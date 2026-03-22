الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يسجل أول مساهمة تهديفية له في عام 2026 مع ميلان، بينما ينهي مالك تيلمان لاعب ليفركوزن جفافه التهديفي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الأمريكي

غالبًا ما تُستخدم احتفالات الأهداف لإيصال رسائل، وهذا بالضبط ما فعلته احتفالات ميلان يوم السبت. فقد كان هناك الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة حول حالة الفريق والعلاقة بين كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو. لذا، كانت تلك الاحتفالات لفتة صغيرة، لكنها كانت صاخبة.

لم يكن ليو حاضراً يوم السبت، لكن بوليسيتش كان هناك، حيث قدم تمريرة حاسمة في الفوز 3-2 على تورينو. بعد أحد الأهداف، تجمع لاعبو ميلان. قام نصف اللاعبين باحتفال بوليسيتش المميز، بينما قام النصف الآخر باحتفال ليو. كان ذلك تعبيرًا عن الوحدة، ليس فقط من اللاعبين الذين تصدروا عناوين الأخبار، بل من الفريق ككل. هذا النوع من التعبير له معنى، وكان من السهل رؤية ذلك على وجه بوليسيتش.









لم يكن بوليسيتش اللاعب الوحيد الذي لديه سبب للابتسام. سجل مالك تيلمان هدفاً بنفسه، وعلى الرغم من أنه جاء في تعادل مخيب للآمال، إلا أنه سيكون بالتأكيد عاملاً في بناء الزخم. يعني هذا الهدف أن أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في المنتخب الأمريكي للرجال قدما مساهمات كبيرة في التسجيل قبل أيام قليلة من معسكر المنتخب. هناك احتمال كبير أيضًا أن يبدأ الثنائي بوليسيتش وتيلمان معًا في هذه المباريات. إذا حدث ذلك، فسيكون لدى كلاهما سبب ليكونا أكثر ثقة مما كانا عليه قبل نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يمثل دفعة صغيرة لطيفة لفريق ماوريسيو بوكيتينو.

يلقي موقع GOAL نظرة على أداء اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال نهاية الأسبوع...