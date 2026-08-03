"خذ هذه الصورة الموجودة بهاتفي أيها الأسود" .. نجم الأرجنتين الخجول يكشف طلبه الغريب من ميسي!

عشق ميدينا لميسي دفعه للخروج بفكرة رسم وشم على جسده، يحمل صورته، تمجيدًا له ولما حققه للكرة الأرجنتينية الدولية في السنوات الأخيرة.

لكن لم يكن طلب هذا من ليو سئلًا، إذ أوضح نجم التانجو في حديثه عبر برنامج " Ferné con Grego": "أنا خجول بعض الشيء، ولا أحب أن أثقل كاهل الآخرين بطلباتي، لكنني طالبت ميسي ببعض الأشياء .. ثلاثة أشياء تقريبًا".

وأضاف: "أول طلب، وهو ما لا يعرفه أحد، هو أن يختار لي بنفسه صورة له حتى أوشمها على جسدي، لكن طلب هذا لم يكن سهلًا بحكم أنني خجول، لذا استعنت بماريو ودامي؛ مسؤولي المعدات في المنتخب الأرجنتيني، كي ننجز المهمة".

ميدينا تابع: "قلت لميسي حينها (آسف، لا أريد إزعاجك) وأخبرته بطلبي، فرد بكل بساطة وعفوية (تفضل يا أسود - زنجي؛ وهي كلمة تستخدم بشكل ودي في الأرجنتين وليست بمعنى مهين على عكس بعض الدول - خذ هذه الصورة الموجودة على هاتفي)".







