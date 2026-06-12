"الأشياء التي يفعلها خارج الملعب" .. موراتا يكشف عن الجانب الخفي من رونالدو

في حديثه مع بودكاست «El Camino de Mario»، استذكر ألفارو موراتا سنواته الأولى في ريال مدريد والدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو في مساعدته على الاندماج في الفريق الأول.

وقال اللاعب الدولي الإسباني إن المهاجم البرتغالي كان يهتم بانتظام باللاعبين الأصغر سناً خلال جولات التحضير للموسم وخارج الملعب.

وكشف موراتا أن رونالدو كان يصطحبه للتسوق وكثيراً ما كان يقدم هدايا لزملائه في الفريق، بما في ذلك أجهزة آيباد وهواتف محمولة وعطور. ووصف هذه اللفتات بأنها "مذهلة" وقال إن رونالدو كان يعامله دائماً بشكل استثنائي على الرغم من ضغوط المنافسة في أحد أكبر الأندية في العالم.

ثم التقى الثنائي مجدداً في يوفنتوس بعد عودة موراتا إلى تورينو في عام 2020، مما سمح لعلاقتهما بالتطور إلى ما هو أبعد من كرة القدم.