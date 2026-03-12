Goal.com
مباشر
Ivan Toney Cristiano Ronaldo GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

كذبة الغيرة من الأهلي: النصراويون يستغلون "تصرفات إيفان توني المُشينة" لتأمين الدوري.. وتذكروا ما حدث مع كريستيانو رونالدو!

رواية بدأ يتم تروّيجها بكثرة في الساعات الماضية..

بينما تشتد المُنافسة فوق أرضية المستطيل الأخضر، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ يبرز صراع من نوعٍ آخر، في البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ضجيج هذا الصراع المُشتعل، في البرامج الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، لم يهدأ طوال الأيام الماضية؛ حيث عنوانه الأبرز هو: "هل هُناك غيرة نصراوية من عودة الأهلي  للمُنافسة؟".

نعم.. بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، بدأت تروّج لفكرة قيام المُنتمين لعملاق الرياض النصر؛ بالضغط على المسؤولين السعوديين، لإيقاف الزحف الأهلاوي.

وأكبر دليل على ذلك؛ هو الضغط النصراوي المُستمر على لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإيقاف المهاجم الإنجليزي للنادي الأهلي إيفان توني.

"الانضباط" رفضت في الساعات القليلة الماضية، شكوى نادي الاتحاد ضد توني، على خلفية أحداث ديربي جدة الأخير؛ إلا أنه سيكون من حق العميد "الاستئناف"، وسط ضغوط نصراوية لما تم تسميته بتطبيق النظام.

أيضًا.. يزعم النصراويون والكثير من المُنتمين للأندية المُنافسة؛ أن الأهلي يتحصل على مساعدات خاصة، سواء إدارية أو تحكيمية.

ونحن سنُحاول أن نحلل من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هل ما يحدُث مع الأهلي الآن - خاصة من المُنتمين للنصر -، ظاهرة طبيعية أم ضغوط بسبب الغيرة من عودة الراقي للمنافسة..

  • FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP

    إيفان توني.. لنا في وقائع كريستيانو رونالدو خير مثال!

    في أقل من أسبوعين، أثار النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لقطته مع المغربي جمال حركاس، في مباراة الأهلي وضمك.

    * ثانيًا: احتفاليته بهدفه، في ديربي جدة الكبير بين الأهلي والاتحاد.

    وخلال لقطته مع حركاس؛ وجدنا توني يقوم بالإشارة إلى "منطقته الحساسة"، ثم أعقبها بحركة وُصِفت بالمُشينة.

    أما احتفاليته في الديربي؛ فجاءت بحركة وُصِفت بالمُشينة أمام جماهير الاتحاد، وذلك بعد "الرقص" حول راية الركنية.

    ومن الطبيعي أن هاتين اللقطتين، تثيرا الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ خاصة أنها تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وجاءتا في شهر رمضان المبارك.

    أي أن المُطالبات بتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمر منطقي للغاية؛ ولا يوجد فيه تقصُد ضد الأهلي بسبب الغيرة، كما يحاول البعض التروّيج.

    وإذا ركزنا على المُنتمين لنادي النصر تحديدًا، والذين تدخلوا في أزمة توني الأخيرة؛ سنجد أنهم من حقهم المطالبة بإيقاف المهاجم الإنجليزي بعد تصرفاته المثيرة للجدل، لسببين على النحو التالي:

    * السبب الأول: الأهلي مُنافس شرس على الدوري؛ لذلك فإن إيقاف توني سيخدم مصالح النصر في النهاية.

    * السبب الثاني: النصراويون يقومون بنفس ما تعرضوا له في وقائع سابقة، تتعلق بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ونتذكر جيدًا أن رونالدو، قام ببعض التصرفات التي وُصِفت بالمُشينة خلال مباريات محددة؛ الأمر الذي دفع الأندية المُنافسة وجماهيرها، للمطالبة بإيقاف الأسطورة البرتغالية.

    وبالفعل.. رونالدو تعرض للإيقاف لمدة مباراة؛ بعد تصرف وُصِف بالمُشين، خلال أحد الديربيات بين النصر والشباب.

    وبالتالي فإن ما يفعله المنتمون للنصر، بالضغط لإيقاف إيفان توني؛ ليس بأمر غريب أو فريد من نوعه، بل أسلوب تتبعه جميع الأندية السعودية تقريبًا.

    • إعلان
  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الأهلي وضمك.. النصراويون لا ينسون سخرية ميريح ديميرال

    مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ وسط اتهامات مُتبادلة بين جميع الأندية، تقريبًا.

    مثلًا.. الهلال يتهم النصر بالحصول على مساعدات تحكيمية خاصة - والعكس صحيح -؛ وهو نفس الأمر بين الأهلي وعملاقي الرياض.

    لذلك.. من الطبيعي أن يترصد كل نادٍ وجماهيره، للأخطاء التي يستفيد منها المُنافسين على لقب الدوري؛ وهو ما حدث مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

    مباراة الأهلي وضمك، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي، شهدت واحدة من أكثر الوقائع التحكيمية الجدلية، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إلغاء هدف لضمك؛ أجمع خبراء التحكيم على صحته.

