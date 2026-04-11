فيديو | "قد تصل للإيقاف والشطب" .. العقوبات المتوقعة على حكم مباراة الأهلي والفيحاء بعد أزمة توني

أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ، رأيه في القرارات المتوقعة في أزمة الأهلي والفيحاء، بعد الأحداث التي جرت في المباراة الأخيرة بين الطرفين.
الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وهي المواجهة التي تبعتها الكثير من الأحداث المثيرة.
وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا للغاية؛ حيث تم حرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المُختصين -، مع مزاعم بأن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان طالب نجوم الفريق بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري"، وهو ما كشف عنه إيفان توني مهاجم الأهلي.