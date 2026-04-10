Pulisic McKennie Aaronson
الأميركيون في الخارج: كريستيان بوليسيتش يحصل على فرصة أخرى لإنهاء صيامه عن التهديف، بينما يواجه نجوم منتخب الولايات المتحدة اختبارات كبيرة أمام أرسنال ومانشستر يونايتد

يستعرض «جول» أبرز القصص بين الأمريكيين المحترفين في الخارج، بما في ذلك مباريات ضخمة في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز


لم يكن هذا أسبوعًا جيدًا على صعيد منتخب الولايات المتحدة الوطني للرجال. لقد كان أسبوعًا حمل تذكيرًا حزينًا بأنه حتى مع اقتراب كأس العالم للغاية، يمكن أن تتغير الأمور في لحظة. وبسبب إصابة غريبة، انتهى حلم باتريك أجييمانغ بالمشاركة في كأس العالم، ومن المرجح أن يتسبب ذلك في بعض القلق للاعبين الأساسيين حول العالم مع دخول هذه الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ومع ذلك، يستمر العرض، خصوصًا بالنسبة للأميركيين المحترفين في الخارج. وحتى مع اقتراب كأس العالم، لا تزال هناك سباقات أوروبية كبرى يجب حسمها قبل نهاية الموسم. عدد من أبرز اللاعبين الأميركيين في مواقع تُمكّنهم من المساعدة في رسم ملامح تلك السباقات، ولا سيما هذا الأسبوع، إذ لا يوجد نقص في المباريات الضخمة عبر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، GOAL تستعرض أبرز القصص المتعلقة بالأميركيين المحترفين في الخارج هذا الأسبوع.

  اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز

    اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز

    إذا كنتَ أميركياً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، فحظاً موفقاً، لأنك ستواجه الكبار.

    يُتوقع أن يعود تايلر آدامز مع بورنموث، وجائزته هي مباراة الافتتاح المبكر يوم السبت أمام متصدر الدوري آرسنال. ويحتاج المدفعجية إلى الفوز وهم يسعون لتثبيت الأمور وإبعاد مانشستر سيتي عن القمة.

    أما أنطوني روبنسون وفولهام، فيواجهان ليفربول، الذي هو أيضاً في أمسّ الحاجة إلى الفوز، بينما من المقرر أن يواجه كريس ريتشاردز وكريستال بالاس فريق نيوكاسل الذي لا يزال يأمل في التقدم صعوداً في جدول الترتيب. ثم هناك ليدز، إذ يُتوقع أن يشارك بريندن آرونسون يوم الاثنين في المباراة الأخيرة من عطلة نهاية الأسبوع. والمنافس؟ مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

    لا توجد مباريات سهلة على الجدول هذا الأسبوع، لكن هذه هي الحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أليس كذلك؟

  Christian Pulisic AC Milan 2025-26

    فرصة بوليسيتش القادمة

    أسبوع آخر، وفرصة أخرى. هكذا ينبغي أن يشعر كريستيان بوليسيتش مع استمرار هذا الجفاف التهديفي.

    المحطة التالية لميلان هي مباراة على أرضه ضد أودينيزي. وبالنسبة لميلان، فهي أقرب إلى مباراة لا بد من الفوز بها. فبعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات، بدأ النادي يتراجع نحو مجموعة المنافسين ويقترب من معركة حقيقية على مقعد في دوري أبطال أوروبا. هذه المعركة ليست واقعية تمامًا بعد، لكنها ستبدو كذلك إذا أهدروا النقاط مجددًا هذا الأسبوع. وهناك ما يدعو للقلق.

    ونجم النادي الأمريكي لديه أيضًا سبب للشعور ببعض التوتر. فلا يزال بوليسيتش لم يسجل هذا العام، وهو ما يمنح منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي مزيدًا من الذخيرة. كما يمنح جماهير المنتخب الأمريكي ما يدعو للقلق مع تطلع الجميع إلى كأس العالم. ومع ذلك، فكل أسبوع فرصة جديدة لإسكات الشكوك، وقد يكون قليل من الحظ كل ما يحتاجه بوليسيتش للعودة إلى المسار الصحيح.

  Weston McKennie Juventus 2026

    المزيد من ماكيني؟

    بينما جرى توثيق معاناة بوليسيتش على نطاق واسع، جرى توثيق نجاحات ويستون ماكيني أيضًا. هل هناك المزيد في الطريق؟

    ستأمل أتالانتا ألا يحدث ذلك، لا سيما بالنظر إلى وضع سباق الدوري الإيطالي. قبل المباراة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 53 نقطة. إنها مباراة قد تقلب كل شيء، وهي من النوع الذي يعتمد فيه الفريق على أفضل لاعبيه. لا شك أن ماكيني هو ذلك بالنسبة لليوفي، بعدما سجل مبكرًا في فوز يوم الاثنين على جنوى ليُبقي الأوقات الجيدة مستمرة في تورينو.

    هناك حبكة أمريكية فرعية مثيرة للاهتمام في جانب أتالانتا أيضًا. لم يكن يونس موسى ضمن معسكر منتخب الولايات المتحدة في مارس، لكن الباب لم يُغلق تمامًا أمام حلمه بكأس العالم. هل يمكنه أن يواجه ماكيني ندًا لند، وهو الثلث الآخر من خط وسط MMA، في استعراض لمواهبه هو أيضًا؟ سواء بمشاركة موسى أو بدونها، فهذه مباراة تستحق المتابعة بالنسبة للأمريكيين ببساطة بسبب مستوى ماكيني.

  FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENS

    هل يساعد الأمريكيون الأمريكيين في الدوري الفرنسي؟

    الصراع على مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا محتدم في صدارة الدوري الفرنسي. فخلف باريس سان جيرمان ولانس، توجد ستة فرق تفصل بينها سبع نقاط، بينها خمسة ضمن ثلاث نقاط. ومن بين تلك الفرق الخمسة، ثلاثة تضم لاعبين أميركيين. سيكون الأمر فوضويًا، لكن هل يمكن لأميركي آخر أن يساعد في خلط الأوراق؟

    يوم الأحد، سيواجه مارك ماكنزي وتولوز فريق ليل، أحد الفرق القليلة في هذا الصراع التي لا تضم نجمًا من منتخب الولايات المتحدة. وفي الوضع الحالي، يحتل ليل المركز الثالث في الدوري برصيد 50 نقطة. ويتأخر مارسيليا بقيادة تيم وياه وموناكو بقيادة فولارين بالوغون بنقطة واحدة برصيد 49، فيما يملك تانر تيسمان وليون 48 نقطة. ورغم بعض التعثرات الأخيرة، كان ماكنزي وتولوز عمومًا صلبين دفاعيًا. فهل يمكنهما تقديم خدمة لبعض الفرق الأخرى المذكورة عبر انتزاع نقاط من ليل؟

    وبالطبع، سيتعين على الآخرين إنجاز ما عليهم. وسيكون تيسمان الوحيد الذي سيستفيد من معرفة النتيجة مسبقًا، إذ يلعب ليون بعد مواجهة تولوز مع ليل يوم الأحد. وفي كل الأحوال، يبدو هذا كأنه عطلة نهاية أسبوع كبيرة، يمكن خلالها لعدة نجوم من منتخب الولايات المتحدة محاولة الابتعاد عن بقية المنافسين.