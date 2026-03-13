Thomas Hindle

الأمريكيون في الخارج: هل يستطيع كريستيان بوليسيتش ومالك تيلمان استعادة مستواهما؟ وهل يستطيع يونس موسى مساعدة أتالانتا في تحقيق مفاجأة أمام إنتر؟

يسعى كريستيان بوليسيتش إلى استعادة مستواه، ويبحث يونس موسى عن فرصة للعب، بينما يتطلع مالك تيلمان إلى إثبات نفسه في عطلة نهاية أسبوع حاسمة بالنسبة للمرشحين للانضمام إلى المنتخب الأمريكي لكرة القدم

لقد كان موسمًا غريبًا بالنسبة للاعبين الأمريكيين في الخارج. فما بدأ بوعد كبير لم يسر على نحو سلس تمامًا. كان كريستيان بوليسيتش في قمة مستواه في البداية، لكن أداءه تراجع منذ ذلك الحين. أظهر مالك تيلمان لمحات من براعته، لكنه عانى مؤخرًا. ومع ذلك، كانت هناك بعض قصص النجاح. فقد عاد يونس موسى إلى الصورة، في حين يمكن القول إن ويستون ماكيني يقدم أفضل أداء في مسيرته الكروية — مما أدى إلى حصوله على عقد جديد مع يوفنتوس.

باختصار، تبدو الأمور متباينة بعض الشيء في الوقت الحالي. لكن هذه أيضًا مرحلة حاسمة. تنطلق بطولة كأس العالم بعد ثلاثة أشهر، وهناك شعور بأن الفرصة الآن أو أبدًا بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانضمام إلى تشكيلة ماوريسيو بوكيتينو. الأخبار السارة؟ الجميع يخوض مباريات مهمة. لا أحد يستطيع أن يتراخى في المباريات القليلة القادمة. ستكون المرحلة الأخيرة من الموسم بالغة الأهمية لأولئك الذين يأملون في التأهل.

وهذا يجعل عطلة نهاية الأسبوع هذه مهمة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأمريكيين في الخارج. تسلط GOAL الضوء على المباريات الرئيسية مع عودة الأسماء الكبيرة إلى الملاعب...

    يونس موسى وعودته إلى مستواه المعهود

    قبل ثمانية عشر شهراً، كان يونس موسى مرشحاً مؤكداً للانضمام إلى المنتخب الأمريكي لكرة القدم. من نواحٍ عديدة، بدا وكأنه لاعب الوسط الدولي المثالي. كان بإمكانه اللعب في أي مركز تقريباً — في وسط الملعب، أو في مركز الوسط الهجومي، وحتى على الأطراف إذا لزم الأمر. بدا كل شيء في أفضل حالاته.

    لكنه أخطأ في قرار انتقاله الصيفي. وقع موسى، لسبب غير مفهوم إلى حد ما، عقد إعارة مع أتالانتا.

    طوال ما يقرب من ستة أشهر، لم يشارك في المباريات إلا نادراً. في الواقع، لم يستعد موسى مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق المتعثر في الدوري الإيطالي إلا مؤخراً. صرح موسى لموقع GOAL في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المحن التي واجهها هذا العام ربما تكون قد شكلت شخصيته. سواء كان ذلك صحيحاً أم لا، يبدو أن موسى حصل الآن على فرصته. ويقدم له هذا الأسبوع فرصة أخرى.

    الصورة ليست مبشرة. يحتل أتالانتا المركز السابع، بفارق خمس نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا التي كان يتوقع أن ينافس عليها. إنتر، خصم السبت، يتصدر جدول الترتيب.

    ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الأمل. لم يسجل إنتر أي أهداف في آخر مباراتين، وتراجعت أدائه مؤخرًا. هل يمكن لموسى أن يصنع الفارق؟

    مالك تيلمان يبحث عن مستواه

    لقد كانت الفترة الماضية صعبة على مالك تيلمان. وللإنصاف، فقد وُضع اللاعب الأمريكي في موقف صعب. فقد خسر باير ليفركوزن خدمات فلوريان فيرتز هذا الصيف، وكان تيلمان، في الواقع، مكلفًا بمهمة تعويضه. وهذه مهمة مستحيلة.

