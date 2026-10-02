بعد رعب الأهلي من "الصليبي".. الكشف عن طبيعة إصابة زكريا هوساوي مع المنتخب السعودي ومدة غيابه

واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، عن مدة غياب زكريا هوساوي، ظهير أيسر عملاق جدة النادي الأهلي؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية ضد العراق، في بطولة كأس الخليج العربي 2026.

الصحيفة أكدت أن هوساوي، سيغيب لمدة أسبوعين تقريبًا عن الملاعب؛ حيث ترك معسكر منتخب السعودية وعاد إلى فريقه الأهلاوي، لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.









ورغم التوقعات بغيابه لمدة أسبوعين؛ إلا أن عملاق جدة النادي الأهلي يعمل على تجهيز ظهيره الأيسر زكريا هوساوي، في وقتٍ أسرع.

وحسب صحيفة "الرياضية"؛ فإن هدف الأهلي هو مشاركة هوساوي في الكلاسيكو ضد عملاق الرياض النصر يوم 15 أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي؛ سيخضع هوساوي إلى فحوصات جديدة بعد 10 أيام، للوقوف على تطورات إصابته.









الظهير الأيسر زكريا هوساوي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى عملاق جدة النادي الأهلي صيف 2025؛ قادمًا من صفوف فريق الرائد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ومنذ الانضمام للأهلي؛ لعب هوساوي 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

ونجح هذا الظهير الشاب؛ في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.