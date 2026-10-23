"هذا الأمر أصبح كثيرًا".. نجم الأهلي يتعرض لإصابة مفاجئة وفترة غيابه قد تطول!

في ظل انتفاضة عملاق جدة الأهلي الأخيرة؛ لا تزال الإصابات تضرب الفريق الأول لكرة القدم، وبكثرة.

آخر ضحايا سلسلة الإصابات في الأهلي؛ كان النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع الفريق الأول.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، تعرض ديميرال للإصابة في "مفصل القدم"؛ وذلك خلال خوض التدريبات الجماعية مع زملائه، أمس الخميس.

وأوضح الراقي أن المدافع التركي بدأ تنفيذ برنامجه العلاجي مساء اليوم الجمعة؛ دون تحديد مدة غيابه حتى الآن.