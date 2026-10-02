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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد رعب الأهلي من "الصليبي".. الكشف عن طبيعة إصابة زكريا هوساوي مع المنتخب السعودي ومدة غيابه

الأهلي
زكريا هوساوي
السعودية
النصر
دوري روشن السعودي

تطورات مهمة للغاية..

عاش عملاق جدة النادي الأهلي حالة رعب؛ بسبب إصابة نجمه زكريا هوساوي مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج العربي.

هوساوي أُصيب في مواجهة السعودية ضد منتخب العراق، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ وسط مخاوف من تضرر الرباط الصليبي.

  • Saudi Arabia 2026 Georgios DonisGOAL AR

    طبيعة إصابة زكريا هوساوي مع المنتخب

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، عن طبيعة إصابة زكريا هوساوي، ظهير أيسر عملاق جدة النادي الأهلي؛ والذي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية ضد العراق، في بطولة كأس الخليج العربي 2026.

    الصحيفة أعلنت أن الفحوصات التي خضع لها هوساوي؛ أثبتت تعرضه لـ"تمزق بسيط" أقرب للكدمة، في الرباط الصليبي الخلفي.

    وبالتالي؛ نجا هوساوي من إصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي، وهو الأمر الذي خفف من رعبه الأهلي بالفعل.

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    مدة غياب زكريا هوساوي عن الأهلي

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، عن مدة غياب زكريا هوساوي، ظهير أيسر عملاق جدة النادي الأهلي؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية ضد العراق، في بطولة كأس الخليج العربي 2026.

    الصحيفة أكدت أن هوساوي، سيغيب لمدة أسبوعين تقريبًا عن الملاعب؛ حيث ترك معسكر منتخب السعودية وعاد إلى فريقه الأهلاوي، لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.



    ورغم التوقعات بغيابه لمدة أسبوعين؛ إلا أن عملاق جدة النادي الأهلي يعمل على تجهيز ظهيره الأيسر زكريا هوساوي، في وقتٍ أسرع.

    وحسب صحيفة "الرياضية"؛ فإن هدف الأهلي هو مشاركة هوساوي في الكلاسيكو ضد عملاق الرياض النصر يوم 15 أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي؛ سيخضع هوساوي إلى فحوصات جديدة بعد 10 أيام، للوقوف على تطورات إصابته.



    الظهير الأيسر زكريا هوساوي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى عملاق جدة النادي الأهلي صيف 2025؛ قادمًا من صفوف فريق الرائد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    ومنذ الانضمام للأهلي؛ لعب هوساوي 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

    ونجح هذا الظهير الشاب؛ في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    إجراء أهلاوي جديد مع زكريا هوساوي

    ورغم التوقعات بغيابه لمدة أسبوعين؛ إلا أن عملاق جدة النادي الأهلي يعمل على تجهيز ظهيره الأيسر زكريا هوساوي، في وقتٍ أسرع.

    وحسب صحيفة "الرياضية"؛ فإن هدف الأهلي هو مشاركة هوساوي في الكلاسيكو ضد عملاق الرياض النصر يوم 15 أكتوبر الجاري، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي؛ سيُخضِع هوساوي إلى فحوصات جديدة بعد 10 أيام، للوقوف على تطورات إصابته.

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  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة زكريا هوساوي مع النادي الأهلي

    الظهير الأيسر زكريا هوساوي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى عملاق جدة النادي الأهلي صيف 2025؛ قادمًا من صفوف فريق الرائد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    ومنذ الانضمام للأهلي؛ لعب هوساوي 40 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

    ونجح هذا الظهير الشاب؛ في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.