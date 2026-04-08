"ارتبط بالأهلي والاتحاد بعد مرحلة برشلونة".. تشافي هيرنانديز يرد على العرض السعودي "الثالث"

الإسباني تشافي هيرنانديز دخل عالم التدريب، صيف عام 2019؛ وذلك من بوابة نادي السد القطري، الذي اعتزل بين صفوفه كـ"لاعب".

وقاد تشافي الزعيم السداوي، في الفترة من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2021؛ محققًا خلالها العديد من الألقاب المحلية، مع فشل قاري واضح.

ورحل المدير الفني الإسباني من السد في نوفمبر 2021؛ عندما طلبه نادي حياته العملاق الكتالوني برشلونة، وسط معاناة الأخير فنيًا واقتصاديًا.

ولم يرفض تشافي تلبية نداء برشلونة؛ حيث تولى القيادة الفنية للفريق الأول رسميًا، وساهم في تحسين النتائج محليًا فيما تبقى من الموسم الرياضي 2021-2022.

وخلال الموسم التالي "2022-2023"؛ حقق تشافي مع العملاق الكتالوني، ثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

لكن.. نتائج برشلونة انهارت في موسم 2023-2024؛ ليتم "إقالة" تشافي هيرنانديز من منصبه، دون أن يتولى قيادة أي فريق منذ ذلك الوقت.