"الأمر وصل لرباط الحذاء والشراب" .. ديمبيلي يرد بقوة على منتقدي مبابي!

ظل كيليان مبابي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم كرة القدم خلال العام الماضي، حيث تركز الاهتمام على أدائه وحياته خارج الملعب على حد سواء.

ومع ذلك، يعتقد زميله في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي أن مستوى التدقيق الموجه نحو المهاجم أصبح مفرطًا. كما شدد الجناح على أن الاهتمام الذي يحيط بمبابي أصبح شخصيًا بشكل متزايد، على الرغم من مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العالم وسجله المثير للإعجاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني.



