Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

والده يحسمها رسميًا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الاتحاد

الاتحاد
إمام عاشور
الأهلي
دوري روشن السعودي
الدوري المصري الممتاز
انتقالات

اللاعب تألق في المونديال.. ووالده رد على أخبار الاتحاد سريعًا!

خلال الساعات القليلة الماضية؛ ارتبطت أسماء عديد اللاعبين بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في صيف العام الحالي؛ وذلك بعد "الموسم الصفري" المخيب، في 2025-2026.

  • Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ارتباط اسم نجم الأهلي بالانتقال إلى الاتحاد

    في هذا السياق.. ارتبط اسم النجم الدولي المصري إمام عاشور، متوسط ميدان العملاق القاهري الأهلي؛ بالانتقال إلى النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    ارتباط اسم عاشور بالانتقال إلى الاتحاد؛ جاء بعد تألُقه في بطولة كأس العالم 2026، وقيادته المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي.

    وسجل عاشور هدفين، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ حيث كانا ضد منتخب بلجيكا في "المجموعات"، وأمام أستراليا في دور الـ32.

    • إعلان
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH01-AHLY-INTER MIAMIAFP

    والد إمام عاشور يكشف الحقيقة رسميًا

    ووسط ارتباط اسم نجله بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ خرج عاشور متولي والد النجم المصري إمام عاشور، لكشف الحقائق.

    متولي نفى في تصريحات مع "كورة بريك"، وجود عرض من الاتحاد أو أي فريق خليجي؛ للتعاقد مع نجله، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وقال متولي عن ذلك: "اللاعب وأسرته لم يتلقيا أي عرض من أندية الخليج، بما في ذلك الاتحاد.. الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام؛ مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

  • AHLY-FC-vs-INTER-MIAMI-FC-FIFA-Club-World-Cup-2025-Opening-MatchAFP

    إمام عاشور مستمر مع النادي الأهلي

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد عاشور متولي، والد النجم الدولي المصري إمام عاشور، أن نجله يقضي إجازته الآن؛ وذلك بعد انتهاء موسم شاق، ختمه بالمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.

    وشدد متولي على أن إمام، ملتزم بعقده مع العملاق القاهري الأهلي؛ حيث سينضم إلى معسكر الفريق الإعدادي، بمجرد انتهاء إجازته.

    ويرتبط إمام بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ أي إلى نهاية الموسم الرياضي ما بعد القادم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-INTERCONTINENTAL-CLUB-CUPAFP

    مسيرة إمام عاشور على مستوى الأندية

    النجم الدولي المصري إمام عاشور، البالغ من العمر 28 سنة؛ بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي غزل المحلة، مع خوض تجربة بقميص حرس الحدود - على سبيل الإعارة -.

    وفي صيف 2019.. انتقل إمام من المحلة إلى العملاق المصري الزمالك؛ الذي مثّله على مدار 3 سنوات ونصف، قبل الذهاب إلى ميتيلاند الدنماركي.

    ولم يلعب إمام، سوى 6 أشهر فقط مع ميتيلاند؛ حتى عاد إلى مصر مجددًا صيف عام 2023، من بوابة النادي الأهلي.

    ومع الأهلي.. لعب النجم الدولي المصري 105 مباريات، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 32 هدفًا، مع صناعة 25 آخرين إلى زملائه.