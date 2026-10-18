"الأسوأ في العالم".. إسماعيل صيباري يهاجم شركة طيران عربية

وقبل بزوغ نجمه على الساحتين الدولية والألمانية، سطر صيباري مسيرة استثنائية مع نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، والتي وضعته مبكرًا على رادار كبار أندية القارة العجوز. وخلال فترته الناجحة في الملاعب الهولندية، خاض اللاعب 142 مباراة بمختلف البطولات، وامتلك معدلًا هجوميًا رائعًا حيث ساهم في 71 هدفًا، بواقع 42 هدفًا سجلها بنفسه، بالإضافة إلى تقديم 29 تمريرة حاسمة، مما جعله أحد أبرز المواهب الشابة التي خطفت الأنظار في أوروبا.