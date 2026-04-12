الأمريكيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش وإيه سي ميلان يبلغان أدنى مستوى، بينما تحتدم المنافسة بين المهاجمين مع أهداف فولارين بالوغون وريكاردو بيبي

تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستُحدث هزة كبيرة في ترتيب الخيارات، وربما تفتح حتى مقعدًا في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يجعل الآخرين في هذا السباق يشعرون بالراحة، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون في الشباك، ليتصدّرا عناوين هذا الأسبوع ضمن فقرة «الأمريكيون في الخارج». يواصل الاثنان التسجيل بمعدلات مذهلة، ولكلٍ منهما طموحات حقيقية للغاية للبدء أساسيًا هذا الصيف. من الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما، وهو ما كان خبرًا سيئًا للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن لاعبًا واحدًا لم يسجّل هذا الأسبوع، وهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، وهذا الأسبوع استمرت العواقب أيضًا، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة فظيعة.

