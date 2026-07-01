في وقت يخوض به النجم الجزائري رياض محرز منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا الجنوبية، يشغل الشارع الرياضي السعودي بمستقبله مع الأهلي، إذ يبدو أن رحلته في قلعة الكؤوس قد انتهت بالفعل.
اتهام الأهلي بـ"الغدر" بنجم الجزائر .. مفاجأة في الكواليس قبل قرار فسخ عقد رياض محرز
ما القصة؟
صاحب الـ35 عامًا مرتبط بعقد مع الراقي يمتد حتى نهاية يونيو 2027، لكن مسؤولو الأهلي يبحثون عن خليفة له في الميركاتو الصيفي 2026، نظرًا لراتبه المرتفع.
فيما فجرت صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام قليلة مفاجأة بالتأكيد على أن شركة الراقي تدرس جديًا فسخ عقد محارب الصحراء في الصيف الجاري.
ويمتلك الأهلي الحق في فسخ عقد محرز قبل يوم 30 يونيو الجاري، بحسب البند الموضوع في عقده عند التعاقد معه في صيف 2023.
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قيمة بند فسخ العقد
من جانبه، كشف موقع "winwin" عن تفاصيل أكثر بشأن بند فسخ العقد الموضوع بين الأهلي ورياض محرز، موضحًا أن قيمته تبلغ 15 مليون دولار.
وأشار الموقع إلى أن تفعيل هذا البند حق أصيل سواء للنادي أو للاعب الجزائري حتى 30 من يونيو الجاري، بل إن الأهلي يمكنه ذلك دون العودة لمحرز أو الحصول على موافقته، كما يمكن لأي نادٍ التعاقد معه بشرط دفع الـ15 مليون دولار للنادي.
"الأهلي غدر بمحرز"
المصدر ذاته؛ "winwin" فجر مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، مؤكدًا أن الأهلي "غدر" بمحرز، بعدما فاجأه بدراسة تفعيل بند فسخ العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يتنافى هذا مع الاجتماع الذي عُقد بين الطرفين قبل أربعة أسابيع فقط.
الموقع أوضح أن مسؤولي الأهلي اجتمعوا مع محرز وممثليه قبل أربعة أسابيع، واستفسروا من اللاعب عن رغبته، ليؤكد تمسكه بالاستمرار واستكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
رد مسؤولي الأهلي وقتها بالتأكيد على أن رغبة البقاء متبادلة بين الطرفين، وأنهم متمسكون باستمراره مع الراقي بنسبة 100%، لكنهم تراجعوا بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة المقبلة.
اعتبار الأهلي "غدر" بمحرز ليس فقط للتراجع عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين قبل أربعة أسابيع بالاستمرار خلال الموسم المقبل، بل أيضًا لكون السير في خطوات فسخ العقد خلال فترة تركيزه مع منتخب الجزائر بكأس العالم 2026 وهو المونديال الأخير في مسيرة صاحب الـ35 عامًا.
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مسيرة رياض محرز مع الأهلي
النادي السعودي كان قد ضم محرز في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2027.
منذ ذلك الحين، خاض الجزائري 122 مباراة في مختلف البطولات مع الراقي، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 50 آخرين.
وأعاد محرز الأهلي لمنصات التتويج من جديد، محققًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين (2025 و2026)، مع التتويج بكأس السوبر السعودي الموسم المنقضي.