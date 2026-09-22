"لسوء الحظ لم استطع أخذ بيدري لباريس".. فيران توريس يؤكد: هذا أصعب ما في الرحيل عن برشلونة والكرة الذهبية إسبانية!

من الواضح أن أي معاناة خارج الملعب لم تنعكس على مستوياته بشكل سلبي. فقد رسّخ هذا المهاجم مكانته كسلاح حيوي في المنظومة التكتيكية لإنريكي بفضل سلسلة رائعة من سبعة أهداف سجلها في مبارياته الست الأولى.

ويأتي هذا الأداء الرائع مع النادي عقب صيف تاريخي عاشه المهاجم، الذي سجّل الهدف الحاسم في فوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم. وقد نالت بطولاته على الساحة العالمية وثباته على الصعيد المحلي مكانًا مستحقًا له ضمن القائمة المختصرة المكوّنة من 30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلى جانب مواطنيه لامين يامال، وباو كوبارسي، ومارك كوكوريلا، ورودري، وزميله في باريس سان جيرمان رويز.

وعندما سُئل عن هذه الجائزة المرموقة، رفض المهاجم أن يروّج لنفسه أو أن يختار فائزًا بعينه، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى الناخبين وحدهم. وقال: "من يستحق الفوز بها سيفوز بها، والأمر ليس بيدي"، قبل أن يضيف: "وإذا فاز بها إسباني، فذلك أفضل بكثير".