Americans Abroad Pulisic, Pepi, Balogun
Thomas Hindle و Ryan Tolmich

ترجمه

الأمريكيون في الخارج: فولارين بالوغون وريكاردو بيبي يسجلان، بينما يصل كريستيان بوليسيتش ونادي إيه سي ميلان إلى نقطة متدنية

تستعرض GOAL أبرز الخلاصات من أداء الأميركيين الذين يلعبون في أوروبا، بما في ذلك هدفان كبيران إضافيان

تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكلٍ كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستُحدث هزّة كبيرة في ترتيب العمق، وربما تفتح حتى مكانًا في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يدعو الآخرين في ذلك السباق للشعور بالاطمئنان، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفًا، ليتصدّرا عناوين هذا الأسبوع ضمن أخبار الأمريكيين المحترفين في الخارج. يواصل الاثنان التسجيل بمعدلات مذهلة، ولدى كليهما طموحات حقيقية لبدء المباريات هذا الصيف. من الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما، وهو ما شكّل أخبارًا سيئة للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن لاعبًا واحدًا لم يسجّل هذا الأسبوع، وهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، واستمرت العواقب هذا الأسبوع أيضًا، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة فادحة.

GOAL يلقي نظرة على أداء الأمريكيين المحترفين في الخارج هذا الأسبوع...

  Ricardo Pepi PSV

    هدف بيبي الكبير

    انتهى موسم الدوري الهولندي الممتاز (الإيرديفيزي) وتُوّج PSV باللقب. أما بالنسبة لريكاردو بيبي، فلا يزال أمامه الكثير ليلعب من أجله. كأس العالم تقترب وبيبي لديه طموحات. وأفضل طريقة لبلوغ تلك الطموحات؟ الأهداف.

    وقد سجل بيبي واحدًا من تلك الأهداف هذا الأسبوع، إذ هز الشباك في فوز اعتيادي على سبارتا روتردام. وكان الهدف هو الحادي عشر لبيبي في 1,086 دقيقة فقط. لقد كان موسمًا آخر يسجل فيه بيبي بمعدل عبثي، ولهذا تحوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حوله.

    أما على صعيد المنتخب الأمريكي، فإن بيبي يخوض صراعًا. لقد لعب بضع دقائق فقط في مارس، ورغم أنه أحسن استغلال تلك الدقائق بصناعة هدف لباتريك أجييمانغ عبر ضغطٍ مليء بالمجهود أمام بلجيكا، فإنه لم يشارك في المباراة التالية أمام البرتغال. ويبدو أنه الثاني في ترتيب الأفضلية، على أقل تقدير.

    غير أن المشكلة بالنسبة لبيبي هي أنه لم يكن الوحيد الذي سجل. فاللاعب الذي يبدو أنه يتصدر قائمة الخيارات في مركزه سجل هو الآخر.

  Folarin Balogun 2026

    بالوغون يواصل تألقه اللافت

    لم يكن هدف فولارين بالوغون حاسمًا بالقدر نفسه الذي كان عليه هدف بيبي. فقد جاء في خسارة بنتيجة 4-1 أمام باريس إف سي، وهي خسارة ألحقت ضررًا كبيرًا بمساعي موناكو للتقدم في جدول الترتيب. وعندما سجل بالوغون، كان فريقه متأخرًا بالفعل 3-0، لذا كان بعيدًا عن أن يكون إنهاءً يغيّر مجريات المباراة.

    ومع ذلك، سيفعل الكثير للحفاظ على ثقة بالوغون مرتفعة. في الوقت الحالي، قد لا يكون هناك لاعب أكثر ثقة، ليس فقط ضمن مجموعة لاعبي المنتخب الأمريكي بل وربما في أوروبا.

    وبهدفه هذا في عطلة نهاية الأسبوع، أصبح بالوغون قد سجل الآن في ست مباريات متتالية مع موناكو. ويبدو أن المهاجم يبلغ ذروته في أفضل وقت ممكن، وسيأمل كلٌّ من موناكو والمنتخب الأمريكي أن يواصل هذا المستوى حتى نهاية الموسم. ولسنوات، كان لدى بالوغون الإمكانات ليكون مهاجمًا من النخبة، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حوّل تلك الإمكانات إلى شيء ملموس.

