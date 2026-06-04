نسخة الأرجنتين "المزيفة" وحيلة الكاميرون للتخلص من صدام فيفا .. أغرب القمصان في تاريخ كأس العالم

إلى عشاق الـ"نوستالجيا" أو الحنين إلى الماضي بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 .. نحن هنا نعيدك سنوات إلى الوراء، ليس لاسترجاع هدف أو لقطة أحدثت جدلًا في المونديال، إنما لاستعراض أكثر عشرة قمصان غرابة في تاريخ البطولة.

هي فرصة كذلك لمحبي اقتناء القمصان الغريبة، فإن كانت ذاكرتك لا تُسعفك تاريخيًا، فها نحن نسهل المهمة عليك، إذ أن أغلب ما سنستعرضه في السطور التالية لا يزال يُباع في المتاجر حتى يومنا هذا.

لن نطيل الحديث عليك، لنستعرض القمصان سريعًا..