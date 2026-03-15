AA review Balogun Aaronson Pulisic
Ryan Tolmich

الأمريكيون في الخارج: «فولارين بالوغون» لا يمكن إيقافه، بينما يهدر كريستيان بوليسيتش و«ميلان» فرصة كبيرة في الدوري الإيطالي

يستعرض موقع "GOAL" أبرز أحداث مباريات اللاعبين الأمريكيين في أوروبا، بما في ذلك هدف آخر سجلته النجمة رقم 9.

من المقرر الإعلان عن تشكيلة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال لشهر مارس هذا الأسبوع. وهذا يعني أن الوقت ينفد. فإذا أراد اللاعبون إقناع ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه، فقد كان هذا هو آخر أسبوع لهم للقيام بذلك. من شبه المؤكد أن القائمة قد شارفت على الاكتمال، لكن هذه كانت فرصة أخيرة لإعطاء المدرب ما يدعوه للتفكير.

أبرز لاعب في نهاية الأسبوع هو شخص كان يثبت جدارته منذ أسابيع: فولارين بالوغون. سجل مهاجم موناكو هدفًا تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة، واستمر ذلك في مباراته الأخيرة. سجل هدفًا مرة أخرى في فوز آخر. هناك العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة جيدة في تشكيلة المنتخب الأمريكي، لكن قلة منهم يمكنهم مضاهاة مستوى بالوغون في الوقت الحالي.

كما قدم بعض اللاعبين الرئيسيين الآخرين أداءً قوياً. سجل جو سكالي تمريرة حاسمة لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ. وكان أيدان موريس نجم المباراة في فوز ميدلزبره. وقدم تيم ويه أداءً قوياً مع مرسيليا، بينما قاد كريس ريتشاردز الدفاع في فوز كريستال بالاس دون استقبال أي أهداف.

قريبًا، سيتحول التركيز إلى فترة التوقف الدولية. لكن هذا الأسبوع كان مخصصًا لإحداث تأثير على مستوى الأندية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون من أجل تحقيق شيء ما خلال الأشهر الأخيرة من الموسم.

تستعرض GOAL أداء اللاعبين الأمريكيين في الخارج خلال نهاية الأسبوع...

    بالوغون يواصل أداءه الرائع

    هناك ما يُعرف بـ«اللياقة الجيدة»، وهناك ما كان يقدمه فولارين بالوغون خلال الشهر الماضي. وبهدفه الذي سجله ضد بريست نهاية هذا الأسبوع، أصبح رصيده الآن ستة أهداف في ست مباريات. إنه يصل إلى ذروة مستواه في الوقت المناسب مع اقتراب معسكر مارس.

    هناك الكثير مما يستحق الإعجاب خلال هذه السلسلة التهديفية، التي تزامنت مع فوز موناكو في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، بما في ذلك الفوز على باريس سان جيرمان. والأهم من ذلك، أن الأهداف كانت موزعة. لم يسجل بالوغون أي هدف في واحدة فقط من تلك المباريات الست، مما يعني أنه يجد طرقًا لإحداث تأثير أسبوعًا بعد أسبوع بدلاً من الاعتماد على أداء واحد كبير. أضف إلى ذلك حقيقة أن بالوغون ليس منفذ ركلات الجزاء في موناكو، وتصبح الصورة أكثر وضوحًا: المهاجم في المنتخب الأمريكي يخلق خطورة في كل مرة يخطو فيها على أرض الملعب.

    قد يكون ذلك كافياً ليكسبه معظم الدقائق خلال فترة التوقف الدولية في مارس، مما قد يعزز بدوره فرصته في الحصول على دور أساسي في كأس العالم. المنافسة شديدة، لكن بالوغون يبتعد عن منافسيه من خلال استمراره في تسجيل الأهداف.

    بوليسيتش وميلان يهدران فرصة كبيرة

    كانت هذه فرصة ميلان الحقيقية لزيادة الضغط. بعد فوزه على إنتر في نهاية الأسبوع الماضي، شاهد الروسونيري يوم السبت منافسه المحلي يخسر نقاطًا أمام نابولي. وكان الفارق الذي بلغ 10 نقاط في نهاية الأسبوع الماضي يمكن أن يتقلص سريعًا إلى خمس نقاط لو أن ميلان أدى مهمته على أكمل وجه.

    في النهاية، بقي الأمر مجرد "لو"، حيث لم يتمكن ميلان من تحقيق ذلك على أرض الملعب. تعرض الفريق لخسارة 1-0 أمام لاتسيو، وهي نتيجة تجعله متأخراً بثماني نقاط عن متصدر الدوري وتجعله يبحث عن إجابات. يبدو سباق السكوديتو الآن أبعد مما كان عليه في بداية الأسبوع، وهي نتيجة محبطة لفريق كان قريباً جداً من الضغط على منافسه الأبدي.

    كالمعتاد، بدأ كريستيان بوليسيتش المباراة في التشكيلة الأساسية لميلان. وكالمعتاد، كان خطيراً. صنع ثلاث فرص، وسدد كرة واحدة على المرمى، واثنتين أخريين خارج المرمى، واثنتين تم صدهما. واصل بوليسيتش الضغط، لكن الأمر لم ينجح أبداً.

    كان هذا هو السمة السائدة هذا الموسم بالنسبة لنجم المنتخب الأمريكي. قد تأتي فترة التوقف الدولية في مارس في الوقت المثالي. قد يكون تغيير الأجواء هو ما يحتاجه بوليسيتش بالضبط، على الرغم من أنه لا يزال أمامه مباراة واحدة قبل فترة التوقف لإنهاء جفافه التهديفي الذي استمر ثلاثة أشهر ونصف.

