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Mohamed Salah (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

اكتساح الأهلي بـ"الستة" ليس كافيًا: عفوًا يا الشباب.. محمد صلاح يحب المغامرة ولكنه لن يترك منطقة راحته!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور
الشباب
الأهلي
دوري روشن السعودي
الدوري التركي الممتاز

صلاح والسعودية.. اسمان مرتبطان منذ أكثر من 3 سنوات

طالما قدماه تطآن ملاعب الساحرة المستديرة، وطالما يستطيع الركض وتسجيل وصناعة الأهداف؛ فلن يتوقف اهتمام الأندية المختلفة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي طرابزون سبور التركي.

وبعد 3 أشهر تقريبًا من انضمامه إلى طرابزون سبور؛ ها هو الاهتمام السعودي بصلاح، يبدو أنه عاد من جديد.

نعم.. في الساعات الماضية؛ زاد الحديث عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع النجم المصري، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

وحسب هذه الأحاديث؛ فإن الشباب مستعد لمنح صلاح البالغ من العمر 34 سنة، راتبًا يقدر بـ25 مليون يورو في السنة الواحدة.

إلا أن محمد صلاح حسم قراره بشكلٍ سريع للغاية؛ وذلك بإعطاء تعليمات إلى وكيله رامي عباس، بعدم الاستماع إلى أي عروض (تابع التفاصيل).

ولا يريد صلاح ترك منطقة راحته في طرابزون سبور، وخوض مغامرة جديدة مع الشباب؛ وهو ما سنحاول استعراض أسبابه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نادي الشباب.. مشروع غير واضح!

    رغم عراقة نادي الشباب؛ إلا أن مشروع هذا الفريق العاصمي الكبير غير واضح المعالم، حتى الآن على الأقل.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن لا نعلم هل سيتم "خصخصة" الشباب أم لا، أو مدى قدرة هذا الفريق العاصمي على منافسة الأندية السعودية الكبيرة.

    وأساسًا.. أصبحت هناك 3 أنواع من الأندية السعودية في وقتنا الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الرباعي التقليدي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".

    * ثانيًا: أندية الشركات ذات القوة الاقتصادية الكبيرة؛ أمثال القادسية ونيوم تحديدًا.

    * ثالثًا: باقي الفرق التي تلعب إما باسمها التاريخي مثل الشباب، أو تلك التي تنافس على مراكز الوسط وتفادي الهبوط.

    والشباب عانى لفترات طويلة للغاية، من أزمات مالية متكررة وعدم استقرار إداري؛ رغم الثورة الرياضية الكبيرة في الملاعب السعودية، التي بدأت عام 2023.

    لذا؛ فإن انضمام الفرعون المصري محمد صلاح إلى نادي الشباب الآن، قد يكون مخاطرة كبيرة للغاية في مسيرته الكروية.

    نعم.. هذه المخاطرة مرتبطة بغموض المشروع المستقبلي للشباب؛ على الرغم من أن الفريق بدأ يتحسن مؤخرًا، وهو ما تجلى في الفوز الكبير على عملاق جدة الأهلي.

    ويرى الكثيرون أن فوز الليث الشبابي (6-1) على الأهلي، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ سيكون الانطلاقة الحقيقية للفريق العاصمي، الذي يحتل "المركز العاشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا.

    لكن الشباب لا يزال أمامه طريق طويل؛ من أجل التأكيد على أن الفوز الكاسح ضد الأهلي ليس طفرة وقتية، وأنه بدأ مشروعه الحقيقي بالفعل.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    طرابزون سبور.. المشروع الرياضي بدأ بالفعل!

    حديثنا سالف الذكر؛ قد يجعل البعض يطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "هل لم يكن الأمر مغامرة عندما انضم النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي؟!".

    هذا السؤال منطقي للغاية؛ بناءً على ما ذكرناه في سطورنا الماضية، بخصوص أن انضمام صلاح إلى نادي الشباب سيكون مغامرة كبيرة في مسيرته.

    وللإجابة على السؤال السابق، سنقول إن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور كان مغامرة بالفعل؛ إلا أن هناك بعض الأمور التي سهلت عليه هذه المغامرة، مثل "المدينة، الجماهير، المشروع الرياضي وغيرها".

    وذلك لا يمنع أيضًا العرض المالي الضخم، الذي وصل إلى إجمالي 17 مليون يورو في الموسم الواحد، وفقًا للتفاصيل المعلنة من النادي؛ إذ يتضمن 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا، و7 ملايين مكافأة توقيع عن كل موسم.

