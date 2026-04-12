Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

"انتظروا الخروج من النخبة وكان الله في عون جماهير الأهلي" .. النصر يجلب الهجوم على الراقي بسبب "تغريدة تشكيك" مزعومة

"حرب مواقع التواصل الاجتماعي"..

أحد الحروب المعنوية التي دخلت عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، تلك هي التي تكون بين حسابات الأندية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غالبًا ما يكون الإسقاط والتلاسن بطريقة غير مباشرة، لكن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يجيد تمامًا فهم التلاعب بالكلمات، وهو ما حدث بين النصر والأهلي مؤخرًا.

  • ما القصة؟

    الأسبوع الماضي، تعادل الأهلي أمام الفيحاء (1-1)، في اللقاء المقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    عقب هذه المباراة، خرج عدد من لاعبي الأهلي، على رأسهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، مدعيًا أن دوري روشن "موجه" لصالح فريق معين، قائلًا: "تعرفون من نلاحق"، في تصريحات فُسرت أن النصر هو المقصود، بحكم أنه متصدر جدول الترتيب.

    كذلك زميله الجناح البرازيلي جالينو، علق: "يريدون منح الدوري لشخص واحد"، ما فسره البعض أن المقصود هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، كونه لم يحقق أي بطولة مع النصر منذ التعاقد معه في شتاء 2023.

    تلك التصريحات، تلاها شكوى من قبل النصر ضد الأهلي ولاعبيه، بتهمة إثارة الرأي العام والتشكيك في نزاهة المسابقة، بحسب ما زعمت عدد من التقارير الصحفية.

  • تغريدة "التشكيك المزعوم" في النصر

    أمس السبت، نشر الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة "إكس"، الناطق باللغة الإنجليزية، فيديو لكواليس الحصة التدريبية للفريق، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري، غدًا الإثنين، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

    الجدل كان بشأن التعليق المصاحب للفيديو، إذ أن ترجمته الحرفية تعني: "العمل خلف الكواليس هو ما يجعل النصر يلمع".

    هذا التعليق اعتبره الكثيرون تشكيكًا في نزاهة النصر، وادعاء بأنه يسعى للحصول على لقب دوري روشن من "المكاتب" ببعض الألاعيب غير القانونية.


  • هجوم على الأهلي

    إن كانت الجماهير أسفل تغريدة الأهلي الجدلية قد تفاعلت بقوة، مشيرة إلى حساب النصر، فبعض الإعلاميين لم يعجبهم تعاطي نادٍ كبير مع التشكيك في نزاهة الدوري السعودي.

    الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني تحديدًا هو من هاجم مسؤولي حساب الأهلي عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أن مثل تلك العقليات ما تقوده للرجوع للخلف خطوات، ومن ثم عدم تحقيق البطولات.

    وكتب القحطاني: "للأسف هذا حساب النادي الأهلي الرسمي!، كان الله بعونكم يا جماهير الملكي وهاردلك الخروج من النخبة ما دام هذه عقلية من يدير حساب النادي!".

    وأضاف: "معالمها واضحة من فريق كان يفترض يكون بطل يحقق على الأقل 3 بطولات إلى موسم صفري وضحت معالمه!، أعيدوا الأهلي للأهلاويين ولرمزه الخالد".

  • وماذا بعد؟

    يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن الهلال "الوصيف"، وبسبع نقاط عن النصر "المتصدر".

    ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري في المباراة المقبلة، المقرر لها غدٍ الإثنين، ضمن دور الـ16 من النخبة الآسيوية.