احذروا من تدمير الأهلي أكثر.. القرار تأخر وخسائر "إقالة" مارينو بوسيتش ستكون عديدة!

لا خلاف على أن "تغيير المدربين" يصبح ضروريًا؛ عندما يصل النادي أو المنتخب إلى مرحلة ما، يشعر فيها أن لا شيء يُمكن أن يتحسن مع مديره الفني الحالي.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: " هل وصل عملاق جدة الأهلي إلى هذه المرحلة مع المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؟! ".

نعم.. الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ سيئ للغاية مع بوسيتش؛ الذي تولى القيادة الفنية للفريق الأول، قبل انطلاق المنافسات الرسمية بأيامٍ قليلة للغاية.

السبب في ذلك؛ هو رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بشكلٍ مفاجئ، لتدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وحسب آخر الأخبار؛ تفكر إدارة الأهلي الجديدة في "إقالة" بوسيتش، والتعاقد مع المدير الفني الروماني إدوارد يوردانيسكو أو أي مدرب آخر متاح حاليًا.

المهم.. "إقالة" بوسيتش قد تكون هي الحل الأنسب بالفعل، إذا ما نظرنا إلى بداية الفريق الأهلاوي السيئة للموسم الحالي؛ لكن يجب الوضع في الحسبان أيضًا، أنه ستكون هُناك مجموعة من الخسائر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز خسائر الأهلي من "إقالة" مارينو بوسيتش، إذا تمت بشكلٍ رسمي..