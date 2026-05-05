نجح مانشستر سيتي في العودة من تأخره 1-3 ليحقق تعادلاً 3-3 أمام إيفرتون ليلة الاثنين، لكن هذه النتيجة سمحت للمتصدر آرسنال بتوسيع فارق النقاط. وبذلك يتخلف السيتي بخمس نقاط عن المدفعجية، الذين لا يزال أمامهم ثلاث مباريات. ولا يزال لدى السيتي مباراة مؤجلة، لكنه لا يستطيع اللحاق بالجانرز، من حيث عدد النقاط فقط.

وأكد جوارديولا: "سنواصل المضي قدماً حتى النهاية". وقال جيريمي دوكو، الذي سجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحافظ على نقطة: "الأمر مؤلم في الوقت الحالي. لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية. لقد خسرنا نقطتين. سنواصل القتال، فنحن مدينون بذلك لأنفسنا ولجماهيرنا".