    * 2/ المكسب التجاري.. مصر "سوق وليس جمهور"

    - مصر للطيران هي أهم قطعة في هذا الجانب؛ فعقد الرعاية مع هذه الشركة يعني الحصول على الأموال، وفتح قنوات تسويقية أوسع في المنطقة مع ربط العلامة التجارية للنادي بالسياحة.

    وقد لا يتوقف التعاون "البرشلوني - المصري" عند هذا الحد؛ حيث من الممكن أن يتعزز أكثر مستقبلًا، إذا تحوّل مهاجم الفراعنة حمزة عبدالكريم إلى عنصر أساسي في الفريق الأول.

    حمزة تألق مع شباب برشلونة، كما أثبت نفسه بقوة في المباريات الودية للفريق الأول صيف العام الحالي؛ لكن مشاركته رسميًا مع كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، سيكون لها الكثير من الإيجابيات التسويقية بالطبع.

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