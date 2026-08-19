بين الوفاء للأهلي ورعب الإصابة: حمزة عبدالكريم يفرض نفسه على برشلونة.. وحذارِ من العيب الأخطر!

"مفاجأة الصيف".. هكذا يُمكن أن نطلق على النجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم؛ وذلك بعد مشاركته في استعدادات العملاق الكتالوني برشلونة، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وقبل 8 أشهر من الآن أساسًا؛ كان حمزة يلعب في الفئات السنية للنادي الأهلي المصري، والذي انتقل منه إلى برشلونة.

حمزة انضم إلى شباب برشلونة، في يناير من عام 2026؛ ليتألق بشدة ويسجل الهدف تلو الآخر، حتى نجح في جذب أنظار المدير الفني الألماني هانزي فليك.

فليك قام باستدعاء الفرعون المصري الصغير، إلى استعدادات فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ ليُشارك في جميع المباريات الودية، آخرها ضد ناديه السابق الأهلي.

وضد الأهلي؛ سجل عبدالكريم هدفًا في فوز برشلونة (2-1)، ضمن منافسات بطولة "كأس جوان جامبر" الودية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور حمزة عبدالكريم في مباراة برشلونة والأهلي..