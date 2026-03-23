زهيرة عادل

ماضي الأهلي هو حاضر الاتحاد! .. رامون بلانيس الذي قاد نفسه إلى حافة الهاوية وأغرق فهد سندي معه

ماذا يحدث في النادي الجداوي؟

الانقسام في الاتحاد سيد الموقف .. ونتيجته الإجماع على ضرورة رحيل الجميع من الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز، للمدير الرياضي رامون بلانيس، لرئيس مجلس الإدارة فهد سندي، مرورًا بالمدير الفني للفريق الأول البرتغالي سيرجيو كونسيساو وجهازه المعاون.

لكن فئة تهاجم سندي وحده وتحمله المسؤولية كاملة، وأخرى ترى بلانيس ودومينجوس هما المسؤولان عن كل شيء، وكل فئة تكيل الاتهامات للأخرى بشأن مصالحها من وراء الانحياز لطرف ضد الآخر.

تلك الفوضى داخل النادي الجداوي تزداد يومًا تلو الآخر، في ظل وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي على يد الخلود، واحتمالية الفشل في اللحاق بمقعد آسيوي في الموسم المقبل، ناهيك عن المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق في مختلف البطولات.

  • تلك هي عادة الاتحاد!

    قبل الحديث عن مسؤولي النادي وحالة الانقسام الحالية حولهم، هناك ظاهرة في الاتحاد تتكرر للمرة الثانية على التوالي وتستحق الوقوف أمامها..

    ما يعانيه العميد في الموسم الجاري من نتائج سلبية ووداع بطولات وفشل في المنافسة يأتي بعد أشهر قليلة من تتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين (2024-2025).

    اللقبان لم يفلحا في منع رجوع الفريق للخلف بطريقة جنونية، كما لم يمنعا رحيل نجوم بحجم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي عن النادي.

    حالة مشابهة حدثت للاتحاد عقب موسم 2022-2023، بعدما توج حينها بطلًا لكأس السوبر السعودي والدوري المحلي..

    في الموسم التالي مباشرةً، اختتم النمور موسمهم بالدوري المحلي في المركز الخامس، خسارة نهائي السوبر، وداع كأس الملك من نصف النهائي، والخروج من دور ربع النهائي بالنخبة الآسيوية.

    هذا رغم أن ذاك الموسم (2023-2024) كان أول موسم للثورة السعودية، حيث التعاقد مع نجوم عالميين كبنزيما وكانتي وفابينيو .. وها هو التاريخ يعيد نفسه!

  • ماضي الأهلي هو حاضر الاتحاد

    بالانتقال للحديث عن مسؤولي الاتحاد في الموسم الجاري، فالبداية مع فهد سندي؛ رئيس مجلس إدارة النادي "المؤسسة غير الربحية"..

    هذا الرجل تحديدًا ما ينطبق عليه مقولة "ماضي الأهلي هو حاضر الاتحاد"، فما عاشه خالد الغامدي؛ رئيس مجلس إدارة الراقي "المؤسسة غير الربحية"، قبل عامين تقريبًا، يمر به سندي حاليًا، حيث الهجوم الجم من فئة من الجماهير، محملين إياه مسؤولية كل كبيرة وصغيرة في النادي، ومطالبين بضرورة رحيله في أقرب وقت ممكن.

    تلك الحالة تدعونا لتكرار ما هو مفترض أنه معروف في عهد سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير "الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي" .. منصب رئيس مجلس الإدارة "المؤسسة غير الربحية" أصبح "شبه صوري"!

    هذا ما قاله خالد الغامدي صراحةً لجمهور الأهلي في خضم الهجوم عليه، في حواره مع الإعلامي تركي العجمة، قبل أكثر من عام، فالأجانب سواء الرئيس التنفيذي أو المدير الرياضي والمؤسسة الربحية بشكل عام هي صاحبة الكلمة العليا بفضل أفضلية عدد الأصوات في المجلس.

    النادي الوحيد الذي يشذ عن تلك القاعدة بوضوح هو الهلال سواء في عهد رئيسه السابق فهد بن نافل أو الحالي نواف بن سعد، أما البقية من الاتحاد، النصر والأهلي فسواء ورؤساء مجالس إداراتهم "شبه صوريين".

