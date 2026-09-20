"هذا أصعب ما أواجهه".. فليك يكشف عن معاناته في برشلونة رغم البداية المثالية وتوهج رافينيا

حافظ برشلونة على سجله المثالي في الدوري الإسباني بفوز مثير (ريمونتادا) بنتيجة 3-1 على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، رغم أن فريق فليك اضطر لبذل مجهود شاق لانتزاع النقاط الثلاث. تقدم أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 19، لكن رافينيا أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة دقيقة من أندرياس كريستنسن.

ونجح الجناح البرازيلي -الذي يتألق في مركزه الجديد كمهاجم صريح (رقم 9) بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في الصيف- في تسجيل هدفين إضافيين بعد الاستراحة ليُكمل ثاني ثلاثية (هاتريك) له خلال 72 ساعة. وبفضل تمريرتين حاسمتين من لامين يامال، رفع رافينيا رصيده إلى 14 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، لينتفض برشلونة بعد شوط أول متواضع.

وقدم حارس المرمى الوافد الجديد دومينيك ليفاكوفيتش أداءً واثقًا بين الخشبات الثلاث في ظهوره الأول، بينما حد الثنائي باو كوبارسي وإريك جارسيا من خطورة فرص إشبيلية، ليحسم الفريق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.