"الأفضل في العالم!" .. نيمار يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026

وصل نيمار إلى هذا الاستنتاج الجريء بعد أن شارك صورة مقارنة إحصائية من إنتاج منصتي Score90 وSofascore. وقد وضعت الصورة موسمين تاريخيين مميزين لكلا المهاجمين جنبًا إلى جنب.

وأظهرت الصورة موسم نيمار المذهل 2017-2018 مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 16 هدفًا في 27 مباراة. وفي المقابل، كانت أرقام يامال من بداية الموسم الحالي مع برشلونة.

وقدم يامال بداية متفجرة للموسم، بتسجيله ثمانية أهداف وصناعته تسع تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات له مع برشلونة. هذه الأرقام أقنعت نيمار بأن اللاعب المراهق يتفوق على بقية عالم كرة القدم.







