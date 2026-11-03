اكتساح الأهلي بـ"الستة" ليس كافيًا: عفوًا يا الشباب.. محمد صلاح يحب المغامرة ولكنه لن يترك منطقة راحته!

طالما قدماه تطآن ملاعب الساحرة المستديرة، وطالما يستطيع الركض وتسجيل وصناعة الأهداف؛ فلن يتوقف اهتمام الأندية المختلفة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي طرابزون سبور التركي.

وبعد 3 أشهر تقريبًا من انضمامه إلى طرابزون سبور؛ ها هو الاهتمام السعودي بصلاح، يبدو أنه عاد من جديد.

نعم.. في الساعات الماضية؛ زاد الحديث عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع النجم المصري، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

وحسب هذه الأحاديث؛ فإن الشباب مستعد لمنح صلاح البالغ من العمر 34 سنة، راتبًا يقدر بـ25 مليون يورو في السنة الواحدة.

إلا أن محمد صلاح حسم قراره بشكلٍ سريع للغاية؛ وذلك بإعطاء تعليمات إلى وكيله رامي عباس، بعدم الاستماع إلى أي عروض (تابع التفاصيل).

ولا يريد صلاح ترك منطقة راحته في طرابزون سبور، وخوض مغامرة جديدة مع الشباب؛ وهو ما سنحاول استعراض أسبابه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..