    خالد الغامدي نجح في إقناع جمهور الأهلي بذلك، حتى هدأ الهجوم عليه، بل واختفى من المشهد تقريبًا واكتفى بدوره شبه الصوري، فهل ينجح فهد سندي في معركته الحالية؟ .. الأيام ستكشف لنا!

  • رامون بلانيس .. المشهد الجديد في الاتحاد

    ومن فهد سندي إلى منصب المدير الرياضي في الاتحاد، حيث رامون بلانيس، الرجل الذي تحول حب الجمهور له ودعمه بدرجة كبيرة إلى هجوم جم خلال الأيام الأخيرة، بل والمطالبة برحيله.

    وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن شركة الاتحاد تنوي إنهاء التعاقد مع بلانيس خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار فقط مراجعة كافة الأمور القانونية قبل رحيله.


    لكن حتى تلك المزاعم هناك انقسام حولها، حيث وصفها الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه أنها مجرد "اجتهادات صحفية"، ولم يتخذ أي قرار رسمي داخل النادي بشأن رحيل رامون بلانيس!

  • كيف انقلب حال رامون بلانيس في الاتحاد؟

    بعد تحقيق الاتحاد لقبي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الماضي، لم يتصدر أحد المشهد من مسؤولي النادي بقدر ما فعل رامون بلانيس، حيث مجده الجمهور دونًا عن غيره.

    وعقب كل سوق انتقالات بعد صيف 2023، كانت تنهال الإشادات على بلانيس، وإلى أي مدى هو الرجل صاحب العيون الثاقبة، القادر على استقدام مواهب أوروبا إلى دوري روشن.

    لكن منذ بداية الموسم الجاري تسببت عدة مشاهد في الانقلاب عليه، الحقيقة أن المشاهد والمشاكل التي عصفت بالاتحاد في الموسم الجاري لا حصر لها، لكن سنحاول رصدها في نقاط محددة، وإن كان مؤكد أن بعض المشاكل ستسقط في ظل كثرتها..


    - عدم إقالة لوران بلان بنهاية الموسم الماضي، رغم التحفظ على أداء الفريق في عهده حتى مع تحقيق لقبي الدوري وكأس الملك.

    - أزمة تذاكر المباريات وبيعها للشركات.

    - عدم تدعيم صفوف الفريق بنجوم من العيار الثقيل في صيف 2025 أو شتاء 2026، مع نجاح صفقتين فقط من المواهب؛ روجر فيرنانديز ومحمدو دومبيا.

    - إبرام صفقات شابة بمقابل مبالغ به مقارنة بقيمتهم السوقية في أوروبا، كروجر فيرنانديز – على سبيل المثال لا الحصر – الذي ضمه الاتحاد مقابل 32 مليون يورو.

    - الفشل في إيجاد حل سريع لمشكلة اللاعب عبدالرحمن العبود مع المدرب سيرجيو كونسيساو.

    - رحيل نجوم الفريق في الساعات الأخيرة من شتاء 2026 ككريم بنزيما ونجولو كانتي.

    - خروج لاعبين للإعارة مع تحمل الاتحاد رواتبهم.

  • الاتحاد .. تجديد الدماء لم يعد رفاهية

    الشيء المؤكد وسط كل ما يمر به الاتحاد في الموسم الجاري أنه في حالة لتجديد دماء سريع، سواء في اللاعبين أو الجهاز الفني أو مسؤولي النادي، خاصة المؤسسة الربحية.

    لكن السؤال: متى يتم ذلك؟

    الجمهور يريد أن يحدث ذلك على الفور في الوقت الحالي، دون مراعاة الوصول للمراحل النهائية من مختلف المسابقات، رغم أن تغيير الوجوه في تلك المرحلة غالبًا لا يؤتي بثماره.

    أما ما متوقع أن يحدث هو أن يقدم النادي شخص واحد من مسؤوليه كـ"كبش فداء" في محاولة تهدئة الجماهير، وغالبًا ما سيكون رامون بلانيس أو المدير الفني سيرجيو كونسيساو.

    الأكيد أن التغيير الشامل يجب أن يتم فور نهاية الموسم الجاري مباشرةً دون أي يوم تأخير في محاولة لبداية مثالية للموسم المقبل.

