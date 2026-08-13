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أحمد فرهود

الأهلي فاز على الدرعية ولكن: ترينكاو أثبت أن إبعاد رياض محرز "خطيئة" .. وعقل إيفان توني في "المحكمة"

فقرات ومقالات
الأهلي
رياض محرز
فرانك كيسييه
فرانشيسكو ترينكاو
إيفان توني
إدوارد سبيرتسيان
الدرعية ضد الأهلي
الدرعية
دوري روشن السعودي

3 نقاط أهلاوية غالية..

"بداية موسم مليئة بالشكوك"؛ هكذا هو العنوان الأنسب لمواجهة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدرعية، مساء اليوم الخميس.

الأهلي فاز (1-0) ضد الدرعية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ولكنه لم يبهر عشاقه، بل أظهر الكثير من المشاكل الفردية والتكتيكية.

ورغم هذه المشاكل الفردية والتكتيكية؛ إلا أن حصد النقاط يبقى "الأهم" في بدايات الموسم دائمًا، وهو ما تحقق للأهلي ضد الدرعية بالفعل.

وسجل هدف الفريق الأهلاوي الوحيد، في شباك الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن؛ النجم الأرميني إدوارد سيبرستيان، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد فوز الأهلي على الدرعية..

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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إبعاد محرز وكيسييه عن الأهلي "خطيئة كروية"

    في الساعات الماضية، اشتعل جدل كبير للغاية؛ وذلك بشأن المسؤول عن "إبعاد" الثنائي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، عن عملاق جدة الأهلي.

    ماجد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، كشف عن أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، هو المسؤول عن "إبعاد" محرز وكيسييه؛ قبل أن يستقيل من منصبه رسميًا، وينتقل إلى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    هذه التصريحات كذبها البعض؛ حيث زعموا أن الإدارة الأهلاوية هي التي اتخذت قرار "إبعاد" الثنائي الجزائري والإيفواري، مع إلقاء المسؤولية على يايسله بعد رحيله.

    وسواء كان يايسله "المسؤول"، أو حتى الإدارة الأهلاوية؛ فإن قرار إبعاد محرز وكيسييه "خطيئة كروية"، بناء على ما شاهدناه ضد نادي الدرعية.

    نعم.. نحن لاحظنا تأثير غياب محرز وكيسييه، خلال مباراة الأهلي والدرعية، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * كيسييه: معاناة الأهلي من صعوبات في الاستحواذ على الكرة لفتراتٍ طويلة.

    * محرز: عدم وجود نشاط أهلاوي على الجناح الأيمن مع قلة العرضيات الفعالة.

    والمشكلة قد لا تكون في رحيل كيسييه ومحرز بالمقام الأول؛ أكثر من عدم تعويضهما بالشكل المثالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    لذا.. يجب على الإدارة الأهلاوية، أن تستغل ما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي؛ لكي تتعاقد مع متوسط ميدان من الطراز الرفيع، وربما لاعب هجومي يقدّم جزءًا من أدوار محرز.

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    فرانشيسكو ترينكاو.. ظهور جيد بلا "ابتكارات كروية"

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يردد البعض أن عملاق جدة الأهلي تعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، لتعويض النجم الجزائري رياض محرز أساسًا.

    وبالفعل.. ترينكاو شارك في مباراة الأهلي ضد نادي الدرعية، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ حيث شاهدنا منه التالي:

    * أولًا: بعض اللمسات الأنيقة التي تؤكد مهاراته الرائعة.

    * ثانيًا: بعض الانطلاقات السريعة على الطرف وفي عمق الملعب.

    لكننا رغم ذلك؛ لم نشاهد ابتكارات كبيرة من النجم البرتغالي، مثلما كان يفعل محرز مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    بمعنى.. محرز رغم سوء مستواه في كثير من المباريات؛ إلا أنه امتلك "الابتكار الهجومي"، فمن لمسة واحدة كان يستطيع حسم النتيجة.

    ولازال الوقت مبكرًا للحكم على فرانشيسكو ترينكاو بالطبع، فاللاعب قادر على تقديم الكثير للفريق الأهلاوي مستقبلًا؛ لكن لابد أن نُشاهد منه "الابتكارات الكروية"، إذا أراد أن ينسينا الساحر الجزائري.

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    توني، سيبرستيان والصانبي.. تباين أداء ثلاثي النادي الأهلي

    بخلاف البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو؛ يجب الوقوف عند 3 نجوم آخرين في صفوف عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدرعية، وهم:

    * أولًا: صانع الألعاب الأرميني إدوارد سيبرستيان.

    * ثانيًا: المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

    * ثالثًا: الحارس عبدالرحمن الصانبي.

    سيبرستيان المنضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد ضد الدرعية؛ وذلك في أول ظهور مع قلعة الراقي، في بطولة رسمية.

    ورغم الهدف.. لم يقدّم سيبرستيان مستوى مبهر بصفةٍ عامة؛ ولكنه كان يتقدم بين الخطوط ويربط اللعب مع زملائه بشكلٍ جيد للغاية، وهي مؤشرات مطمئنة كثيرًا.

    أما توني.. واضح أنه تأثر بأحداث الصيف الحالي؛ من إحالته إلى المحاكمة بسبب أحداث قضية اشتباكات الملهى الليلي، مع جدل مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

    وبناء على ذلك؛ ظهر على توني "قلة التركيز" ضد الدرعية، مع عدم تقديمه المستوى الهجومي المأمول منه.

    وأخيرًا.. قدّم الصانبي مستوى مبهر ضد الدرعية؛ حيث عوض غياب الحارس السنغالي إدوارد ميندي بأفضل طريقة ممكنة، مع التأكيد على عدم حاجة الأهلي إلى أي صفقة جديدة في هذا المركز.

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  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    كلمة أخيرة.. شكوك في الأهلي وتحية واجبة للدرعية

    الخلاصة من كل ما شاهدناه، في الظهور الأول لعملاق جدة الأهلي، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ هو أن الفريق يُعاني من مشاكل عديدة، تحت قيادة المدير الفني الجديد مارينو بوسيتش.

    بوسيتش لم تظهر بصماته التكتيكية بشكلٍ واضح؛ رغم أنه نجح في قتل رتم لعب نادي الدرعية، خلال الشوط الثاني تحديدًا.

    وإذا تطرقنا إلى الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فهو أكد على أنه سيكون خصمًا صعبًا للغاية ضد كبار السعودية، على النحو التالي:

    * أولًا: فريق يعرف كيف يسيطر على الكرة ويبني اللعب.

    * ثانيًا: فريق ينوع هجماته بين العمق والجناحين.

    ويبقى فقط على الدرعية؛ أن يكتسب الخبرات ويؤمن بقدرته على الفوز ضد الكبار، مع تحسين إنهاء الفرص إلى داخل الشباك.

    وقتها سنشاهد فريقًا يحجز "مقعدًا" بين الكبار؛ وذلك في مراكز المقدمة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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