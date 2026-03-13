Goal.com
"الأمور تسير على ما يرام!" - بايرن ميونيخ يُشاد به باعتباره "أفضل فريق في أوروبا" بينما يتحدث أسطورة النادي عن آمال هاري كين وزملائه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

أشاد أسطورة بايرن ميونيخ أوليفر كان بالمسار الحالي للنادي تحت قيادة فنسنت كومباني، ووصفه بأنه القوة الأولى في كرة القدم الأوروبية. بعد الأداء القوي في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، أشار الحارس السابق والمدير التنفيذي إلى أن العمق الهائل للفريق هو نذير تاريخي للفوز بألقاب كبرى. ومع ذلك، أعرب بطل أوروبا عام 2001 عن قلقه بشأن عدم مواجهة الفريق لصعوبات في الآونة الأخيرة.

  • العملاق البافاري يصل إلى ذروة مستواه تحت قيادة كومباني

    تحول بايرن ميونيخ إلى فريق فائز عالي الكفاءة، حيث مزج بشكل سلس بين هيمنته على الدوري الألماني وبين فوزه الكبير على الساحة القارية. وقد هزم بطل ألمانيا مؤخرًا فريق أتالانتا بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة أحدثت صدمة في البطولة. تحت قيادة كومباني، طور الفريق مستوى نادرًا من الثبات حيث لا يضعف التناوب التشكيلة الأساسية - وهي سمة يصفها كان بأنها سمة مميزة لأكثر فترات النادي نجاحًا.

  • يحدد كاهن المؤشر "الواضح" للنجاح

    في حديثه مع قناة Sky Sport، أكد كان على العمق المخيف للتشكيلة الحالية. "هناك مؤشر في نادي بايرن ميونيخ يدل على الكثير. يمكنك بشكل أساسي أن تشرك أي لاعب تريده من التشكيلة دون أن تنخفض الجودة، أو في بعض الأحيان لا تنخفض على الإطلاق. في الماضي، كان ذلك دائمًا علامة على أن الموسم سيكون ناجحًا للغاية"، قال اللاعب البالغ من العمر 56 عامًا. وأضاف: "نادرًا ما رأيت بايرن ميونيخ يلعب بقوة كما هو الحال في الوقت الحالي، ليس فقط في الدوري الألماني ولكن أيضًا على الصعيد الدولي. الفريق يلعب بشكل شبه متناسق".

  • تحذير من الكمال

    على الرغم من الفوز الساحق 6-1 على أتالانتا، لا يزال كان "محبًا للتحديات" ويخشى أن يكون الطريق سهلًا للغاية بالنسبة للفريق الحالي. "الشيء الوحيد - وأنا دائمًا محب للتحديات - هو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي في الوقت الحالي. تقريبًا بشكل مبالغ فيه؛ كل شيء يسير كالساعة"، حذر. ورغم أنه لم يصل إلى حد ضمان الفوز باللقب، إلا أن حكمه كان واضحًا: "لن أذهب إلى حد القول إن بايرن ميونيخ سيفوز بسهولة بدوري أبطال أوروبا؛ الأمر ليس كذلك. لكن في الوقت الحالي، بالنسبة لي، هم أفضل فريق في أوروبا، من حيث طريقة لعبهم لكرة القدم".

  • Kane KompanyGetty

    اختبار "آلية العمل" في الجانب التجاري

    يجب على بايرن الآن أن يحافظ على هذا الزخم في ربع النهائي مع الحفاظ على صدارته للدوري الألماني، حيث يتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند. على الرغم من أن مباراة الإياب ضد أتالانتا تبدو شكولية، فإن الاختبار الحقيقي لكومباني سيكون كيف سيضمن هو وطاقمه الفني بقاء الفريق في حالة جيدة ومتحمسًا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

