"الأعظم في التاريخ!" - الفائز بجائزة الكرة الذهبية يطلق تصريحًا قاطعًا بشأن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي

في حديثه مع قناة RMC، سُئل بابان عما إذا كان ينبغي اعتبار مبابي أفضل مهاجم في تاريخ المنتخب الفرنسي. ولم يتردد في وضع القائد الحالي في قمة الترتيب، بل وألمح إلى أن الأفضل لم يأتِ بعد بالنسبة لهذا المهاجم.

"أعتقد أنه اليوم أفضل مهاجم في تاريخ المنتخب الفرنسي، نعم. وأتعلمون ماذا؟ أعتقد أنه سيصبح أفضل من ذلك"، صرح بابين. واعترف اللاعب البالغ من العمر 60 عاماً، والذي لا يزال اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية أثناء لعبه في نادٍ فرنسي، أنه على الرغم من أن مبابي لم يفز بعد بهذا اللقب الفردي المحدد، إلا أن إنجازاته الجماعية لا مثيل لها.