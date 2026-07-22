Goal.com
مباشر
FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport
محمد سعيد

الأهلي السعودي يصارع مانشستر يونايتد على جوهرة روما .. ويدق أبواب برشلونة من أجل مارك كاسادو

الأهلي
انتقالات
مارك كاسادو
كواديو كونيه
دوري روشن السعودي
مانشستر يونايتد
برشلونة

يايسله يتحرك لبناء جدار حديدي للأهلي

بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي خطوات ملموسة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث تواصل "الراقي" بشكل مباشر مع نادي روما الإيطالي للاستفسار عن المتطلبات المالية والشروط اللازمة لإتمام التعاقد مع مانيو كونيه.

ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الفرنسي خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل قدراته البدنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الملعب.

ومع فتح خطوط التواصل مع روما من أجل كونيه، تتحدث إدارة الأهلي أيضًا مع نظيرتها في برشلونة من أجل ضم مارك كاسادو، حيث يطمح بطل آسيا لتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية.

  • ارتفاع قيمة كونيه

    يُعد كونيه أحد أبرز الركائز التي ساهمت في وصول "الديوك" إلى المربع الذهبي في المحفل العالمي الأخير، مما جعل قيمته السوقية تصل لمستويات قياسية تتناسب مع حجم موهبته وتطوره السريع في الملاعب الأوروبية.

    وتشير التقديرات الرسمية المستمدة من موقع "ترانسفير ماركت"، المختص في انتقالات اللاعبين، إلى أن القيمة السوقية للاعب تُقدر بنحو 50 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس جودة النجم البالغ من العمر 25 عامًا.

    ولم يكن تألق كونيه وليد الصدفة، بل جاء استمراراً لمسيرة ناجحة مع نادي العاصمة الإيطالية، حيث شارك في 82 مباراة بقميص "الذئاب" على مدار موسمين، وساهم بفاعلية في احتلال الفريق للمركز الثالث في "سيري آ" وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    • إعلان
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    صراع شرس مع مانشستر يونايتد

    وفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، لن تكون مهمة الأهلي في حسم صفقة كونيه سهلة على الإطلاق، حيث يجد النادي السعودي نفسه في سباق محموم مع أندية أوروبية كبرى تسعى خلف التوقيع مع الفرنسي.

    ويُعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أكثر الأندية جدية في هذا الملف، حيث وضع "الشياطين الحمر" كونيه كهدف رئيسي لتدعيم منطقة العمليات قبل انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.

    وعلى الرغم من المنافسة الشرسة، فإن المؤشرات الأولية توضح أن اللاعب يمتلك طموحًا كبيرًا، وبينما يميل في قرارة نفسه لخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه لا يرفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

    ويرى كونيه أن المشروع الرياضي الحالي في المملكة العربية السعودية جاذب للنجوم العالميين في مقتبل العمر وليس فقط من هم في نهاية مسيرتهم، مما يفتح الباب أمام الأهلي لاستمالة اللاعب بعرض مالي مغرٍ ومشروع رياضي طموح يستهدف المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، خاصة مع اقتراب النادي من حسم صفقات عالمية أخرى لتعزيز كافة المراكز.

  • كاسادو.. خيار إضافي يلوح في أفق الأهلي

    بالتوازي مع محاولات التعاقد مع كونيه، تبرز في الأروقة الأهلاوية أسماء أخرى قوية لتدعيم خط الوسط، وعلى رأسها موهبة نادي برشلونة الإسباني، مارك كاسادو.

    وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن الأهلي قد يتجه لضم كاسادو من الفريق الكتالوني في ظل حاجة "البلوجرانا" لتخفيف كتلة الرواتب وتحقيق دخل مادي قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

    كاسادو، الذي يُعد من أبرز أبناء مدرسة "لاماسيا" الشهيرة، يمتلك قدرات فنية مميزة في الخروج بالكرة والتحكم في ريتم اللعب، وهي السمات التي يبحث عنها المدير الرياضي للأهلي، روي بيدرو، لضمان توازن الفريق في الموسم المقبل.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Marc Casado Barcelona 2025-26Getty

    نقطة قوة للأهلي في المفاوضات

    ما يعزز من فرص "الراقي" في حسم صفقة كاسادو هو العلاقة الوطيدة التي تجمع بين المدير الرياضي البرتغالي ووكيل أعمال اللاعب، الشهير جورج مينديش، حيث أظهر النادي السعودي تفوقاً في المفاوضات على أندية أوروبية عديدة كانت ترغب في ضم اللاعب الشاب.

    وأوضحت "سبورت"، أن إدارة برشلونة حددت سقفاً أدنى للموافقة على بيع اللاعب يبلغ 25 مليون يورو، وهو رقم يبدو في المتناول مقارنة بالمبالغ التي يتم تداولها في السوق حاليًا، خصوصًا أن كاسادو يرغب في الحصول على دقائق لعب منتظمة لا تبدو مضمونة تحت قيادة المدرب الجديد في قلعة "كامب نو"، مما يجعل خيار الانتقال للسعودية خيارًا جذابًا من الناحية الرياضية والمادية معا.

    وتشير التحركات الحالية إلى رغبة مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، في إعادة هيكلة خط الوسط بالكامل، خاصة بعد رحيل فرانك كيسييه والبحث عن عناصر شابة تتمتع بالديناميكية المطلوبة لتطبيق أسلوب الضغط العالي، وسيكون التعاقد مع مانيو كونيه بمثابة "دعم ضخم" للفريق.