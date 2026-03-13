Goal.com
Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "عندما أشاهد الأهلي يلعب أتذكر ليفربول في حقبة يورجن كلوب"!

مستويات هجومية مميزة يقدمها الراقي هذا الموسم

تتواصل الإشادات على فريق الأهلي السعودي خلال هذا الموسم، بسبب المستويات المميزة التي يقدمها تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

الفريق يخوض منافسة شرسة على لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي 2025/2026، ويستعد لمواجهة صعبة أمام القادسية مساء اليوم، الجمعة، في ظل الصراع المشتعل مع الهلال والنصر.

  • الشنيف .. الأهلي مثل ليفربول

    الإعلامي السعودي خالد الشنيف، قال عبر برنامجه "دورينا غير":"وأنا أشاهد الأهلي أتذكر نسخة ليفربول مع يورجن كلوب، هناك تشابهات بين الفريقين بشكل كبير".

    وأضاف:"أرى في الأهلي نفس طريقة التحولات والتحضير المباشر والضغط العكسي، نفس الأفكار متواجدة مع ماتياس يايسله هذا الموسم".

    وخلال المناقشة خلال البرنامج، تلقى يايسله إشادة أخرى بتحليه بالواقعية وقراءة الخصوم جيدًا، واستغلال الكرات الثابتة وعدم خسارة الكرة في أماكن خطيرة.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة يايسله مع الأهلي

    المدرب الألماني جاء إلى الراقي في يوليو 2023، وأشرف على تدريب الفريق في 124 مباراة، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 82 وتعادل 20 مرة وخسر 22 مواجهة.

    وأما على صعيد الأهداف، فقد سجل الأهلي معه 276 هدفًا واهتزت شباكه 133 مرة، وحصل على بطولتي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وافتتح الموسم الجاري بكأس السوبر السعودي.

  • الموقف في دوري روشن السعودي

    النصر يأتي في المركز الأول بعد 25 جولة من عمر المسابقة، وفي رصيده 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

    وأما الهلال، فيأتي في المركز الثالث بـ61 نقطة، ومن خلفه القادسية الذي يحتل 57 نقطة، وفي حالة فوزه الليلة على الأهلي، سيقتحهم سباق الصدارة بكل قوة.

  • Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 25 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

