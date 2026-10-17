Getty Images Sport
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الأفضل في العالم.. فليك يحسم الجدل بشأن يامال بعد ملحمة ريال بيتيس ويكشف جديد إصابات برشلونة!
فليك يُشيد بيامال ويعتبره المعيار العالمي
لم يتحفظ فليك في إشادته بلامين يامال بعد العرض الاستثنائي الذي قدمه الجناح في الفوز 5-2 على ريال بيتيس في ملعب لا كارتوخا. وأشار المدرب الألماني، الذي رأى العديد من المواهب العالمية خلال مسيرته مع بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، إلى أن صاحب الـ19 عامًا تجاوز الآن أقرانه ليصبح الشخصية الأبرز في اللعبة. وجاءت تصريحات فليك بعد أن قاد يامال عرضًا هجوميًا مسيطرًا أبقى العملاق الكتالوني في صدارة جدول ترتيب الليجا بثبات.
وقال فليك لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما ترى الهدف الأول الذي سجله، فالأمر لا يُصدق؛ إنه في الوقت الحالي أفضل لاعب في العالم. أنا سعيد جدًا بأدائه وهذا ما أريد قوله. بالطبع، هناك ضغط عليه، فهو يبلغ 19 عامًا ولعب كل المباريات، لكنه مُركّز وملتزم بنسبة 100% وهو جيد جدًا، وكان أداؤه لا يُصدق وكذلك شخصيته، وهكذا هم اللاعبون الكبار".
وأضاف المدرب: "مع هذه النتيجة، كان علينا تغييره، كان ذلك واضحًا، وقلت له إنني فخور جدًا لأنه قدّم مباراة رائعة".
- Getty Images Sport
تتزايد المخاوف من الإصابات قبل مواجهة باريس سان جيرمان
وفي حين ارتفعت معنويات المعسكر بفضل الفوز الغزير بالأهداف، يواجه فليك أزمة إصابات متفاقمة في صفوف خطه الخلفي. فقد اضطر كل من إيريك جارسيا وجيرارد مارتين إلى الخروج خلال المباراة بعد تعرضهما لمشاكل بدنية، ما جعل المدرب يعيش حالة من القلق بشأن خياراته التشكيلية في الليلة الأوروبية المقبلة.
وأوضح فليك: "في الوقت الحالي، الأهم هو الاستشفاء. الاستشفاء مهم جدًا، وأن نرى كيف سنتدبر الدقائق يوم الثلاثاء. سنرى، وسنبحث عن 11 لاعبًا. لا نعرف ما سيحدث مع إيريك، وكوندي يعاني من مشاكل صغيرة، وجيرارد أيضًا، علينا أن ننتظر ونرى. لدينا يومان آخران وسنرى ما سيحدث يوم الثلاثاء. علينا انتظار نتائج الفحوصات الطبية". وأشار تحديدًا إلى أن جارسيا يعتقد أن إصابته مجرد ضربة بسيطة، لكن الحذر يبقى هو الكلمة المفتاحية.
الرضا التكتيكي وفعالية الكرات الثابتة
وفي معرض تعليقه على الأداء العام في إشبيلية، أعرب فليك عن سعادته بالشدّة التي أظهرها فريقه في مواجهة منافس صعب. فقد قدّم بيتيس اختبارًا قاسيًا بفضل سرعته وأدائه في التحوّلات، لكن قدرة برشلونة على التحكم في مجريات اللقاء واستغلال الكرات الثابتة كانت هي الفارق.
وقال فليك: «من المهم أن تمتلك تلك القوة في الكرات الثابتة. أنا سعيد بتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، كان ذلك مهمًا. نحن نعمل على هذا الجانب، وهايكو وديلا يقومان بعمل جيد». وأكد أن المستوى العالي من المنافسة في التدريبات ينعكس بشكل مباشر على أيام المباريات، مشيرًا إلى أن كل لاعب يقدّم حاليًا أفضل مستوياته.
- AFP
الطموح يتجاوز المسيرات القياسية
وعلى الرغم من أن برشلونة سجّل أرقامًا قياسية جديدة في الانتصارات المتتالية وحصيلة الأهداف تحت قيادته، أكد فليك أن الأرقام القياسية الشخصية أو الخاصة بالنادي تأتي في المقام الثاني بعد السعي لحصد الألقاب. وقال المدرب الألماني بحزم: «الأرقام القياسية شيء جميل، لكننا نريد التتويج بالألقاب وتحقيق أمور أكبر، فهذا هو سبب لعبنا كرة القدم».
وفي ظل استعداد النادي لأسبوع بالغ الأهمية يتضمن مواجهة باريس سان جيرمان وشبح الكلاسيكو الذي يقترب، فإن قدرة فليك على الموازنة بين الحمل البدني لنجومه ومتطلبات النتائج ستكون على المحك إلى أقصى حد.
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