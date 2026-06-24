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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

"سأستمر في اللعب" .. ليونيل ميسي يزف البشرى لجماهيره بشأن الاعتزال ويؤكد: التتويج بكأس العالم 2026 صعب

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم

كلمات النجم الأرجنتيني..

"نستمتع بوقتنا معًا، وهذا هو سرنا. نحب أن نكون معًا، ونلعب معًا، ونفوز معًا".. بهذه الكلمات الأولى، قدم ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين، نفسه أمام ميكروفونات صحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا»، حيث أجاب على بعض الأسئلة حول كأس العالم الذي يشارك فيه حاليًا والذي يبرز فيه كهداف تاريخي.

في السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات البرغوث..


  • ألم تشبعوا بعد من كأس العالم في قطر؟

    "نحن نفعل ذلك أيضًا من أجل جماهيرنا. من يعيشون في الأرجنتين يعيشون ويتألمون من أجل الفريق. أعلم أنهم شاهدوا المباراة في المدارس وفي أماكن العمل. وكذلك أولئك الذين يأتون إلى هنا في أمريكا، ربما ينفقون أموالاً لا يملكونها، ويقدمون تضحيات. نشعر بواجب محاولة منحهم الفرح مرة أخرى. كانت الاحتفالات التي جرت قبل أربع سنوات لا تُنسى. ولذلك قلنا لأنفسنا: لنكرر ذلك".

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  • الفوز مرة أخرى بكأس العالم أصعب؟

    "مهما قيل، لم يعد على هذا الفريق أن يثبت شيئًا. فقد أثبت بالفعل على مدى سنوات عديدة أنه لا يستسلم أبدًا. لكننا نريد أن نهزم الجميع مرة أخرى. هذا هو سبب وجودنا هنا".

  • فرنسا أم إسبانيا أم البرازيل: من الذي تخشاه أكثر؟

    ميسي لديه رؤية واضحة بشأن المنافسة: «نحن نركز فقط على أنفسنا. نحن نعلم أن الأمر صعب، أكثر من المرة السابقة. لكننا نلعب مباراة تلو الأخرى، ونستمتع بالتدريبات. سواء كانت مباريات ودية أو رسمية، لا فرق بالنسبة لنا. نحن عائلة. هنا، كل واحد يساعد الآخر».

  • أيام عصيبة ودموع بسبب مرض الأب

    هكذا يتحدث ميسي عن أزمة مرض والده وبكاؤه في أول مباراة بكأس العالم 2026 أمام الجزائر: «لديّ مجموعة رائعة من زملائي حولي، وأشكرهم. إنهم مميزون. أنا سعيد، فقد أصبح أطفالي الثلاثة الآن في سن تسمح لهم بفهم ما يجري وسبب بكائي. وهذا مصدر فخر كبير لي. أطفالي، وزوجتي أنتونيلا، ووالدي؛ لولاهم لما وصلت إلى ما وصلت إليه».

  • المستقبل

    بشأن الاعتزال: «لم أتوقف أبداً عن المنافسة من أجل الفوز، لكن يوماً ما سيقول جسدي: كفى».

    رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره هذا الأسبوع، لا يُبدي ميسي أي اهتمام بمناقشة اعتزاله اللعب الدولي. وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2030، التي ستحتفل بمرور مئة عام على انطلاق البطولة، ظل نجم إنتر ميامي مراوغًا لكنه متفائل بشأن استمراره في الملاعب.

    وقال ميسي للصحفيين، وفقًا لوكالة أنباء ANI: "لا أعرف. الحقيقة أنني لا أفكر في ذلك الآن. يبدو الأمر بعيدًا بعض الشيء، لكن كما قلت، أعيش يومي بيومه وأركز على الحاضر".

    وأكد المهاجم المخضرم، الذي سجل جميع أهداف الأرجنتين الخمسة في أول مباراتين لها في دور المجموعات ضد الجزائر والنمسا، أن استمراره في اللعب يعتمد كليًا على حالته البدنية.

    واختتم ميسي: "نعم، نعم... سأستمر لبعض الوقت، طالما أستطيع المساهمة، وأشعر بحالة بدنية جيدة، وأساعد زملائي... سأستمر في اللعب".

    تشير تصريحاته إلى أن حلم رؤيته ينافس في سن الثالثة والأربعين لا يزال قائمًا بقوة لدى عشاق كرة القدم حول العالم.

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