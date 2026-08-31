الأعين كلها حاليًا تتركز على الأمير الوليد بن طلال؛ مالك الهلال، وتحركاته في ناديه كونها الأكثر نشاطًا من بين منافسيه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لذا التصيد لكل كبيرة وصغيرة هو سيد الموقف.
"كلام لا يليق بالأمير وليد بن طلال" .. طلب استعارة مالك الهلال يشعل خلافًا إعلاميًا
ما القصة؟
الهلال واصل تحركاته في الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد خلال الساعات الماضية مع أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، مقابل 58.40 مليون يورو، بدعم من الأمير الوليد بن طلال.
واتكينز هو الصفقة الأجنبية الثانية للقلعة الزرقاء خلال الصيف الجاري بعد الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وهما أقوى صفقتين في الكرة السعودية خلال صيف 2026، ما دفع منافسي الهلال لـ"الغيرة".
عطفًا على تلك التحركات بدأت بعض الجماهير المنافسة – ولو من باب المزاح – بالمطالبة باستعارة مالك الهلال الأمير الوليد بن طلال، أملًا في تصحيح أوضاع أنديتهم التي تعاني غالبيتها من أزمات مالية، تعيق إبرامها لتعاقدات قوية.
سيف السيف يسخر
حملة المطالبة باستعارة الأمير الوليد بن طلال قوبلت بتفاعل من الإعلامي الرياضي الهلالي سيف السيف، الذي سخر منها..
السيف علق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يبون الأمير الوليد بن طلال إعارة، هذي الي معصي".
واستخدم الإعلامي الهلالي كلمة "معصي"، في إسقاط على اللقب الذي منحه جمهور النصر وإعلامه على لقب الموسم الماضي من دوري روشن السعودي 2025-26 بعد تتويج ناديهم باللقب.
المريسل يستاء
ربما من باب التلاسن أو حتى من باب محاولة الوقيعة بين الهلاليين وأميرهم الوليد بن طلال، لكن على كلٍ استغل الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل منشور سيف السيف، للتعبير عن استيائه، معتبرًا استخدام كلمة "إعارة" تحمل بعض الإهانة لمالك الزعيم.
المريسل كتب نصًا: "أخوي سيف السيف، أظن حماسك خذلك وجعلك تكتب كلام لا يليق بالأمير الوليد بن طلال، فأبوخالد قيمة وقامة كبيرة أكبر من أنه يعار".
وأضاف: "الأمير الوليد شخصية عالمية كبيرة وكتابتك (إعارة) لا يليق أبدًا به، أتمنى تحذف التغريدة بأسرع وقت".
وعندما رد الجمهور على المريسل بأن لفظ "إعارة" ورد في بعض أنظمة الدولة بشكل طبيعي بين المنظمات والهيئات الدولية، أصر على موقفه معلقًا: "أنت تتحدث عن إعارة موظف، الأمير الوليد بن طلال ليس كذلك".
المريسل يشكك في دعم الأمير الوليد
على جانب آخر، وبعد دفاعه عن الوليد بن طلال أمام طلبات استعارته، شكك عبدالعزيز المريسل في الدعم المقدم من الأمير إلى نادي الهلال، بعد تكفله بمصاريف فسخ عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
الهلال أعلن رسميًا اليوم الإثنين، فسخ عقد "الحكومة" لعدم الحاجة الفنية له، وهي الخطوة التي سعى لاتخاذها منذ أسابيع لولا تعنت بنزيما أمام حصوله على كامل مستحقاته المالية، قبل أن يتدخل الأمير الوليد للتكفل بكافة المصاريف.
هذا النبأ علق عليه النصراوي عبدالعزيز المريسل، فكتب: "من يجيب على الأسئلة؟، اللي يسويه الأمير الوليد بن طلال فاق المنطق، ولا زلت أسأل إذا الأمير الوليد بن طلال عاشق لهذه الدرجة ومعروف أنه من أثرياء العالم ما شاء الله، لماذا حينما جاءت بعض المواقف و الهلال يحتاج دعم لم يأتي دعمه مما جعل كثير من إعلام الهلال و جمهوره يطالبون لجنة الإستقطاب بالتدخل و يسربون اسم سعد اللذيذ للضغط عليه !؟، لماذا لم يدفع بعض تلك المبالغ التي لا تشكل 1% من المبالغ التي تجاوزت 2 مليار ريال سعودي !؟".
واختتم: "حتى ما قبل الاستحواذ، كان الهلال لا يستطيع فعل شي امام اي صفقة يكون الأمير خالد بن فهد عضو شرف النصر متواجد فيها ، لماذا لم ينجح في كسب صفقة واحده من أمامه !؟، أسئلة محيرة تحتاج إجابة".
استحواذ الأمير الوليد على الهلال
جدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال نجح في أبريل 2026 في الاستحواذ على 70% من ملكية الهلال، مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمارات العامة، في صفقة كلفته 840 مليون ريال سعودي.
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