Pulisic McKennie Aaronson AAGetty/GOAL
الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يحصل على فرصة أخرى لإنهاء صيامه التهديفي فيما يواجه نجوم منتخب الولايات المتحدة اختبارات كبيرة أمام أرسنال ومانشستر يونايتد

يستعرض «GOAL» أبرز القصص بين الأميركيين المحترفين في الخارج، بما في ذلك مباريات ضخمة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز


لم يكن هذا أسبوعًا جيدًا في معسكر المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال. كان أسبوعًا يحمل تذكيرًا حزينًا بأنه، حتى مع اقتراب كأس العالم قاب قوسين أو أدنى، يمكن أن تتغير الأمور في لحظة. وبسبب إصابة غريبة، انتهى حلم باتريك أجييمانغ في كأس العالم، ومن المرجح أن يسبب ذلك بعض القلق للاعبين الأساسيين حول العالم وهم يدخلون الأسابيع الأخيرة من الموسم.

لكن العرض يستمر، لا سيما بالنسبة للأمريكيين المحترفين في الخارج. وحتى مع اقتراب كأس العالم، لا تزال هناك صراعات أوروبية كبرى يجب حسمها قبل نهاية الموسم. عدد من أبرز اللاعبين الأمريكيين في مواقع تمكنهم من المساعدة في رسم ملامح تلك الصراعات، خصوصًا هذا الأسبوع، إذ لا يوجد نقص في المباريات الضخمة عبر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وبناءً على ذلك، تستعرض GOAL أهم الخطوط العريضة للقصص بين الأمريكيين في الخارج هذا الأسبوع.

    فرصة بوليسيتش القادمة

    أسبوع جديد، وفرصة جديدة. هذا ما ينبغي لكريستيان بوليسيتش أن يشعر به مع استمرار هذا الجفاف التهديفي.

    المحطة التالية لميلان هي مباراة على أرضه ضد أودينيزي. وبالنسبة لميلان، فهي أقرب ما تكون إلى مباراة لا بد من الفوز بها. فبعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات، بدأ النادي ينزلق مجددًا نحو مجموعة المنافسين، ويقترب من معركة حقيقية على مقعد في دوري أبطال أوروبا. هذه المعركة ليست واقعية تمامًا بعد، لكنها ستبدو كذلك إذا أضاعوا النقاط مرة أخرى هذا الأسبوع. هناك ما يدعو للقلق.

    ونجم النادي الأمريكي لديه أيضًا ما يدعو للتوتر. بوليسيتش لم يسجل بعد هذا العام، وهو ما يمنح منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي مادة إضافية. كما يمنح جماهير منتخب الولايات المتحدة ما يقلقهم فيما يتطلع الجميع إلى كأس العالم. ومع ذلك، فكل أسبوع يمثل فرصة جديدة لإسكات الشكوك، وقد يكون قليل من الحظ كل ما يحتاجه بوليسيتش ليعود إلى المسار الصحيح.

    • إعلان
    اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز

    تحديث: بورنموث يهزم أرسنال 2-1

    إذا كنت أمريكيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، فحظًا موفقًا، لأنك ستواجه الكبار.

    من المقرر أن يعود تايلر آدامز مع بورنموث، ومكافأته هي مباراة الافتتاح المبكر يوم السبت ضد متصدر الدوري أرسنال. يحتاج المدفعجية إلى الفوز بينما يسعون إلى استعادة التوازن وإبعاد مانشستر سيتي عن القمة.

    وفي الوقت نفسه، يواجه أنتوني روبنسون وفولهام ليفربول، الذي هو أيضًا في أمسّ الحاجة إلى الفوز، بينما من المقرر أن يخوض كريس ريتشاردز وكريستال بالاس مواجهة أمام نيوكاسل الذي لا يزال يأمل في الصعود في جدول الترتيب. ثم هناك ليدز، إذ يبدو أن بريندن آرونسون سيشارك يوم الاثنين في المباراة الأخيرة لعطلة نهاية الأسبوع. والخصم؟ مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

    لا توجد مباريات سهلة على الجدول هذا الأسبوع، لكن هذه هي الحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أليس كذلك؟

    المزيد من ماكيني؟

    في حين أن معاناة بوليسيتش كانت موثقة جيدًا، كذلك كانت نجاحات ويستون ماكيني. هل هناك المزيد في الطريق؟

    ستأمل أتالانتا ألا يحدث ذلك، لا سيما بالنظر إلى وضع سباق الدوري الإيطالي. عند دخول المباراة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 57 نقطة. وتأتي أتالانتا سابعة برصيد 53. هذه مباراة يمكن أن تقلب كل شيء، وهي من النوع الذي يعتمد فيه الفريق على أفضل لاعبيه. وماكيني هو بلا شك ذلك بالنسبة لليوفي، بعدما سجل مبكرًا في فوز يوم الإثنين على جنوى ليواصل الأوقات الجيدة في تورينو.

    هناك أيضًا حبكة أمريكية جانبية مثيرة للاهتمام في صفوف أتالانتا. لم يكن يونس موسى ضمن معسكر منتخب الولايات المتحدة في مارس، لكن الباب لم يُغلق تمامًا أمام حلمه بكأس العالم. هل يمكنه أن يواجه ماكيني وجهًا لوجه، وهو ثلث ثلاثي خط وسط “MMA” الآخر، في استعراض لمواهبه هو أيضًا؟ سواء بمشاركة موسى أو بدونها، فهذه مباراة تستحق المتابعة بالنسبة للأمريكيين ببساطة بسبب مستوى ماكيني.

    أمريكيون يساعدون أمريكيين في الدوري الفرنسي؟

    سباق حجز مقاعد دوري أبطال أوروبا محتدم في صدارة الدوري الفرنسي. فخلف باريس سان جيرمان ولانس، هناك ستة فرق تفصل بينها سبع نقاط فقط، من بينها خمسة تفصل بينها ثلاث نقاط. ومن بين تلك الفرق الخمسة، ثلاثة تضم لاعبين أمريكيين. سيكون الأمر فوضويًا، لكن هل يمكن لأمريكي آخر أن يساعد في خلط الأوراق؟

    يوم الأحد، سيواجه مارك ماكنزي وتولوز فريق ليل، أحد الفرق القليلة ضمن هذه المجموعة من دون نجم من المنتخب الأمريكي. في الوضع الحالي، يحتل ليل المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة. ويأتي مرسيليا بقيادة تيم وياه وموناكو بقيادة فولارين بالوغون خلفه بفارق نقطة واحدة برصيد 49، بينما يملك ليون بقيادة تانر تيسمان 48 نقطة. ورغم بعض التعثرات الأخيرة، كان ماكنزي وتولوز عمومًا متماسكين دفاعيًا. فهل يمكنهما تقديم خدمة لبعض الفرق الأخرى المذكورة عبر انتزاع نقاط من ليل؟

    وعلى الآخرين أن يهتموا بأمورهم بالطبع. سيكون تيسمان الوحيد الذي سيستفيد من معرفة النتيجة، إذ يلعب ليون بعد مواجهة تولوز مع ليل يوم الأحد. في كلتا الحالتين، يبدو أن هذا أسبوع حاسم، يمكن فيه لعدة نجوم من المنتخب الأمريكي محاولة الابتعاد عن بقية المنافسين.