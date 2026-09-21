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"الأمر أشبه بالسنيما".. كيليان مبابي يستعيد ذكريات أول لقاء مع زيدان في ريال مدريد من 15 سنة!
لقاء سينمائي يجمع مبابي وزيدان
وفي مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية اليومية، استعاد مبابي ذكرياته المشتركة مع زيدان. وكان المدرب الجديد للمنتخب الوطني قد خلف ديشان يوم الجمعة، متولياً قيادة المنتخب الفرنسي قبل مواجهته أمام تركيا في دوري الأمم.
وتذكّر مبابي لقاءهما الأول قائلاً: "لقد كان أول شخص أقلّني للذهاب إلى ريال مدريد، إلى مجمع التدريبات. كنت في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري، لذا فقد مرّ على ذلك وقت طويل. والآن أصبح مدرب منتخبي الوطني. الأمر أشبه بفيلم، لكنه مذهل. إنه حقيقي." وقد بدأ المنتخب الفرنسي استعداداته بقيادة زيدان بروح متجددة من التفاؤل.
- AFP
التأقلم مع الحياة من دون ديدييه ديشامب
يمثل هذا التغيير على مستوى الجهاز الفني نهاية حقبة، إذ انتهت فترة ديشان التي استمرت 14 عامًا بعد أن مُنِيت فرنسا بالهزيمة أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم في يوليو.
وفي حديثه عن هذه المرحلة الانتقالية، أوضح مبابي طموحات الفريق قائلًا: "نحن نبدأ مرحلة جديدة مع فرنسا. لدينا عامان للاستعداد لبطولة أمم أوروبا، وهذا ما نركز عليه الآن. إنها حقبة جديدة مع مدرب جديد. لدينا دوري الأمم قادمًا، أربع مباريات، وسنرى كيف ستسير الأمور. سيكون الأمر جديدًا على الجميع لأن كل ما عرفناه هو ديشان. سيكون تغييرًا بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام."
ريال مدريد يتعثر أمام أتلتيكو مدريد
وبعيدًا عن مشاركاته الدولية، قدّم مبابي انطلاقة مثمرة مع فريقه هذا الموسم، إذ سجّل ثمانية أهداف في ثماني مباريات. غير أن ريال مدريد تلقّى انتكاسة يوم الأحد بخسارته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1. وتركت هذه الخسارة مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو وفريقه متأخرين بفارق ست نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني.
ورغم انتقاد مورينيو للحكام، رفض مبابي الانجرار إلى الجدل قائلًا: «لديّ أفكاري الخاصة، لكنني أحتفظ بها لنفسي. لم أكن يومًا من هذا النوع من اللاعبين، ولن أبدأ بذلك الآن». وأضاف مبابي: «الحكم بشر ويرتكب الأخطاء، وقد وقعت أخطاء بالفعل، لكنني لا أريد الخوض في ذلك».
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر فرنسا وريال مدريد؟
سيتولى زيدان قيادة فرنسا للمرة الأولى عندما يسافر المنتخب لمواجهة تركيا في إزميت. وعقب مباراة دوري الأمم الأوروبية تلك، سيواصل المنتخب فترة التوقف الدولي الحافلة بمبارياته أمام بلجيكا وإيطاليا.
في هذه الأثناء، يتعين على مبابي أن يعيد التركيز سريعًا على واجباته مع النادي بعد فترة التوقف، إذ يسعى ريال مدريد لتقليص الفارق مع برشلونة والعودة إلى طريق الانتصارات.
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