    * ثانيًا: الكشف عن أن تقنية "التسلل شبه الآلي"، تعرضت للعطل؛ خلال هدف ضمك ضد الأهلي.

    * ثالثًا: تبريرات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مانويل نافارو، بأن تقنية "التسلل شبه الآلي" تعطلت؛ بسبب وجود لاعبين اثنين على نفس الخط.

    كل ذلك من الطبيعي أن يُثير الجدل، ويشعل غضب الأندية المُنافسة وجماهيرها؛ لأنه منح الأهلي نقطتين إضافيتين، فبدلًا من التعادُل (1-1) فاز بهدف نظيف.

    وقد يكون غضب المُنتمين للنصر المُتزايد، بعد واقعة مباراة الأهلي وضمك، له ما يُبرره بالفعل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الأهلي هو أقرب منافس للنصر؛ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: نجوم الأهلي زعموا أكثر من مرة أن النصر يتحصل على مساعدات تحكيمية؛ وعلى رأسهم ميريح ديميرال.

    ونتذكر أن ديميرال سخر عبر منصات التواصل الاجتماعي، من "ركلة الجزاء" التي اُحتسِبت للنصر ضد الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري؛ وسجل منها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدف الانتصار (2-1)، في الدقيقة 90+14.

  • Hilal Ahli Theo Hernandez Ali MajrashiGetty

    قهر النصر.. مساعدات سعودية للهلال والأهلي "قاريًا"!

    بعيدًا عن التصرفات المُشينة أو الجدل التحكيمي، هُناك أمران جعلا البعض يزعم أن النادي الأهلي، يتحصل على مساعدات من المسؤولين السعوديين "قاريًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إقامة الأدوار الإقصائية لمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، في مدينة جدة.

    * ثانيًا: منح الأهلي "المقعد السعودي الثالث" في مسابقة النحبة الآسيوية 2025-2026، بدلًا من النصر.

    الأهلي توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الماضي؛ حيث اعترف مسؤولو النادي ولاعبوه أن إقامة الأدوار الإقصائية في جدة، ساعدهم على تحقيق هذا المجد.

    ونتيجة لتتويج الأهلي باللقب الآسيوي؛ فقد تم منحه مقعدًا مباشرًا في مسابقة النخبة خلال الموسم الحالي، رغم أنه كان خارج "الثلاثة الأوائل" في دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هُنا.. تم سحب المقعد الثالث من النصر؛ الذي اضطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا "2"، بدلًا من النخبة.

    وأساسًا.. مشاركة الأهلي كـ"بطل" للمسابقة الآسيوية، طبيعية للغاية؛ إلا أن هذا الأمر أغضب النصراويين من ناحيتين، هما:

    * أولًا: الشعور بمساعدة الأهلي والهلال.

    * ثانيًا: الشعور بالتجاهُل المستمر للنصر.

    بمعنى.. النصر وجماهيره وجدوا أن اتحاد الكرة، ساعد الأهلي بإقامة الأدوار الإقصائية من النخبة 2024-2025، في مدينة جدة؛ إلى جانب الوقوف مع الهلال سابقًا عندما كان مهددًا بالحرمان من المشاركة القارية "عامين"، في أعقاب انسحابه من دوري أبطال آسيا 2020-2021 بسبب تفشي فيروس "كورونا".

    وبالمقابل.. النصراويون يرون أن اتحاد الكرة لم يقف بجانب ناديهم، من أجل ضمان مشاركته في النخبة الآسيوية 2025-2026، كثالث دوري روشن السعودي؛ مع إعطاء المملكة مقعدًا إضافيًا للأهلي، باعتباره بطل النسخة الأخيرة.

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-AHLIAFP

    كلمة أخيرة.. لا غيرة نصراوية من عودة الأهلي ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. أن التروّيج لتعرض النادي الأهلي لـ"مضايقات مُتعمدة"، وخاصة من النصر "متصدر الدوري"، بسبب الغيرة من عودته للمُنافسة مجددًا؛ أمر قد يكون غير حقيقي على الإطلاق.

    وما يحدُث مع الأهلي حاليًا، وخاصة من المُنتمين للنصر؛ قد يندرج تحت بندين لا ثالث لهما، على النحو التالي:

    * أولًا: مُنافسة مُعتادة بين جميع الأندية، بالاعتراض على لقطات تحكيمية، أو مُطالبات بإيقاف بعض اللاعبين بسبب تصرفاتهم المُشينة؛ وليس ترصد للأهلي تحديدًا.

    * ثانيًا: شعور بعض الأندية مثل النصر، بأنها تتعرض للتجاهُل أو التهميش بالمُقارنة مع الفرق الأخرى؛ وليس الأهلي تحديدًا.

    وأساسًا.. من الطبيعي في أي دولة بالعالم، أن جمهور نادٍ ما يحاول الضغط لعرقلة الفرق المُنافسة له؛ خاصة إذا كان فارق النقاط في مسابقة الدوري المحلي، قليلًا جدًا.

    ونحن سنجد في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أن فارق النقاط بين الثلاثة الأوائل "النصر، الأهلي والهلال"، لا يتخطى الـ3 نقاط فقط.

0