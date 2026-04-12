"انتظروا الخروج من النخبة وكان الله في عون جماهير الأهلي" .. النصر يجلب الهجوم على الراقي بسبب "تغريدة تشكيك" مزعومة

إن كانت الجماهير أسفل تغريدة الأهلي الجدلية قد تفاعلت بقوة، مشيرة إلى حساب النصر، فبعض الإعلاميين لم يعجبهم تعاطي نادٍ كبير مع التشكيك في نزاهة الدوري السعودي.
الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني تحديدًا هو من هاجم مسؤولي حساب الأهلي عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أن مثل تلك العقليات ما تقوده للرجوع للخلف خطوات، ومن ثم عدم تحقيق البطولات.
وكتب القحطاني: "للأسف هذا حساب النادي الأهلي الرسمي!، كان الله بعونكم يا جماهير الملكي وهاردلك الخروج من النخبة ما دام هذه عقلية من يدير حساب النادي!".
وأضاف: "معالمها واضحة من فريق كان يفترض يكون بطل يحقق على الأقل 3 بطولات إلى موسم صفري وضحت معالمه!، أعيدوا الأهلي للأهلاويين ولرمزه الخالد".