    لا شيء يفصل بين فريق ليدز بقيادة آرونسون وفريق بالاس بقيادة ريتشاردز

    على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0، إلا أن المواجهة بين كريستال بالاس ولييدز كانت حافلة بالأحداث. فقد كان هناك ما يكفي من الإثارة بفضل ركلة جزاء ضائعة وبطاقة حمراء وهدف ملغى، حتى وإن كانت الأهداف قليلة.

    شارك لاعب أمريكي في كل من بالاس ولييدز. بالنسبة لبالاس، أمضى كريس ريتشاردز معظم الشوط الأول في إرسال الكرة إلى منطقة جزاء لييدز من خط الجانب. قدم المدافع الأمريكي في النهاية أداءً قوياً، حيث ساعد بالاس في الحفاظ على شباكه نظيفة، كما صنع بعض الفرص في الجهة المقابلة.

    في المقابل، سيشعر بريندن آرونسون ولييدز بخيبة أمل. أضاع دومينيك كالفيرت-لوين فرصة ذهبية من ركلة جزاء، وبعد لحظات، خسر لييدز لاعباً بعد حصوله على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ولسوء الحظ، خرج آرونسون نتيجة لذلك، حيث تم استبداله في الشوط الأول بينما كان لييدز يسعى للحفاظ على النتيجة.

    نجحوا في ذلك في النهاية، لتنتهي المباراة المهمة التي جمعت لاعبي المنتخب الأمريكي يوم الأحد بالتعادل عند صافرة النهاية.

    سكالي يترك بصمة بتمريرة حاسمة

    الجميع يعرف السمعة الدفاعية التي يتمتع بها جو سكالي. لكن الجانب الهجومي من أدائه هو ما غالبًا ما يكون موضوع النقاش. وقد أثبتت مباراة السبت أنه قادر على المساهمة في الهجوم — وبشكل كبير.

    بدأ سكالي المباراة في مركزه المعتاد كظهير جناح، وساعد في تسجيل الهدف الثاني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، مما حسم المباراة بفوز فريقه 2-0 على سانت باولي. في تلك اللعبة، تجاوز سكالي المدافعين وركض نحو الكرة وصد مدافعًا قادمًا. ثم، مع ضيق المساحة وظهوره على خط النهاية، مرر الكرة إلى فرانك أونورات الذي سجل الهدف من اللمسة الأولى. سجل هونورات الهدف، لكنه ما كان ليحدث لولا سكالي.

    وبالطبع، لم يكتفِ اللاعب الأمريكي بذلك. فقد قام أيضًا بعمليتي تدخل وتصدّيتين، مما ساعد في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة. كان أداءً متكاملًا من سكالي، الذي قد يستفيد من المزيد من هذه الأداءات مع اقتراب فصل الصيف.

    لحظات ربما فاتتك

    + لعب ويستون ماكيني أساسيًا في مركز الظهير الأيمن في فوز يوفنتوس 1-0 على أودينيزي

    + قدم أيدان موريس أداءً يستحق لقب أفضل لاعب في المباراة في خط الوسط ليقود ميدلزبره إلى التعادل 1-1 مع بريستول سيتي

    + تانر تيسمان لعب أساسياً في مركز قلب الدفاع في تعادل ليون بدون أهداف مع لو هافر

    + فاز مارك ماكنزي وتولوز في مباراة مثيرة بنتيجة 4-3 على ميتز بفضل هدف الفوز في الدقيقة 99

    + لعب مالك تيلمان 90 دقيقة كاملة كأحد لاعبي خط الوسط المهاجمين في باير ليفركوزن في التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ الذي لعب بتسعة لاعبين

    + أليكس فريمان شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من تعادل فياريال 1-1 مع ألافيس

    + اضطر بنجا كريماشي للخروج بعد 11 دقيقة فقط من بداية مباراة بارما التي خسرها 1-4 أمام تورينو بعد تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي

    + ترك تيم ويه انطباعاً جيداً على الجانب الأيمن وساعد مرسيليا في تحقيق فوز صعب 1-0 على أوكسير

    + سجل تشارلي كيلمان ركلة جزاء في الدقيقة 93 ليمنح تشارلتون يونايتد تعادلاً 1-1 مع أوكسفورد يونايتد

    + قاد جيانلوكا بوسيو المباراة من خط الوسط، لكن فينيسيا لم يتمكن من اختراق دفاع سامبدوريا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي

    + ريكاردو بيبي لعب في خط الهجوم في خسارة إيندهوفن 3-2 أمام نيك نيميغن في مباراة نادرة لم يسجل فيها المهاجم أي هدف

    + لم يسجل هاجي رايت أي هدف أيضًا، حيث خسر كوفنتري 2-1 أمام ساوثهامبتون

    + لم يشارك يونس موسى في تعادل أتالانتا 1-1 مع إنتر

    + لعب داميون داونز 67 دقيقة في تعادل هامبورغ 1-1 مع ناديه السابق، إف سي كولن

    + لعب أنطوني روبنسون 90 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء في تعادل فولهام 0-0 مع نوتنغهام فورست

    + شارك كل من داريل ديك وجورج كامبل في فوز وست بروميتش 3-0 على هال سيتي الذي لعب بعشرة لاعبين