  Hull City v Coventry City - Sky Bet Championship

    رايت وكوفنتري على وشك الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

    كان نهاية الأسبوع محبطة لهاجي رايت وكوفنتري سيتي. فقد اكتفوا بتعادل سلبي 0-0 أمام شيفيلد يونايتد، مع خروج رايت في منتصف الشوط الثاني. وبالتعادل، أضاع كوفنتري فرصة حسم الصعود. ومع ذلك، فقد اقتربوا خطوة أخرى.

    ومع هذه النقطة ونتائج أخرى في دوري التشامبيونشيب، بات صعود كوفنتري شبه مؤكد. سيحتاجون إلى نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الأربع الأخيرة لضمان مكانهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 25 عامًا. ورغم أنه سيبدو بالتأكيد أمرًا سلبيًا أنهم لم يحسموا مقعدًا في دوري الدرجة الممتازة هذا الأسبوع عند أول فرصة، فإن بإمكانهم أن يجدوا بعض العزاء في أنهم مع ذلك حسّنوا موقفهم.

    تبقى أربع مباريات، ولدى كوفنتري أيضًا مساعٍ جارية للمنافسة على اللقب. إنهم في وضع جيد، وحتى بعد التعادل دون أهداف، ثمة كل الأسباب للاعتقاد بأنهم سيحسمون الأمر في المستقبل القريب جدًا.

  Christian Pulisic Milan 2026

    يوم سيئ آخر لبوليسيتش وميلان

    من حيث النتائج، كانت هذه واحدة من أسوأ ما يمكن أن يكون عليه الحال بالنسبة لميلان. وبينما تدور الأسئلة حول أداء الفريق وكيف سيؤثر هذا الأداء في مستقبل النادي، قدّم ميلان مباراة كارثية. خسارة 3-0 أمام أودينيزي تبقى دائمًا غير مبررة. والخسارة على أرضك في خضم سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمر سيئ للغاية.

    كان كريستيان بوليسيتش جيدًا إلى حد ما، ويُحسب له ذلك. فقد كان بفارق كبير أفضل لاعبي ميلان الثلاثة في الخط الأمامي. لكنه، مع ذلك، لم يكن جيدًا بما يكفي لتغيير مجريات المباراة فعليًا، وهو ما يظل سمةً ومحور حديث مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الموسم.

    لا يزال بوليسيتش بلا أهداف هذا العام، ولا جدال في الأثر الذي تركه ذلك على ميلان. كانوا في سباق اللقب في الخريف عندما كان في قمة مستواه، ثم تراجعوا إلى الخلف ضمن المجموعة مع هذا الانحدار الأخير. هم الآن في المركز الثالث في الدوري، لكنهم لا يتقدمون سوى بخمس نقاط على كومو صاحب المركز الخامس، والذي لديه مباراة مؤجلة. خسر ميلان ثلاثًا من آخر أربع مباريات، وكانت هذه الخسارة الأخيرة الأسوأ بينها. هل يمكنهم قلب الأمور؟ وهل يستطيع بوليسيتش ذلك؟ قد تكون الإجابة عن هذين السؤالين هي ما سيحدد موسمهم في النهاية.

  Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    لحظات ربما فاتتك

    + عاد كريس ريتشاردز وكريستال بالاس في النتيجة بعد التأخر، لكنهما خسرا 2-1 أمام نيوكاسل.

    + واصل مالك تيلمان سلسلة مستواه المتراجع مع ليفركوزن ولم يشارك سوى لبضع دقائق في الوقت بدل الضائع قادمًا من مقاعد البدلاء في خسارة 1-0 أمام بوروسيا دورتموند.

    + قدم تايلر آدامز 20 دقيقة جيدة وساعد بورنموث على تحقيق فوز 2-1 على أرسنال غيّر معطيات سباق اللقب.

    + لعب تيم وياه المباراة كاملة في فوز مريح لمارسيليا 3-1 على ميتز.

    + عانى أنتوني روبنسون ساعة صعبة أمام محمد صلاح قبل استبداله في خسارة فولهام أمام ليفربول.

    + لم يشارك جيو رينا وخرج من دون لعب في خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 أمام آر بي لايبزيغ. لعب جو سكالي 90 دقيقة في مركز الظهير الأيمن.

    + تعرض الظهير الأيسر لمنتخب الولايات المتحدة جون تولكين لإصابة خطيرة في الركبة في فوز هولشتاين كيل 2-1 على فورتونا دوسلدورف.

    + قضى داريل دايك 85 دقيقة محبطة في تعادل وست بروم الصعب دون أهداف مع ميلوول.

    + غاب وستون ماكيني عن مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا بسبب الإيقاف.