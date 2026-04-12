Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle و Ryan Tolmich

الأمريكيون في الخارج: فولارين بالوغون وريكاردو بيبي يسجلان، بينما يصل كريستيان بوليسيتش وإيه سي ميلان إلى أدنى نقطة

يستعرض «غول» أبرز الخلاصات من مشاركة الأميركيين في أوروبا، بما في ذلك هدفان كبيران إضافيان

تغيّر سباق المهاجمين في منتخب الولايات المتحدة للرجال بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. إصابة باتريك أجييمانغ ستقلب ترتيب الخيارات رأساً على عقب، وربما تفتح حتى مكاناً في قائمة كأس العالم. ومع ذلك، لا يوجد سبب يجعل الآخرين في هذا السباق يشعرون بالارتياح، لكنهم يلعبون وكأنهم كذلك.

سجّل كلٌّ من ريكاردو بيبي وفولارين بالوغون هدفاً، ليتصدّرا مشهد «الأميركيين في الخارج» هذا الأسبوع. كلاهما يواصل التسجيل بمعدلات مذهلة، وكلاهما يملك طموحات حقيقية جداً لبدء المباريات هذا الصيف. ومن الواضح أن تلك الطموحات تدفعهما بقوة، وهو ما كان خبراً سيئاً للفرق التي واجهتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أما اللاعب الذي لم يسجل هذا الأسبوع فهو كريستيان بوليسيتش. يستمر صيامه التهديفي، ومعه استمرت العواقب أيضاً هذا الأسبوع، إذ بلغت معاناة ميلان ذروتها في خسارة مروعة.

GOAL يلقي نظرة على أداء الأميركيين في الخارج هذا الأسبوع...

    هدف بيبي الكبير

    انتهى موسم الإرديفيزي وأصبح بي إس في بطلاً. لكن بالنسبة لريكاردو بيبي، لا يزال هناك الكثير للعب من أجله. كأس العالم قادم وبيبي لديه طموحات. وأفضل طريقة للوصول إلى تلك الطموحات؟ الأهداف.

    سجّل بيبي واحداً من تلك الأهداف هذا الأسبوع، إذ هز الشباك في فوز روتيني على سبارتا روتردام. وكان الهدف هو الحادي عشر لبيبي في 1,086 دقيقة فقط. لقد كان موسماً آخر يسجّل فيه بيبي بمعدل مذهل، ولهذا السبب تحوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حوله.

    على صعيد المنتخب الأمريكي، يخوض بيبي صراعاً. لعب بضع دقائق فقط في مارس، وعلى الرغم من أنه استفاد إلى أقصى حد من تلك الدقائق بصناعته هدفاً لباتريك أجييمانغ عبر ضغط مليء بالجهد أمام بلجيكا، فإنه لم يشارك في المباراة التالية أمام البرتغال. ويبدو أنه يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الأفضلية، على أقل تقدير.

    غير أن المشكلة بالنسبة لبيبي هي أنه لم يكن الوحيد الذي سجّل. فاللاعب الذي يبدو أنه يتصدر قائمة الخيارات سجّل أيضاً.

    يواصل بالوغون تألقه اللافت

    لم يكن هدف فولارين بالوغون حاسمًا تمامًا مثل هدف بيبي. فقد جاء في خسارة بنتيجة 4-1 أمام باريس إف سي، وهي خسارة ألحقت ضررًا كبيرًا بمساعي موناكو للتقدم في جدول الترتيب. وعندما سجل بالوغون، كان فريقه متأخرًا بالفعل 3-0، لذا كان بعيدًا عن أن يكون إنهاءً يغيّر مجرى المباراة.

    ومع ذلك، سيفعل هذا الكثير للحفاظ على ثقة بالوغون مرتفعة. في الوقت الحالي، قد لا يكون هناك لاعب أكثر ثقة، ليس فقط ضمن مجموعة لاعبي المنتخب الأمريكي، بل ربما في أوروبا أيضًا.

    وبهدفه هذا في نهاية الأسبوع، بات بالوغون قد سجل الآن في ست مباريات متتالية مع موناكو. ويبدو أن المهاجم يبلغ ذروته في أفضل توقيت ممكن، وسيأمل كل من موناكو والمنتخب الأمريكي أن يحمل هذه الحالة الفنية حتى نهاية الموسم. لسنوات، امتلك بالوغون القدرة على أن يكون مهاجمًا من الطراز الرفيع، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، حوّل تلك القدرة إلى شيء ملموس.

