"إنه الأفضل".. أساطير ألمانيا يدعمون قرار ناجلسمان بعودة نوير في المونديال

رحّب ماتيوس بعودة نوير الدولية، معتقداً أن الحارس المخضرم البالغ من العمر 40 عاماً سيعزز بشكل كبير من حظوظ ألمانيا في كأس العالم. نوير، الذي خاض 124 مباراة دولية وشارك في أربع نسخ سابقة من كأس العالم، تراجع عن قرار اعتزاله الذي اتخذه عقب بطولة "يورو 2024" من أجل مساعدة المنتخب الوطني. وبعد موسم مليء بالتكهنات حول عودة محتملة بسبب مشاكل الإصابة التي يعاني منها مارك-أندريه تير شتيجن، أكد ناجلسمان هذا الأسبوع أن نوير وافق على التراجع عن الاعتزال وسيكون الخيار الأول لحراسة المرمى في البطولة.

وقال ماتيوس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أنا سعيد لأن يوليان غيّر رأيه مجدداً، وكذلك مانويل نوير. لأنه لم يكن الأمر مجرد أن يوليان ناجلسمان لم يستطع أو لم يرغب في الاعتماد على مانويل نوير، أو أياً كان السبب، بل إن مانويل نوير اعتزل بالفعل قبل عامين، والآن تراجع عن ذلك. نحن في ألمانيا سعداء لأن أفضل حارس مرمى لدينا سيعزز تشكيلتنا في هذا المونديال، على الرغم من أن أوليفر باومان قدم أداءً جيداً حتى تلك اللحظة. لقد تألق باومان بشكل خاص بقميص المنتخب الوطني ولعب تصفيات جيدة، لكن مانويل نوير يظل استثنائياً. بالنسبة لي، كان قراراً صائباً من يوليان ناجلسمان أن يقنع مانويل".