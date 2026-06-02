Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Argentina preview GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

الأرجنتين.. كنيسة مارادونا ليست الأغرب وقانون المستذئب سبق كأس العالم!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم
الأرجنتين ضد النمسا
النمسا
الأردن ضد الأرجنتين
الأردن

ما أغرب ما يحدث في الأرجنتين!

في الأرجنتين يتجاوز هوس كرة القدم حدود التشجيع الطبيعي ليصل إلى مرحلة التقديس والعبادة الصريحة. 

إذا زرت مدينة روزاريو ستجد كنيسة فعلية أسست خصيصًا لعبادة أسطورة اللعبة دييجو أرماندو مارادونا وتعرف باسم الكنيسة المارادونية. 

تأسست هذه الحركة في عام 1998 على يد مجموعة من المشجعين الذين قرروا تحويل حبهم الشديد للاعب وللعبة كرة القدم إلى ما يشبه العقيدة حيث يرى أتباع هذه الكنيسة أن كرة القدم هي الدين وأن مارادونا هو الرمز الأعظم لهذا الدين.

ويمتلك أتباع الكنيسة المارادونية تقويمًا خاصًا بهم يبدأ من عام ميلاد مارادونا وهو عام 1960 ويحتفلون سنويًا بعيد الميلاد المارادوني يوم 29 من شهر أكتوبر وهو اليوم الذي يسبق ذكرى ميلاده ويلتزم الأعضاء بوصايا محددة تدعو إلى حب الكرة الأرجنتينية ونشر اسم مارادونا دائمًا.

وإذا كانت كنيسة مارادونا تمثل هوسًا شعبيًا فإن هناك قانونًا أرجنتينيًا رسميًا يمثل ذروة الغرابة حيث يتدخل رئيس الدولة شخصيًا في مصير بعض العائلات لحمايتها من لعنة الأسطورة.

توارثت الثقافة الأرجنتينية أسطورة شعبية قديمة تقول إن الابن السابع الذكر في العائلة إذا لم تنجب بنات بينه وبين إخوته الذكور الستة يقع عليه تأثير لعنة سحرية تحوله إلى مستذئب أو رجل ذئب في أول ليلة يكتمل فيها القمر بعد عيد ميلاده الثالث عشر. 

ولحماية الأطفال من النبذ الاجتماعي ومنع العائلات من التخلي عن أبنائها بسبب الخوف من هذه اللعنة أصدرت الأرجنتين قانونًا رسميًا عام 1974 ينص على أن رئيس الجمهورية يصبح تلقائيًا الأب الروحي للابن السابع في أي عائلة ينطبق عليها هذا الشرط. 

ولا يقتصر الأمر على مجرد لقب شرفي بل يترتب على هذا التبني الروحي التزامات وامتيازات رسمية تشمل حصول الطفل على منحة دراسية كاملة ومجانية من الدولة تغطي جميع المراحل التعليمية حتى الجامعة وتقديم ميدالية ذهبية تذكارية للطفل من الرئاسة الأرجنتينية وإرسال ممثل شخصي عن رئيس الجمهورية لحضور مراسم تعميد الطفل والاحتفال به. 

وقد استمر هذا التقليد لعقود وقام رؤساء الأرجنتين المتعاقبون بتبني مئات الأطفال رسميًا لإبطال لعنة المستذئب بمنحهم رعاية الدولة الكاملة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا ديانات كرة القدم والمستذئبين وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل الغريبة وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نجتمع هنا من أجله.

دعنا نترك معابد مارادونا وقوانين التبني خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب الأرجنتين بطل العالم.


  • البلد.. شغف يتجاوز حدود المنطق

    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس فإن الأرجنتين بلد يتنفس كرة القدم في كل زاوية من زواياه.

