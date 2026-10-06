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أحمد فرهود

احذروا من تدمير الأهلي أكثر.. القرار تأخر وخسائر "إقالة" مارينو بوسيتش ستكون عديدة!

فقرات ومقالات
الأهلي
مارينو بوسيتش
دوري روشن السعودي

الأهلي يعيش فترة صعبة للغاية..

لا خلاف على أن "تغيير المدربين" يصبح ضروريًا؛ عندما يصل النادي أو المنتخب إلى مرحلة ما، يشعر فيها أن لا شيء يُمكن أن يتحسن مع مديره الفني الحالي.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل وصل عملاق جدة الأهلي إلى هذه المرحلة مع المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؟!".

نعم.. الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ سيئ للغاية مع بوسيتش؛ الذي تولى القيادة الفنية للفريق الأول، قبل انطلاق المنافسات الرسمية بأيامٍ قليلة للغاية.

السبب في ذلك؛ هو رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بشكلٍ مفاجئ، لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحسب آخر الأخبار؛ تفكر إدارة الأهلي الجديدة في "إقالة" بوسيتش، والتعاقد مع المدير الفني الروماني إدوارد يوردانيسكو أو أي مدرب آخر متاح حاليًا.

المهم.. "إقالة" بوسيتش قد تكون هي الحل الأنسب بالفعل، إذا ما نظرنا إلى بداية الفريق الأهلاوي السيئة للموسم الحالي؛ لكن يجب الوضع في الحسبان أيضًا، أنه ستكون هُناك مجموعة من الخسائر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز خسائر الأهلي من "إقالة" مارينو بوسيتش، إذا تمت بشكلٍ رسمي..

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خسائر مالية.. فسخ العقد مقابل تعويض مالي

    يرتبط المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش، بعقدٍ مع عملاق جدة النادي الأهلي؛ لمدة موسمين كاملين، أي حتى 30 يونيو من عام 2028.

    لذا.. فإن "إقالة" بوسيتش الآن، قبل أكثر من موسم ونصف على نهاية عقده مع الأهلي؛ تتطلب الآتي:

    * أولًا: التوصل إلى اتفاق رسمي معه؛ من أجل "فسخ العقد".

    * ثانيًا: دفع تعويض مالي له؛ وذلك عن المدة المتبقية من عقده.

    وحسب التقديرات الأولية؛ قد يضطر الأهلي إلى دفع أكثر من 3.5 مليون يورو إلى بوسيتش، كتعويض مالي لـ"فسخ العقد".

    وبالطبع.. هذه الأرقام ليست رسمية أو نهائية؛ لكن من غير المتوقع أبدًا أن يقبل المدرب بـ"فسخ عقده"، دون الحصول على الشرط الجزائي - إذا وُجد - أو تعويض مالي عن المدة المتبقية.

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خليفة بوسيتش.. فترة تعارف جديدة على الفريق!

    المشكلة الرئيسية التي قد تكون وراء "فشل" المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش، مع عملاق جدة الأهلي أساسًا؛ هي:

    * أولًا: قدوم بوسيتش إلى الفريق؛ قبل أيام قليلة من بداية الموسم.

    * ثانيًا: عدم إشراف بوسيتش على فترة إعداد الفريق؛ بالإضافة لعدم اختياره معظم الصفقات الصيفية.

    لذا؛ فإن فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة 3 أسابيع، كانت بمثابة فترة إعداد للفريق الأهلاوي تحت قيادة بوسيتش.

    إلا أن الكارثة التي يفعلها الأهلي الآن؛ هي عدم إقالة بوسيتش والتعاقد مع بديله في بداية فترة التوقف، بل التفكير في اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع عودة منافسات الأندية.

    بمعنى أوضح.. إذا تمت إقالة بوسيتش الآن؛ فإن المدير الفني الجديد سيواجه نفس المشكلة التي عانى منها سلفه، وهي التعرف على الفريق أثناء المباريات الرسمية نفسها.

    وذلك يعني أن نتائج فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قد لا تتغير كثيرًا للأفضل؛ مهما كان اسم المدير الفني الجديد، الذي سيخلف مارينو بوسيتش.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الميركاتو الشتوي.. تغيير نصف الفريق الأهلاوي!

    تخيل عزيزي القارئ أن يأتي مدير فني جديد لعملاق جدة الأهلي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ ثم يقول لمجلس إدارة النادي، ما يلي:

    * أولًا: لا تعجبني الصفقات التي تمت في الميركاتو الصيفي الماضي.

    * ثانيًا: أحتاج نوعية أخرى من اللاعبين كي أتمكن من تطبيق أفكاري.

    وقتها.. ستكون الإدارة الأهلاوية مطالبة بدخول الميركاتو الشتوي "يناير 2027" بقوة؛ وهو أمر لا مفر منه أساسًا، سواء استمر المدير الفني الهولندي الحالي مارينو بوسيتش أو جاء بديل عنه.

    لكننا نقصد أنه إذا تم التعاقد مع مدير فني جديد؛ فإنه قد يطالب بعدد صفقات أكثر من المعتاد في الميركاتو الشتوي، من الأساس.

    هُنا.. إما أن الأهلي سيصطدم بأزمة عدم وجود ميزانية مخصصة للصفقات؛ أو أنه سيتعاقد مع كم هائل من اللاعبين الجدد بالفعل، الذين ربما يحتاجون إلى وقتٍ أطول للتفاهم.

    وعدم وجود ميزانية مخصصة للصفقات الشتوية؛ قد تؤدي إلى خلافات مع المدير الفني الجديد لعدم تلبية مطالبه، أو تكون مبررًا للمدرب أمام أي فشل.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. الخسائر ليست مؤكدة ولكن الواقع صعب!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ، أننا لا نزعم أن تغيير الجهاز الفني لعملاق جدة الأهلي الآن؛ سيؤدي إلى الخسائر - سالفة الذكر - بنسبة 100%، بل قد نشاهد التالي:

    * أولًا: المدير الفني الجديد يتأقلم سريعًا؛ بل ويضع بصمته ويقود الفريق للألقاب.

    * ثانيًا: المدير الفني الجديد لا يطلب صفقات جديدة؛ وإنما يفجر طاقات النجوم الحاليين للأهلي.

    * ثالثًا: المدير الفني الجديد يجد توليفة رائعة؛ تجمع بين النجوم الحاليين والصفقات التي سيتم ضمها في الميركاتو الشتوي.

    أي أنه لا يوجد أحد يعلم "الغيب"، أو ماذا يمكن أن يحدث إذا تم تغيير الجهاز الفني للأهلي بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش؛ إلا أننا نحلل الواقع الحالي، فقط لا غير.

    هذا الواقع يقول إنه ستكون هناك خسائر مالية بالطبع؛ إلى جانب أنه كان من الأفضل اتخاذ قرار "إقالة" بوسيتش وتعيين مدير فني جديد، في بداية توقف الثلاثة أسابيع.

    والآن.. أي تغيير أثناء المباريات الرسمية نفسها؛ قد ينتج عنه الكثير من المخاطر، التي تزيد من متاعب الأهلي ولا تعالج مشاكله كما يعتقد البعض.

    وليس أمامنا سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه الأيام القادمة، بخصوص مستقبل مارينو بوسيتش مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

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