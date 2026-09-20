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"الأمر حدث مع رافينيا" .. لابورتا يعترض على التوقف الدولي في شكله الجديد

برشلونة
الدوري الإسباني

يهاجم رئيس برشلونة الفيفا واليويفا

بعد طيّ صفحة الجزء الأول من الموسم بانتصار جديد، هو السابع في سبع مباريات بالليجا والثامن إذا أضفنا إليه انطلاقة دوري أبطال أوروبا، يستعدّ برشلونة، مثل أندية أخرى، لخوض أول فترة توقف طويلة للمنتخبات الوطنية.

مستجدّ استحدثه الاتحادان الأوروبي والدولي لإبراز مواعيد تلك المنتخبات التي ستكون منشغلة خلال الأسابيع المقبلة، بعضها في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وبعضها في دوري الأمم، وبعضها في مباريات ودية بحتة. يمتد التوقف حتى عطلة نهاية أسبوع 10-11 أكتوبر، والبعض، مثل رئيس برشلونة جوان لابورتا، لا يبدو راضيًا عن ذلك.

  • روزنامة مزدحمة

    وقال لابورتا للإعلام: "هذا التوقف الدولي لا معنى له إطلاقًا، وهذا ما قاله لي المدرب هانزي فليك أيضًا قبل أيام: أربع مباريات في ثلاثة أسابيع تمثل انقطاعًا يضرّنا بشكل مباشر ويكسر إيقاعنا تمامًا".

    هكذا استهل رئيس النادي الكتالوني حديثه، ثم أضاف: "إلى جانب كأس العالم وكأس أوروبا، هناك الآن أيضًا دوري الأمم؛ البطولات والمباريات كثيرة جدًا فعلًا. الروزنامة أصبحت مزدحمة، ومن يدفع الثمن الأكبر هم اللاعبون، في حين أن هدفنا الوحيد هو أن يفوزوا بالألقاب بقميص برشلونة".

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  • سابقة رافينيا

    ينبع قلق لابورتا من أنّه، مع تزايد الارتباطات مع المنتخبات الوطنية المعنية، قد يتعرّض أفضل لاعبيه لإصابات جديدة وخطيرة: "لقد حدث لنا ذلك العام الماضي مع رافينيا؛ كان في حالة رائعة عندما غادر، لكن بعد ذلك، بين الأسفار المتواصلة والارتباطات المتقاربة، وقعت سلسلة من الظروف غير المواتية؛ كان الطاقم الطبي قد حذّرنا من خطر الإصابة، وللأسف حدث ذلك بالفعل".

    وأخيرًا يبدو أنّ لابورتا يوجّه نداءً إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي، وقبل كل شيء إلى الأندية الأخرى التي تُعدّ جزءًا أساسيًا من المسألة: "نعتزم التحدث مباشرة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكي يتم حل هذا الوضع نهائيًا".

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