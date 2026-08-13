الأهلي فاز على الدرعية ولكن: ترينكاو أثبت أن إبعاد رياض محرز "خطيئة" .. وعقل إيفان توني في "المحكمة"

"بداية موسم مليئة بالشكوك"؛ هكذا هو العنوان الأنسب لمواجهة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدرعية، مساء اليوم الخميس.

الأهلي فاز (1-0) ضد الدرعية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ولكنه لم يبهر عشاقه، بل أظهر الكثير من المشاكل الفردية والتكتيكية.

ورغم هذه المشاكل الفردية والتكتيكية؛ إلا أن حصد النقاط يبقى "الأهم" في بدايات الموسم دائمًا، وهو ما تحقق للأهلي ضد الدرعية بالفعل.

وسجل هدف الفريق الأهلاوي الوحيد، في شباك الدرعية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن؛ النجم الأرميني إدوارد سيبرستيان، في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد فوز الأهلي على الدرعية..