    الشوارع والمقاهي والساحات كلها تتزين بالألوان السماوية والبيضاء وكرة القدم هناك ليست مجرد رياضة أو وسيلة للترفيه بل هي الهوية الوطنية الحقيقية التي توحد الملايين وتنسيهم الأزمات الطاحنة ليكون الفوز في مباراة بمثابة انتصار قومي يغسل أحزان شعب بأكمله.


    • إعلان

  • المنتخب.. حمل ثقيل للدفاع عن التاج العالمي

    يدخل المنتخب الأرجنتيني منافسات عام 2026 وهو يحمل على عاتقه العبء الأكبر وهو الدفاع عن اللقب الغالي الذي حققه في النسخة الماضية.

    كتيبة أبطال العالم تعيش فترة من الاستقرار الفني والذهني الكبير وتطمح في الحفاظ على هيمنتها العالمية وإثبات أن التتويج الأخير لم يكن مجرد صدفة بل تتويجًا لجيل ذهبي قادر على مواصلة كتابة التاريخ وحصد الألقاب المتتالية وإسعاد الجماهير العاشقة.


  • Julian Alvarez Argentina HICGetty Images

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في الأرجنتين؟


    بالتأكيد يتبادر إلى ذهنك فورًا اسم الأسطورة ليونيل ميسي لكننا لن نوصيك بمتابعته لأنه غني عن أي توصية والجميع سيشاهده حتمًا في كل لمسة للكرة.

    اللاعب الذي نوصيك بتركيز عينيك عليه هو المهاجم القناص خوليان ألفاريز الذي يمثل الشعلة الهجومية المتوهجة لمنتخب بلاده.

    يمتلك ألفاريز حيوية هائلة وقدرة استثنائية على الضغط المتواصل على دفاعات الخصوم إلى جانب إنهاء الهجمات ببراعة شديدة مما يجعله القطعة الخططية الأهم في الخط الأمامي والمهاجم الذي لا يكل ولا يمل من الركض وصناعة الفارق.


  • Nico Paz ArgentinaGetty Images

    مواهب تستحق المتابعة

    تتجه الأنظار نحو الشاب الموهوب نيكو باز الذي قدم موسمًا خياليًا مع نادي كومو الإيطالي ولفت انتباه العالم بأسره.

    مستويات باز الرائعة وتطوره المذهل في خط الوسط الهجومي جعلت التقارير والصحف تتحدث بقوة عن تفعيل نادي ريال مدريد الإسباني لبند إعادة الشراء واستعادته لقيادة الجيل الجديد في النادي الملكي.

    وإلى جانب باز يبرز اسم الظهير الأيسر العصري فالنتين باركو لاعب نادي بوكا جونيورز ونادي برايتون الإنجليزي سابقًا والذي ينشط حاليًا في صفوف ستراسبورج الفرنسي.

    باركو ليس مجرد مدافع تقليدي بل يمتلك بصمة هجومية واضحة للغاية وقدرة فائقة على الاختراق وتقديم التمريرات الحاسمة مما يجعله سلاحًا فتاكًا على الرواق الأيسر لا يمكن إغفاله.


  • Lionel Messi Argentina 2:1Getty/GOAL

    حظوظ الأرجنتين في البطولة

    تدخل الأرجنتين المنافسات وهي المرشح الأول والبديهي لحصد اللقب ورفع الكأس الذهبية مجددًا.

    يمتلك الفريق مزيجًا مثاليًا بين عناصر الخبرة المتوجة بالألقاب والشباب المتعطش لإثبات ذاته مما يمنح الإدارة الفنية مرونة خططية فائقة للتعامل مع مختلف المدارس الكروية المتمثلة في الجزائر والنمسا والأردن على التوالي.

    التحدي الأكبر الذي سيواجه أبطال العالم هو التعامل مع الضغوط النفسية الهائلة ورغبة جميع المنتخبات في إسقاط البطل وإذا نجح رفاق ألفاريز في تجاوز هذه الضغوط المتوقعة فإن طريقهم نحو النهائي يبدو ممهدًا للغاية.