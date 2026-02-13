Goal.com
Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بـ"صور مثيرة وتعليقات ساخرة بالجملة".. الأهلي ينتقم من الشباب ورياض محرز غير راضٍ رغم الخماسية

ماذا فعل النادي الأهلي بعد مواجهة الشباب؟!..

سخر النادي الأهلي من نظيره الشباب بقوة؛ وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (5-2) على فريق الشباب الأول لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وجاءت السخرية الأهلاوية من الشباب، على خلفية العداء الكبير بين الناديين مؤخرًا؛ حيث تسبب الليث في هبوط الراقي التاريخي، عام 2022.

  • سخرية أهلاوية قاسية من الشباب

    وفي هذا السياق.. نشر النادي الأهلي تصميمًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بعد فوزه الكبير على فريق الشباب الأول لكرة القدم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

    التصميم كان يتواجد فيه النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأهلاوي؛ وهو يحمل علمًا باللون الأخضر، في إشارة إلى قمصان الراقي.

    وتواجد في هذا العلم، جملة "أحلام سعيدة"؛ بالإضافة إلى ظهور أسود صغيرة وهي نائمة على أرضية الملعب، في إشارة إلى لقب الشباب "الليث".

  • "لا يوجد إلا أسد واحد في الغابة"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الأهلي نشر تصميمًا آخر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يسخر فيه من نادي الشباب، بعد الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل اثنين.

    هذا التصميم؛ حمل جملة مثيرة للجدل، وهي: "في الغابة.. لا يوجد إلا أسد واحد".

    وتواجد في هذا التصميم أسد بحجم كبير - في إشارة إلى الأهلي -؛ مع ليث صغير داخل أرضية الملعب وحيدًا، في تلميح للشباب بالطبع.

    وعلق الراقي على هذا المنشور: "بدري عليك بدري"؛ مع وضع الرقم 5، وهي نتيجة المباراة.

  • رياض محرز غير راض على النتيجة.. ومندهش من الجماهير!

    ومن ناحيته.. أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي، الذي سجل هدفًا وصنع آخر، وحصل على أفضل لاعب في مواجهة نادي الشباب؛ عن عدم رضاه التام، بسبب النتيجة النهائية.

    ورغم الفوز بخماسية؛ إلا أن محرز أكد أن هُناك حالة من عدم الرضا، بسبب استقبال هدفين في شباك الأهلي.

    وركز الساحر الجزائري على الحضور الجماهيري الكبير للأهلي، رغم إقامة المباراة في ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.

    وقال رياض محرز: "شعرت أننا نلعب في جدة.. لدينا جماهير رائعة، وبحضورهم لابد أن نصنع الإنجازات".

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 21 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

