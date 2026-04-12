تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستقلب ترتيب الخيارات رأساً على عقب، وربما تفتح حتى مكاناً في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يجعل الآخرين في هذا السباق يشعرون بالارتياح، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفاً، ليتصدّرا مشهد «الأميركيين في الخارج» هذا الأسبوع. كلاهما يواصل التسجيل بمعدلات مذهلة، وكلاهما يملك طموحات حقيقية جداً لبدء المباريات هذا الصيف. ومن الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما بقوة، وهو ما كان خبراً سيئاً للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أما اللاعب الذي لم يسجل هذا الأسبوع فهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، ومعه استمرت العواقب أيضاً هذا الأسبوع، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة مروعة.

GOAL يلقي نظرة على أداء الأميركيين في الخارج هذا الأسبوع...