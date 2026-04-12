Goal.com
مباشر
Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle و Ryan Tolmich

ترجمه

الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش وإيه سي ميلان يبلغان أدنى مستوى، بينما تحتدم المنافسة بين المهاجمين مع أهداف فولارين بالوغون وريكاردو بيبي

التحليل الفني
ميلان
يوفنتوس
فقرات ومقالات
الدوري الإيطالي
الولايات المتحدة الأمريكية

يستعرض موقع «غول» أبرز الخلاصات من مشاركة الأمريكيين في أوروبا، بما في ذلك أهداف كبيرة من أبرز مهاجمي المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال.

تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستُحدث هزة كبيرة في ترتيب الخيارات، وربما تفتح حتى مقعدًا في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يجعل الآخرين في هذا السباق يشعرون بالراحة، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون في الشباك، ليتصدّرا عناوين هذا الأسبوع ضمن فقرة «الأمريكيون في الخارج». يواصل الاثنان التسجيل بمعدلات مذهلة، ولكلٍ منهما طموحات حقيقية للغاية للبدء أساسيًا هذا الصيف. من الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما، وهو ما كان خبرًا سيئًا للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن لاعبًا واحدًا لم يسجّل هذا الأسبوع، وهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، وهذا الأسبوع استمرت العواقب أيضًا، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة فظيعة.

GOAL تلقي نظرة على أداء «الأمريكيين في الخارج» هذا الأسبوع...

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    هدف بيبي الكبير

    انتهى موسم الدوري الهولندي الممتاز (إيريديفيسي) وتُوِّج PSV باللقب. أما ريكاردو بيبي، فلا يزال أمامه الكثير ليلعب من أجله. كأس العالم قادمة وبيبي لديه طموحات. أفضل طريقة لتحقيق تلك الطموحات؟ الأهداف.

    سجّل بيبي أحد تلك الأهداف في عطلة نهاية الأسبوع هذه، إذ أحرز هدفًا في فوزٍ روتيني على سبارتا روتردام. كان ذلك الهدف هو الحادي عشر لبيبي في 1,086 دقيقة فقط. لقد كان موسمًا آخر يسجل فيه بيبي بمعدلٍ عبثي، ولهذا السبب بدأت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تلتف حوله.

    لكن على صعيد منتخب الولايات المتحدة للرجال، يخوض بيبي صراعًا. لقد لعب بضع دقائق فقط في مارس، ورغم أنه أحسن استغلال تلك الدقائق بصناعته هدفًا لباتريك أجييمانغ عبر ضغطٍ مُجهِد ضد بلجيكا، فإنه لم يشارك في المباراة التالية أمام البرتغال. ويبدو أنه يأتي ثانيًا في ترتيب الخيارات، على أقل تقدير.

    غير أن المشكلة بالنسبة لبيبي هي أنه لم يكن الوحيد الذي سجّل. فاللاعب الذي يبدو أنه يتصدر قائمة الخيارات سجّل هو الآخر.

  • Folarin Balogun 2026Getty

    يواصل بالوغون تألقه اللافت

    لم يكن هدف فولارين بالوغون حاسمًا بالقدر نفسه الذي كان عليه هدف بيبي. فقد جاء في خسارة بنتيجة 4-1 أمام باريس إف سي، وهي خسارة ألحقت ضررًا كبيرًا بمساعي موناكو للصعود في جدول الترتيب. وعندما سجّل بالوغون، كان فريقه متأخرًا بالفعل 3-0، لذا كان بعيدًا جدًا عن أن يكون إنهاءً يغيّر مجرى المباراة.

    ومع ذلك، سيفعل هذا الكثير للحفاظ على ثقة بالوغون مرتفعة. في الوقت الحالي، قد لا يكون هناك لاعب أكثر ثقة، ليس فقط ضمن قائمة لاعبي منتخب الولايات المتحدة المتاحة، بل ربما في أوروبا أيضًا.

    وبهدفه هذا في نهاية الأسبوع، أصبح بالوغون قد سجّل الآن في ست مباريات متتالية لصالح موناكو. ويبدو أن المهاجم يبلغ ذروته في أفضل توقيت ممكن، وسيأمل كل من موناكو ومنتخب الولايات المتحدة أن يحمل هذه الحالة الفنية حتى نهاية الموسم. لسنوات، كان لدى بالوغون الإمكانات ليكون مهاجمًا من الطراز الرفيع، وخلال الأسابيع القليلة الماضية حوّل تلك الإمكانات إلى شيء حقيقي.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    رايت وكوفنتري يقتربان من الدوري الإنجليزي الممتاز

    كان عطلة نهاية الأسبوع محبِطة لهاجي رايت وكوفنتري سيتي. فقد اكتفيا بالتعادل السلبي 0-0 مع شيفيلد يونايتد، وخرج رايت في منتصف الشوط الثاني. وبالتعادل، أضاع كوفنتري فرصة حسم الصعود. ومع ذلك، فقد اقتربا خطوة إضافية.

