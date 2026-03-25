Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

بمبدأ إما أنا أو الأهلي!.. سبب مهم يجعل الهلال يساند الراقي للتتويج بـ"النخبة الآسيوية"

تفاصيل مهمة قبل استئناف النخبة الآسيوية..

تستعد الأندية السعودية "الهلال، الأهلي والاتحاد"، لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ابتداءً من يوم 13 أبريل القادم.

الأندية السعودية الثلاثة تأهلت إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية؛ إلا أن المباريات تأجلت في الفترة الماضية، وذلك بسبب الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في الشرق الأوسط.

    الهلال بمبدأ إما أنا أو الأهلي للتتويج بالنخبة الآسيوية!

    وفي هذا السياق.. كشف بدر بالعبيد، الصحفي الرياضي المختص في الشأن الآسيوي، عن سبب مهم يدفع عملاق الرياض الهلال؛ لمساندة الأهلي للتتويج بدوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، حال فشله هو - أي الزعيم - في اقتناص باللقب.

    بالعبيد أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الهلال سيتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ في إحدى حالتين هما:

    * أولًا: تتويجه هو بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.

    * ثانيًا: أو.. تتويج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.

    وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ لذلك فهو ضمن مقعده في كأس العالم للأندية 2029، من الأساس.

    حال فشله.. لماذا يريد الهلال تتويج الأهلي بـ"نخبة 2026"؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد، معايير تأهُل الفرق الآسيوية إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ من نسخة 2025 إلى 2028.

    * ثانيًا: حال تكرار تتويج أي نادٍ بلقب النخبة الآسيوية خلال هذه الفترة؛ يتم الاحتكام إلى "التصنيف".

    وأكد بالعبيد أن "تصنيف" الهلال التراكمي، في مسابقة دوري أبطال آسيا؛ يضمن له التأهُل إلى كأس العالم للأندية 2029، حال تتويج الأهلي بلقب النخبة في الموسم الحالي.

    حتى لو توّج الأهلي آسيويًا.. حالة واحدة تمنع الهلال من التأهُل المونديالي!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد كشف عن حالة واحدة، لن يتأهل بسببها عملاق الرياض الهلال، إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد"؛ وذلك حال تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذه الحالة التي تحدث عنها بالعبيد؛ هي تتويج أي نادٍ سعودي آخر - بخلاف الأهلي والهلال -، بلقب النخبة الآسيوية في 2027 أو 2028.

    وقتها.. سيضمن الأهلي التأهُل إلى كأس العالم للأندية 2029، بصحبة الفريق السعودي الآخر؛ بينما يتم تجاهُل تصنيف الهلال "الأول"، ويتم تصعيد صاحب "المركز الثاني".

    بمعنى أن تأهُل الهلال - عبر التصنيف -، إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029؛ يحتاج إلى الآتي:

    * أولًا: تتويج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية 2025-2026.

    * ثانيًا: عدم تتويج أي نادٍ سعودي بلقب النخبة الآسيوية؛ وذلك في نسختي 2026-2027 و2027-2028.


    الهلال والأهلي في "مسار واحد" بمسابقة النخبة الآسيوية 2025-2026

    المثير في الأمر أن قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أوقعت عملاقي السعودية الهلال والأهلي، في نفس المسار.

    الهلال سيواجه نادي السد القطري، في دور الـ16 من البطولة القارية؛ وحال التأهُل سيلتقي مع فيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات ربع النهائي.

    أما الأهلي فسيضرب موعدًا ناريًا مع نادي الدحيل القطري، في دور الـ16 من النخبة الآسيوية؛ وإذا صعد سيقابل جوهور دار التعظيم الماليزي، في ربع النهائي.

    وحال نجح الزعيم والراقي في تخطي هذين الدوريين؛ سيلتقيان وجهًا لوجه في نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".