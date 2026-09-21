"الأمر أشبه بالسنيما".. كيليان مبابي يستعيد ذكريات أول لقاء مع زيدان في ريال مدريد من 15 سنة!

وفي مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية اليومية، استعاد مبابي ذكرياته المشتركة مع زيدان. وكان المدرب الجديد للمنتخب الوطني قد خلف ديشان يوم الجمعة، متولياً قيادة المنتخب الفرنسي قبل مواجهته أمام تركيا في دوري الأمم.

وتذكّر مبابي لقاءهما الأول قائلاً: "لقد كان أول شخص أقلّني للذهاب إلى ريال مدريد، إلى مجمع التدريبات. كنت في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمري، لذا فقد مرّ على ذلك وقت طويل. والآن أصبح مدرب منتخبي الوطني. الأمر أشبه بفيلم، لكنه مذهل. إنه حقيقي." وقد بدأ المنتخب الفرنسي استعداداته بقيادة زيدان بروح متجددة من التفاؤل.