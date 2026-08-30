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زهيرة عادل

"مدلل ويضيع ثنائي الأهلي معه" .. انتقادات لاذعة للاعب الراقي بعد تصرفاته الساذجة أمام الخلود

أرتيم بوندارينكو
الخلود ضد الأهلي
الخلود
الأهلي
دوري روشن السعودي
فالنتين أتانجانا إيدوا
إدوارد سبيرتسيان

لقاء الخلود شهد الظهور الأول لأرتيم بوندارينكو بقميص الأهلي..

طالما تعثر الأهلي فالانتقادات هي سيدة الموقف إلى إشعار آخر، والضحية هذه المرة الوافد الجديد الأوكراني أرتيم بوندارينكو؛ لاعب الوسط، الذي خاض أول مباراة له بقميص الراقي أمام الخلود بالأمس.


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  • ما القصة؟

    تعثر الأهلي أمس السبت، بالهزيمة أمام الخلود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

    وشهدت تلك المباراة مشاركة لاعب الوسط الأوكراني أرتيم بوندارينكو لأول مرة مع الراقي، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من شاختار على على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، مقابل ثمانية مليون يورو، وسط اعتراضات كبيرة من جمهور الأهلي بداعي عدم جودته.

    وأمام الخلود – وإن كان الحكم لا يزال مبكرًا – ظهر أرتيم بصورة متواضعة للغاية، حتى أهدر عدة فرص أمام المرمى بالإطاحة بالكرة في السماء.



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  • "لو تعاقد الأهلي مع جدار لكان أفضل له"

    أحد من انتقدوا بوندارينكو بقوة؛ الناقد الرياضي عبدالرحيم جيزاوي، الذي يرى أنه يظهر في صورة "لاعب مدلل" لا يركض داخل المستطيل الأخضر.

    وقال جيزاوي في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "انظروا لطريقته التي يسدد بها الكرة، هل هذه طريقة لاعب محترف؟، يسدد الكرة من تحته، هذا اللاعب به شيء غريب، يسدد بطريقة غريبة أمام المرمى. استغرب تعاقد الأهلي معه".

    وأضاف: "المدرب مارينو بوسيتش يأبى أن يغير أرتيم رغم أنه كان سيئًا جدًا. أرتيم لم يركض 100% في المباراة، حتى انظروا كم مرة خسر الكرة، لكن بوستيش أخرج فراس البريكان وترك أرتيم، لو وقع الأهلي مع جدار كان أفضل من الأوكراني، الذي إن منحته الكرة .. يعيدها لك مرة أخرى، هذا فقط ما يقدمه حتى لا يركض، هو لاعب مدلع (مدلل)".



  • "يضيع ثنائي الأهلي"

    عماد السالمي عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" أيد حديث جيزاوي، مضيفًا أن أرتيم أضاع وسط ملعب الأهلي وزميليه فالنتين أتانجانا وإدوارد سبيرتسيان بتعامله الساذج مع الكرة وكأنه لاعب هاوٍ.

    وقال السالمي: "بوندارينكو ليس بلاعب جيد، الأهلي يلعب بفالنتين أتانجانا وسبيرستيان وأرتيم في الوسط، والأخير سيضيع الثنائي الأول في الملعب. الأهلي ليس في حاجة لأرتيم من الأساس، التعاقد معه قضية فاشلة، لكن الرهان على فشل أرتيم قضية ناجحة".

    واستطرد: "مارينو بوسيتش يبحث عن مركز لأرتيم، واتخذ من مباراة الخلود فرصة، لكنه فشل".



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  • وماذا بعد؟

    بسبب الفرص التي أهدرها أرتيم بوندارينكو أمام مرمى الخلود، وعدة أسباب أخرى، تجمد رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2026-27 بعد خوضه ثلاث مباريات.

    وأمام الأهلي مواجهة صعبة منتظرة في الأول من سبتمبر المقبل، حيث يحل ضيفًا على الهلال في الرياض، ضمن الجولة الخامسة.


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