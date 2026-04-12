تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكلٍ كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستُحدث هزّة كبيرة في ترتيب العمق، وربما تفتح حتى مكانًا في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يدعو الآخرين في ذلك السباق للشعور بالاطمئنان، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفًا، ليتصدّرا عناوين هذا الأسبوع ضمن أخبار الأمريكيين المحترفين في الخارج. يواصل الاثنان التسجيل بمعدلات مذهلة، ولدى كليهما طموحات حقيقية لبدء المباريات هذا الصيف. من الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما، وهو ما شكّل أخبارًا سيئة للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن لاعبًا واحدًا لم يسجّل هذا الأسبوع، وهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، واستمرت العواقب هذا الأسبوع أيضًا، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة فادحة.

GOAL يلقي نظرة على أداء الأمريكيين المحترفين في الخارج هذا الأسبوع...