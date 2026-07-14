وسط الأزمة المالية.. حسم جدل "استحواذ" ناصر الخليفي على النصر

وفي هذا السياق.. ترددت أنباء عن رغبة رجال أعمال وشركات عديدة؛ في "الاستحواذ" على عملاق الرياض النصر، خلال الفترة القادمة.

ومن بين هؤلاء الراغبين في "الاستحواذ" على النصر، حسب ما قيل في وسائل الإعلام مؤخرًا؛ هم:

* أولًا: رؤساء سابقين للنصر.

* ثانيًا: تعاون استثماري بين الأسطورة كريستيانو رونالدو ورجال أعمال.

لكن المفاجأة الأخيرة.. تمثّلت في أنباء عن إمكانية "استحواذ" ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على عملاق الرياض؛ وسط معاناة الأخير من أزمة مالية كبيرة، في الفترة الحالية.

وحسب هذه الأنباء، تفكر شركة قطر للاستثمارات الرياضية - مالك باريس سان جيرمان -، من خلال رئيس النادي الخليفي، في "الاستحواذ" على النصر؛ مستغلًا تواجد رونالدو، في صفوف الفريق السعودي العملاق.