    ومهما اتفقنا أو اختلفنا على أسباب قبول صلاح لـ"مغامرة طرابزون"؛ فالمشروع الرياضي لهذا الفريق التركي بدأ ينجح الآن، على النحو التالي:

    * أولًا: تحقيق 7 انتصارات متتالية في مختلف البطولات؛ سواء محليًا أو قاريًا.

    * ثانيًا: التقدم إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب الدوري التركي؛ بفارق 3 نقاط عن نادي جلطة سراي "المتصدر".

    * ثالثًا: تحقيق العلامة الكاملة "6 نقاط من مباراتين"؛ وذلك في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

    وبالتالي؛ سيكون من الجنون أن يرحل صلاح عن المشروع الذي آمن به وغامر بالانضمام إليه، في منتصف الموسم.

    وبالتأكيد؛ سيفضل صلاح إكمال هذا المشروع حتى نهايته، بدلًا من البداية من الصفر مع فريق الشباب الأول لكرة القدم.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    المنافسة القارية.. نقطة تفوق مشروع طرابزون سبور!

    نادي الشباب لا يشارك في أي بطولة قارية، خلال الموسم الحالي 2026-2027؛ كما يبدو الأمر "صعبًا" مؤقتًا، في أن يحدث ذلك العام الرياضي القادم.

    ولكي يشارك أي فريق سعودي في بطولة قارية، خلال العام الرياضي القادم؛ سيكون مطالبًا بتحقيق نتائج تؤهله وفق آلية توزيع المقاعد الآسيوية المعتمدة لذلك الموسم، على النحو التالي:

    * أولًا: احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

    ولا يزال الأمر مبكرًا للغاية، للحكم على الشكل النهائي لجدول ترتيب الدوري؛ إلا أن الشباب يحتل حاليًا "المركز العاشر"، حيث يحتاج إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في الفترة القادمة.

    أما في بطولة الكأس؛ فقد ودع الشباب أساسًا من دور الـ32، بعد الخسارة المفاجئة أمام نادي الوحدة.

    ومن ناحيته؛ سنجد نادي طرابزون سبور بدأ بشكل مثالي في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وحقق طرابزون سبور العلامة الكاملة "6 نقاط من مباراتين"؛ بل وبالتطور الذي نشاهد الفريق عليه الآن، قد يصل إلى مرحلة بعيدة في المسابقة الأوروبية.

    أيضًا.. يتواجد طرابزون سبور في "المركز الثالث" حاليًا، بجدول ترتيب الدوري التركي، على بعد 3 نقاط فقط عن نادي جلطة سراي "المتصدر"؛ وهو أمر قد يساعده في النهاية على المشاركة في بطولة أوروبية أكبر، خلال الموسم الرياضي القادم.

    كل ذلك؛ يجعل النجم المصري محمد صلاح يتمسك بالبقاء مع فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، وعدم الانتقال إلى الشباب.

    نعم.. المنافسة في بطولة قارية؛ هو أمر مغرٍ لأي لاعب، فما بالك إذا كان ذلك النجم هو صلاح.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. محمد صلاح وجد التقدير الذي يستحقه في تركيا!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن النجم المصري محمد صلاح، وجد نفسه في الملاعب التركية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التعامل معه كـ"الأساطير" في عالم الساحرة المستديرة.

    * ثانيًا: عشق جماهير نادي طرابزون سبور له؛ بدرجة التغني باسمه في الحفلات.

    * ثالثًا: تحويل بعض الأماكن التي قام بزيارتها إلى مزارات سياحية؛ في تقدير واضح له.

    أي إن صلاح وجد في تركيا، وتحديدًا مع فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم، التقدير الذي يتمناه في نهاية مسيرته الكروية؛ دون ضغوط هائلة عليه، مثل بعض الأندية الأخرى.

    وإذا انتقل الفرعون المصري إلى الملاعب السعودية، قد لا يجد نفس هذه الراحة؛ ولنا في أسماء أسطورية كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، خير دليل.

    رونالدو بكل تاريخه، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية، مع سخرية من بعض الجماهير؛ وهو أمر لن ينجو منه صلاح، إذا انضم إلى نادي الشباب بالطبع.

    ومن الممكن أن الضغط في الشباب، لن يكون مثل "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"؛ ولكننا نتحدث عن بيئة رياضية بصفة عامة، أكثر من اسم فريق محدد.

    وذلك يعني أن رغبة الشباب في التعاقد مع صلاح؛ ستبقى بمثابة الحب من طرف واحد فقط، في الوقت الحالي على الأقل.