    ومع ذلك، فقد كان أداؤه مخيباً للآمال بعض الشيء. اعترف تيلمان لموقع GOAL بأن أداءه كان دون المستوى هذا العام وأنه بحاجة إلى تحسين أدائه في الدوري الألماني. وتفاقمت الأمور في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع عندما تسبب في ركلة جزاء سخيفة ضد أرسنال، مما قد يكون أضر بفرص فريقه في التأهل.

    وماذا عن نهاية هذا الأسبوع كفرصة للتعويض؟ بايرن ميونيخ، خصم السبت، يكتسح الدوري الألماني هذا الموسم. لقد كان أداءهم ممتازاً في كلا طرفي الملعب. سيحتاج ليفركوزن إلى أن يكون صلباً كالصخر دفاعياً ودقيقاً في الهجوم. ستكون أمسية صعبة، وسيكون لتيلمان دور يلعبه. إذا استغل فرصته، فسيكون لديهم فرصة.

    بوليسيتش يتعرض لمعاملة غير عادلة - لكن الأهداف ستأتي

    لقد تم تضخيم بعض الصعوبات التي واجهها كريستيان بوليسيتش مؤخرًا بشكل مبالغ فيه. فالمساهمة الملموسة أمام المرمى غير موجودة في الوقت الحالي. وعلى الورق، لا يبدو نقص الإنتاج الهجومي أمرًا جيدًا.

    لكن هناك عاملين يعملان ضده. الأول هو أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ. بوليسيتش ليس مهاجمًا، وطلب منه اللعب في خط الهجوم هو مهمة صعبة. والثاني هو أن ميلان، كفريق، لم يقم بعمل جيد في استغلال الفرص. يمكن أن يتحمل بوليسيتش جزءًا من اللوم، لكنه لا يزال يصل إلى المواقع الصحيحة ويقوم بما يجب عليه. أحيانًا لا يكون هناك تفاهم بين أعضاء الفريق.

    لكن الأسبوع الماضي كان مهمًا. فاز ميلان على إنتر 1-0 في مباراة متواضعة إلى حد ما. كان بوليسيتش ثابتاً، وخلق بعض الفرص للروسونيري. وسيتعين عليه مواصلة ذلك ضد لاتسيو في نهاية هذا الأسبوع. يتأخر ميلان بسبع نقاط عن إنتر المتصدر في الدوري الإيطالي، ويحسن أداءه أسبوعاً بعد أسبوع. يتمتع منافسه المحلي بالخبرة والهدوء عندما يتعلق الأمر بحسم الألقاب. لكن ميلان لا يزال على مسافة قريبة. يجب الفوز بمثل هذه المباريات، ضد الفرق ذات الدفاع المنضبط.

    روكاس بوكستاس، الأكثر جاذبية بين الأمريكيين في المدينة

    أين هم عشاق الدوري الكرواتي؟ حسناً، لا توجد بالضبط قاعدة جماهيرية ضخمة لهذا الدوري في الولايات المتحدة. لكن إذا كنت تتابع الأخبار، فربما لاحظت أن لاعباً شاباً أمريكياً واعداً يترك بصمة قوية هناك. روكاس بوكشتاس، لاعب هايدوك سبليت، يقدم أداءً رائعاً في الوقت الحالي. فقد سجل أهدافاً في آخر مباراتين له، ويؤدي دوراً بارزاً في مركز رقم 10 مع فريقه.

    لقد كان موسمًا صعبًا لفريق هايدوك، الذي لم يتمكن من مواكبة دينامو زغرب. لكنهم لا يزالون في الصورة بقوة للمشاركة في كرة القدم الأوروبية العام المقبل. التحدي الآن هو الحفاظ على هذا الزخم، وسيكون بوكشتاس مفتاحًا في هذا المسعى. بصراحة، قد يكون اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يلعب فقط من أجل خطوته التالية. إذا قدم أداءً جيداً خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يكون مرشحاً لانتقال كبير هذا الصيف. وهذا من شأنه أن يقربه من الانضمام إلى المنتخب الأمريكي. إذا أنجز المهمة ضد إن كيه لوكوموتيفا، فستبدو الأمور أفضل قليلاً.

