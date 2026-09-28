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محمد سعيد
ترجمه

"الأمر ممكن جدًا".. برشلونة يقاتل على استضافة كامب نو نهائي كأس العالم 2030 بدلًا من برنابيو والمغرب!

كأس العالم
برشلونة
ريال مدريد

تحتدم المعركة على استضافة نهائي كأس العالم 2030، حيث أعرب أنطونيو إسكوديرو، نائب رئيس برشلونة، عن ثقته الكبيرة في أن تُقام هذه المباراة الكبرى على ملعب سبوتيفاي كامب نو. ورغم أن المغرب وملعب سانتياجو برنابيو التابع لريال مدريد يظلان من أبرز المنافسين، فإن العملاق الكتالوني يعتقد أن معقله الذي خضع للتجديد هو المرشح الأوفر حظًا لاحتضان أكبر مباريات كرة القدم.

  • السباق نحو استضافة النهائي الكبير لعام 2030

    يشتد السباق على استضافة نهائي كأس العالم 2030، مع بروز إسبانيا والمغرب كأبرز المرشحين. وفي حين طالما اعتُبر ملعب سانتياجو برنابيو الخيار الأول لإسبانيا، فإن مشروع المغرب الطموح الملعب الكبير الحسن الثاني قد غيّر الصورة. كما يدفع مسؤولو برشلونة باتجاه ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد تجديده، والذي من المقرر أن يتميز بسعة أكبر ومرافق مطوّرة لكبار الشخصيات كجزء من مشروع "إسباي بارسا".

    وقد تقدّم أنطونيو إسكوديرو، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاجتماعية، ليعبّر عن طموحات النادي. وفي حديثه لبرنامج "أكي جيرونا" عبر إذاعة كادينا سير، أوضح إسكوديرو أن البلاوجرانا ليسوا مجرد مشاركين في النقاش، بل يعتقدون أنهم الخيار المنطقي لفيفا. ويرى النادي أن الاستثمار الذي ضُخّ في بنيته التحتية يستحق أعلى تقدير على الساحة الدولية.

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    إسكوديرو يدافع عن قضية برشلونة

    وعند سؤاله عن إمكانية اختيار ملعب سبوتيفاي كامب نو ليكون مقرًا لإقامة النهائي، كان إسكوديرو حاسمًا بشأن حظوظ النادي. وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو، قال: "نودّ ذلك حقًا. أعتقد أن الأمر ممكن جدًا. السلطات الرياضية حول العالم متفقة على ذلك. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا ولدينا ملعب رائع. لدينا ملعب رائع، وقد حان الوقت لذلك."

    ولم يكتفِ نائب الرئيس بمجرد التفاؤل، بل أشار إلى أن احتمالية النجاح مرتفعة جدًا في الواقع. وخلال المقابلة، ذهب إلى أبعد من ذلك بإضافته: "هناك احتمالية كبيرة جدًا لأن يكون الأمر على هذا النحو." وينسجم هذا الموقف مع الدفعة الأخيرة من الثقة التي أبداها كل من مجلس مدينة برشلونة والحكومة الكتالونية، اللذين ما فتئا يمارسان ضغوطًا مكثفة لضمان بقاء المدينة في قلب مشروع 2030.

  • تجديد الملعب والاستقرار المالي

    وبعيدًا عن بريق كأس العالم، اغتنم إسكوديرو الفرصة أيضًا للحديث عن أمور داخلية تتعلق بالعودة إلى الملعب وعلاقة النادي بأعضائه. فقد تصاعدت المخاوف بين قاعدة الجماهير من أن التكاليف الضخمة المرتبطة بتجديد ملعب سبوتيفاي كامب نو قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الاشتراكات الموسمية.

    لكن إسكوديرو سارع إلى نفي هذه الشائعات وطمأنة جماهير البلاوجرانا. وأوضح قائلًا: «لم يتحدث أحد عن زيادة أسعار الاشتراكات الموسمية. يمكن للناس أن يطمئنوا. لم يناقش أحد هذا الأمر. أنا نائب للرئيس، لذا كنت سأعرف شيئًا عن ذلك. إنه ليس مطروحًا على الطاولة».

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    العد التنازلي الأخير قبل اتخاذ القرار

    وبينما تعمل فرق البناء على الانتهاء من ملعب سبوتيفاي كامب نو، تظل أنظار عالم كرة القدم مثبتة على إعلان "فيفا" المرتقب بشأن الملعب النهائي. تخوض إسبانيا والمغرب معركة دبلوماسية ورياضية معقدة، حيث تسلّط كل دولة الضوء على نقاط قوتها الفريدة. يمثّل الملف المغربي فرصة تاريخية للقارة الأفريقية لاستضافة نهائي كأس عالم للمرة الثانية، بينما تشير إسبانيا إلى بنيتها التحتية الراسخة والمكانة الأسطورية لملاعبها.

    ويضيف بروز برشلونة كمنافس حقيقي لملعب برنابيو في مدريد طبقة أخرى من الإثارة إلى العملية، ما يضمن أن تكون بطولة 2030 مرتبطة بالهيبة الوطنية بقدر ارتباطها باللعبة الجميلة.


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