    رايت وكوفنتري يقتربان من الدوري الإنجليزي الممتاز

    كانت عطلة نهاية الأسبوع محبِطة لهاجي رايت وكوفنتري سيتي. فقد تعادلا سلبياً 0-0 مع شيفيلد يونايتد، بينما خرج رايت في منتصف الشوط الثاني. ومع هذا التعادل، أضاع كوفنتري فرصة لحسم الصعود. ومع ذلك، فقد اقتربوا خطوة إضافية.

    وبفضل هذه النقطة والنتائج الأخرى في دوري التشامبيونشيب، أصبح صعود كوفنتري شبه محسوم. إذ سيحتاجون إلى نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الأربع الأخيرة لضمان مكانهم في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً. ورغم أنه سيبدو بالتأكيد أمراً سلبياً أنهم لم يحسموا مقعداً في دوري الأضواء هذا الأسبوع عند أول فرصة، فإن بإمكانهم أن يستمدوا بعض العزاء من معرفتهم أنهم حسّنوا موقفهم على أي حال.

    تبقّت أربع مباريات، وكوفنتري يخوض أيضاً سباقاً نحو اللقب. إنهم في وضع جيد، وحتى بعد تعادل سلبي، هناك كل سبب للاعتقاد بأنهم سيحسمون الأمر في المستقبل القريب جداً.

    يوم سيئ آخر لبوليسيتش ولميلان

    من حيث النتائج، كان هذا سيئًا بقدر ما يمكن أن يكون عليه الحال بالنسبة لميلان. وبينما تتصاعد التساؤلات حول أداء الفريق وكيف سيؤثر هذا الأداء على مستقبل النادي، قدّم ميلان مباراة كارثية. خسارة 3-0 أمام أودينيزي تظل دائمًا غير مبررة. والخسارة على أرضك في خضم سباق حجز مقاعد دوري أبطال أوروبا ليست أمرًا جيدًا على الإطلاق.

    كان كريستيان بوليسيتش جيدًا إلى حد ما، ويُحسب له ذلك. كان بفارق كبير أفضل لاعبي ميلان الثلاثة في الخط الأمامي. لكنه، مع ذلك، لم يكن جيدًا بما يكفي لتغيير مجريات المباراة فعليًا، وهو ما يظل سمةً وموضوعًا للنقاش مع دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم.

    لا يزال بوليسيتش دون أهداف هذا العام، ولا جدال في الأثر الذي تركه ذلك على ميلان. كانوا في سباق اللقب في الخريف عندما كان متألقًا، وقد تراجعوا نحو مجموعة المنافسين في هذا التراجع الأخير. هم الآن في المركز الثالث في الدوري، لكنهم يتقدمون بخمس نقاط فقط على كومو صاحب المركز الخامس، الذي لديه مباراة مؤجلة. خسر ميلان ثلاثًا من آخر أربع مباريات، وكانت هذه الخسارة الأخيرة الأسوأ بينها. هل يمكنهم قلب الأمور؟ وهل يستطيع بوليسيتش؟ قد تكون الإجابة عن هذين السؤالين هي ما يحدد موسمهم في نهاية المطاف.

    لحظات قد تكون فاتتك

    + عاد كريس ريتشاردز وكريستال بالاس من التأخر لكنهما سقطا بخسارة 2-1 أمام نيوكاسل.

    + طُرد مارك ماكنزي ببطاقة حمراء في خسارة تولوز 4-0 أمام ليل.

    + واصل مالك تيلمان سلسلته الصعبة من تراجع المستوى مع ليفركوزن، واكتفى ببضع دقائق في الوقت بدل الضائع بعد دخوله بديلاً في خسارة 1-0 أمام بوروسيا دورتموند.

    + قدّم تايلر آدامز 20 دقيقة جيدة ليساعد بورنموث على تحقيق فوز 2-1 على أرسنال غيّر معالم سباق اللقب.

    + لعب تيم وياه المباراة كاملة (90 دقيقة) في فوز مارسيليا المريح 3-1 على ميتز.

    + عانى أنطوني روبنسون ساعةً صعبة أمام محمد صلاح قبل استبداله في خسارة فولهام على ملعب ليفربول.

    + لم يغادر جيو رينا دكة البدلاء في خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0 أمام لايبزيغ. ولعب جو سكالي 90 دقيقة في مركز الظهير الأيمن.

    + تعرّض الظهير الأيسر للمنتخب الأمريكي جون تولكين لإصابة خطيرة في الركبة في فوز هولشتاين كيل 2-1 على فورتونا دوسلدورف.

    + خاض داريل دايك 85 دقيقة محبطة في تعادل وست بروم السلبي الصعب مع ميلوول.

    + غاب وستون ماكيني عن مباراة يوفنتوس مع أتالانتا بسبب الإيقاف.