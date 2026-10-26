الأمير الإنجليزي يتربع على عرش البالون دور: هاري كين.. الفائز المحبوب الذي لن يغضب منه أحد!

إذا كان تتويج أي نجم من ريال مدريد أو برشلونة يشعل حتمًا حربًا إعلامية وجماهيرية بين المعسكرين حول الاستحقاقية، فإن فوز هاري كين بالكرة الذهبية يمثل حالة فريدة في كرة القدم الحديثة؛ فهو المرشح الذي لن يحزن أو يغضب أحد لتتويجه.

كين نجح طوال مسيرته في الحفاظ على صورة اللاعب المحبوب والملتزم، البعيد تمامًا عن التصريحات العدائية أو الاستفزازات الإعلامية، مما جعل فوزه يبدو وكأنه توافق جماهيري عالمي على إنصاف مهاجم من طراز رفيع عانى طويلاً في سنواته مع توتنهام قبل أن تبتسم له الكرة أخيرًا.

فوز كين لا يُقرأ فقط في إطار أرقامه التهديفية المرعبة وبطولاته في الموسم المنصرم، بل يُعد تتويجًا لمسيرة كاملة للاعب حمل فريقه ومنتخبه على أكتافه حتى الرمق الأخير.

فالمهاجم الإنجليزي فعل كل شيء ممكن مع بايرن ميونخ ومع منتخب إنجلترا؛ وحتى في البطولات الكبرى التي غادرها من الدور نصف النهائي مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، لم يقصّر كين على الإطلاق وكان الحاضر الأبرز تهديفيًا وفنيًا، ليكون فوزه بالبالون دور بمثابة رد اعتبار تاريخي لمهاجم متكامل لم يتخلَّ يومًا عن دوره القيادي.