    وبفضل هذه النقطة ونتائج أخرى في دوري التشامبيونشيب، أصبح صعود كوفنتري شبه محسوم. وسيحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع الأخيرة لضمان مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عامًا. ورغم أنه سيبدو بالتأكيد أمرًا سلبيًا أنهم لم يحسموا مقعدًا في دوري الأضواء هذا الأسبوع عند أول فرصة، إلا أنهم يستطيعون أن يجدوا بعض العزاء في أنهم ما زالوا قد حسّنوا موقفهم.

    تبقّت أربع مباريات، وكوفنتري يواصل أيضًا سعيه نحو اللقب. الفريق في وضع جيد، وحتى بعد تعادل دون أهداف، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنهم سينجزون الأمر في المستقبل القريب جدًا.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    يوم سيئ آخر لبوليسيتش ولميلان

    من حيث النتائج، كان هذا سيئًا بقدر ما يمكن أن يكون عليه الحال بالنسبة لإيه سي ميلان. وبينما تتزايد التساؤلات حول أداء الفريق وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل النادي، قدّم ميلان مباراة كارثية. خسارة بنتيجة 3-0 أمام أودينيزي لا يمكن تبريرها أبدًا. والخسارة على أرضك في خضم سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليست أمرًا جيدًا على الإطلاق.

    كان كريستيان بوليسيتش جيدًا إلى حد ما، ولحسابه. كان بفارق واضح أفضل لاعبي ميلان الثلاثة في الخط الهجومي. لكنه، مع ذلك، لم يكن جيدًا بما يكفي لتغيير مجريات المباراة فعليًا، وهو ما يظل سمة وموضوعًا للنقاش مع دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم.

    لا يزال بوليسيتش بلا أهداف هذا العام، ولا جدال حول الأثر الذي تركه ذلك على ميلان. كانوا في سباق اللقب في الخريف عندما كان في قمة مستواه، ثم تراجعوا نحو بقية الفرق خلال هذا التراجع الأخير. هم الآن في المركز الثالث في الدوري، لكنهم يتقدمون بخمس نقاط فقط على كومو صاحب المركز الخامس، الذي لديه مباراة مؤجلة. خسر ميلان ثلاثًا من آخر أربع مباريات، وكانت هذه الخسارة الأخيرة الأسوأ بينها. هل يمكنهم قلب الأمور؟ وهل يستطيع بوليسيتش ذلك؟ قد تكون الإجابة عن هذين السؤالين هي التي ستحدد موسمهم في نهاية المطاف.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    لحظات ربما فاتتك

    + عاد كريس ريتشاردز وكريستال بالاس من التأخر، لكنهما سقطا بخسارة 2-1 أمام نيوكاسل.

    + طُرد مارك ماكنزي ببطاقة حمراء في خسارة تولوز 4-0 أمام ليل.

    + واصل مالك تيلمان سلسلته السيئة في المستوى مع ليفركوزن ولم يشارك سوى لبضع دقائق في الوقت بدل الضائع قادمًا من مقاعد البدلاء في خسارة 1-0 أمام بوروسيا دورتموند.

    + قدّم تايلر آدامز 20 دقيقة قوية ليساعد بورنموث على تحقيق فوز 2-1 على أرسنال غيّر معالم سباق اللقب.

    + لعب تيم وياه المباراة كاملة (90 دقيقة) في فوز مارسيليا المريح 3-1 على ميتز.

    + عانى أنتوني روبنسون ساعة صعبة أمام محمد صلاح قبل استبداله في خسارة فولهام على ملعب ليفربول.

    + لم يشارك جيو رينا بعد دخوله ضمن قائمة البدلاء في خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 أمام آر بي لايبزيغ. ولعب جو سكالي 90 دقيقة في مركز الظهير الأيمن.

    + تعرض الظهير الأيسر للمنتخب الأمريكي جون تولكين لإصابة خطيرة في الركبة في فوز هولشتاين كيل 2-1 على فورتونا دوسلدورف.

    + عانى داريل دايك 85 دقيقة محبطة في تعادل وست بروم المتكافئ دون أهداف مع ميلوول.

    + غاب وستون ماكيني عن مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا بسبب الإيقاف.