"الأعظم في تاريخ الكرة ولن يأتي مثله".. ماك أليستر يؤكد: من المستحيل تقليد ليونيل ميسي!

يواصل ميسي تحدي المنطق مع اقتراب مسيرته من نهايتها، وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني هم أول من يعترف بأنهم ما زالوا يشعرون بالدهشة والإعجاب. عقب الفوز الساحق 3-0 على الجزائر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، تحدث ماك أليستر عن شعوره وهو يشارك الملعب مع لاعب يتحرك على موجة مختلفة تمامًا عن الجميع.

وقال ماك أليستر للصحفيين: «أستمتع كثيرًا بوجود ليو، لن يكون هناك لاعب آخر مثله». "إنه لأمر مختلف تمامًا أن تشاهد ما يفعله من بجانبه، فما يفعله ليس عاديًا. من جانبي، أنا ببساطة أستفيد من ذلك، فهو مهم جدًا لنا للفوز، ومن ناحية أخرى، أشعر بالإعجاب. من الصعب جدًا التعلم مما يفعله، لأنك تفكر في الأمر لكنك لا تستطيع أبدًا أن تفعله بنفس الطريقة. ما أتعلمه منه هو القيم والتواضع الذي يتحلى به رغم مكانته".